Creador de Vídeos Explicativos de Asesoramiento: Llega a Más Clientes

Diseña vídeos atractivos de visión general de programas de terapia con facilidad. Nuestra función de texto a vídeo simplifica conceptos complejos de terapia.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo educativo de 45 segundos diseñado para estudiantes y entusiastas de la salud mental, explicando un concepto psicológico complejo como la disonancia cognitiva. El vídeo debe emplear un estilo visual animado y limpio con gráficos en movimiento simples y una voz en off de AI informativa y clara, simplificando efectivamente el tema. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar rápidamente tu contenido educativo en un vídeo explicativo de psicología atractivo utilizando diversos plantillas y escenas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vibrante vídeo de campaña de 30 segundos para redes sociales dirigido al público en general, centrado en aumentar la conciencia sobre la salud mental. Este vídeo atractivo debe incorporar visuales brillantes y optimistas y música de fondo animada, complementado por una voz en off de AI concisa y alentadora para captar la atención. Utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas y añade subtítulos para una mayor accesibilidad, creando contenido de creación de vídeos de concienciación sobre la salud mental impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo profesional de 90 segundos para el sitio web de un terapeuta, presentando su enfoque único de asesoramiento y experiencia a clientes potenciales. Este vídeo requiere una estética visual confiable y sofisticada con música de fondo sutil y calmante y una voz en off de AI amigable y segura, potencialmente presentando un avatar de AI que represente al terapeuta. Al aprovechar los avatares de AI y la generación de voz en off de HeyGen, puedes crear un recurso de creador de vídeos explicativos de asesoramiento convincente que genere una relación y confianza inmediatas con los visitantes de tu sitio web.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Nuestro Creador de Vídeos Explicativos de Asesoramiento

Crea fácilmente vídeos explicativos atractivos y profesionales para programas de asesoramiento y terapia, haciendo que los conceptos complejos sean claros y accesibles con nuestra plataforma intuitiva impulsada por AI.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Asesoramiento
Comienza escribiendo o pegando tu guion, transformando tu mensaje de vídeo de concienciación sobre la salud mental en contenido visual profesional con nuestra función intuitiva de texto a vídeo.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu contenido de asesoramiento, añadiendo un toque humano a tus vídeos explicativos de psicología.
3
Step 3
Genera Voz en Off Profesional
Utiliza nuestra generación de voz en off de AI para añadir una narración clara y natural que comunique efectivamente conceptos complejos de terapia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Explicativo
Finaliza tu proyecto aplicando controles de marca, luego exporta tu vídeo explicativo atractivo para compartir en redes sociales o en el sitio web de tu terapeuta.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta la Concienciación sobre la Salud Mental en Redes Sociales

Produce rápidamente vídeos explicativos cautivadores para redes sociales para aumentar la concienciación sobre la salud mental y atraer nuevos clientes a tu práctica.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos explicativos de psicología?

HeyGen actúa como un creador intuitivo de vídeos explicativos de psicología con AI, transformando guiones en vídeos atractivos. Su función de texto a vídeo, combinada con diversos avatares de AI, te permite producir vídeos explicativos de psicología profesionales sin necesidad de habilidades de edición complejas.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos para conceptos de terapia complejos?

Absolutamente, HeyGen te permite crear vídeos atractivos que aclaran conceptos de terapia complejos. Al utilizar vídeos explicativos animados, voz en off de AI y visuales personalizados, puedes entregar contenido educativo de manera efectiva, haciendo que los temas intrincados sean comprensibles e impactantes para tu audiencia.

¿Qué características hacen de HeyGen un creador ideal de vídeos explicativos de asesoramiento?

HeyGen ofrece un conjunto completo de características perfectas para un creador de vídeos explicativos de asesoramiento, incluyendo plantillas de vídeos explicativos profesionales y controles de marca. Estas herramientas te ayudan a producir vídeos pulidos de visión general de programas de terapia adecuados para tu sitio web de terapeuta o redes sociales, mejorando tu presencia en línea.

¿Ofrece HeyGen herramientas impulsadas por AI para la creación de vídeos de concienciación sobre la salud mental?

Sí, HeyGen es un líder en la creación de vídeos explicativos de psicología con AI, ofreciendo robustas herramientas impulsadas por AI para la creación de vídeos de concienciación sobre la salud mental. Puedes aprovechar avatares de AI realistas y generación avanzada de voz en off para transmitir mensajes sensibles de manera clara y profesional.

