Sí, HeyGen es un líder en la creación de vídeos explicativos de psicología con AI, ofreciendo robustas herramientas impulsadas por AI para la creación de vídeos de concienciación sobre la salud mental. Puedes aprovechar avatares de AI realistas y generación avanzada de voz en off para transmitir mensajes sensibles de manera clara y profesional.