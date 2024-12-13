Creador de Vídeos de Formación para la Reducción de Costes: Ahorra Tiempo y Dinero
Aprovecha los avatares de AI para contenido de e-learning escalable y atractivo, reduciendo significativamente los costes de producción para los equipos de L&D.
Imagina un vídeo instructivo de 90 segundos para especialistas en incorporación de empleados, ilustrando cómo el contenido generado por AI mejora la "retención de conocimiento" para los nuevos empleados. El estilo visual y de audio debe ser amigable, accesible y altamente interactivo, utilizando "Plantillas y escenas" vibrantes y asegurando la accesibilidad con "Subtítulos/captions" claros en todo momento.
Desarrolla un vídeo de demostración integral de 2 minutos dirigido a equipos de L&D empresariales, destacando cómo HeyGen apoya la "creación de vídeos escalables" para diversos "vídeos de formación corporativa". El estilo visual debe ser sofisticado y corporativo, mostrando varios casos de uso con transiciones de escena dinámicas. Enfatiza la flexibilidad de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" y los ricos recursos disponibles a través de la "Biblioteca de medios/soporte de stock".
Produce un anuncio promocional conciso de 45 segundos para equipos de L&D globales, mostrando la eficiencia de HeyGen como un "generador de vídeos de AI" para crear rápidamente diversos "vídeos de formación". El estilo visual debe ser dinámico y multicultural, presentando varios "avatares de AI" en diferentes entornos. El audio debe incorporar "Generación de locuciones" profesional en múltiples idiomas para transmitir el alcance global y la facilidad de personalización.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con AI.
Aprovecha los presentadores de AI y el contenido dinámico para crear vídeos de formación atractivos que mejoren la retención de conocimiento y el rendimiento general de los empleados.
Crea más cursos y llega a más aprendices en todo el mundo.
Produce rápidamente un alto volumen de contenido de e-learning en múltiples idiomas, haciendo que la formación sea escalable y accesible para una fuerza laboral global mientras reduces los costes de producción.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación corporativa profesional usando AI?
HeyGen es una plataforma avanzada de vídeo AI que transforma guiones en vídeos de formación corporativa profesional con avatares de AI realistas. Este proceso simplificado elimina la producción de vídeo compleja, facilitando a los equipos de L&D la generación de contenido de e-learning de alta calidad de manera eficiente.
¿Puede HeyGen personalizar elementos de marca y estilos visuales para vídeos de formación?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con tu identidad corporativa, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca. También puedes utilizar varias plantillas, escenas y opciones de redimensionamiento de relación de aspecto para crear contenido de vídeo profesional y de marca.
¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y el alcance global de los vídeos de formación?
HeyGen mejora la accesibilidad con subtítulos y captions automáticos, haciendo que tus vídeos de formación sean más inclusivos para diversos aprendices. Además, sus capacidades avanzadas de generación de locuciones soportan contenido multilingüe, facilitando la creación de vídeos escalables para una audiencia global.
¿Qué tipo de avatares de AI utiliza HeyGen para contenido de formación y e-learning?
HeyGen emplea avatares de AI altamente realistas que pueden presentar tu contenido de formación y e-learning de manera dinámica. Estos presentadores de AI avanzados ayudan a mejorar la retención de conocimiento y el compromiso, haciendo que los temas complejos sean más fáciles de entender y recordar.