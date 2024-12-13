Creador de Vídeos de Formación para la Reducción de Costes: Ahorra Tiempo y Dinero

Aprovecha los avatares de AI para contenido de e-learning escalable y atractivo, reduciendo significativamente los costes de producción para los equipos de L&D.

Crea un vídeo de formación de 1 minuto dirigido a equipos de L&D, demostrando cómo las capacidades del "creador de vídeos de formación para la reducción de costes" de HeyGen optimizan la producción de contenido. El estilo visual debe ser profesional e informativo, utilizando gráficos limpios y modernos y una locución clara y articulada. Destaca la facilidad de crear módulos complejos usando "Texto a vídeo desde guion" para un presentador "avatar de AI".

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo instructivo de 90 segundos para especialistas en incorporación de empleados, ilustrando cómo el contenido generado por AI mejora la "retención de conocimiento" para los nuevos empleados. El estilo visual y de audio debe ser amigable, accesible y altamente interactivo, utilizando "Plantillas y escenas" vibrantes y asegurando la accesibilidad con "Subtítulos/captions" claros en todo momento.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de demostración integral de 2 minutos dirigido a equipos de L&D empresariales, destacando cómo HeyGen apoya la "creación de vídeos escalables" para diversos "vídeos de formación corporativa". El estilo visual debe ser sofisticado y corporativo, mostrando varios casos de uso con transiciones de escena dinámicas. Enfatiza la flexibilidad de "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" y los ricos recursos disponibles a través de la "Biblioteca de medios/soporte de stock".
Prompt de Ejemplo 3
Produce un anuncio promocional conciso de 45 segundos para equipos de L&D globales, mostrando la eficiencia de HeyGen como un "generador de vídeos de AI" para crear rápidamente diversos "vídeos de formación". El estilo visual debe ser dinámico y multicultural, presentando varios "avatares de AI" en diferentes entornos. El audio debe incorporar "Generación de locuciones" profesional en múltiples idiomas para transmitir el alcance global y la facilidad de personalización.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Formación para la Reducción de Costes

Optimiza la producción de vídeos de formación corporativa y reduce significativamente los costes aprovechando la creación de vídeos impulsada por AI para contenido de e-learning impactante.

1
Step 1
Crea tu Guion
Redacta tu contenido de formación y utiliza la función de Texto a vídeo desde guion para convertirlo instantáneamente en un guion gráfico de vídeo. Esto elimina la necesidad de filmación y edición costosas, reduciendo drásticamente el tiempo y los costes de producción.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI realistas para presentar tu material de formación. Esto elimina el gasto y la complejidad de contratar actores, reservar estudios o gestionar equipos de cámara, haciendo accesible el vídeo profesional.
3
Step 3
Aplica la Identidad de Marca
Integra los elementos visuales de tu empresa con los controles de Branding, incluyendo logotipos, colores y fuentes, para asegurar que tus vídeos de formación se alineen perfectamente con tus directrices corporativas, fomentando la consistencia de la marca sin esfuerzo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Genera tu vídeo de formación final con Subtítulos/captions automáticos, asegurando la accesibilidad y mejorando la retención de conocimiento para todos los aprendices. Comparte fácilmente tu contenido de alta calidad en varias plataformas para maximizar el impacto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas complejos para la educación

Transforma temas intrincados en vídeos instructivos fáciles de entender, reduciendo el tiempo y los recursos necesarios para transmitir información compleja de manera efectiva en cualquier campo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación corporativa profesional usando AI?

HeyGen es una plataforma avanzada de vídeo AI que transforma guiones en vídeos de formación corporativa profesional con avatares de AI realistas. Este proceso simplificado elimina la producción de vídeo compleja, facilitando a los equipos de L&D la generación de contenido de e-learning de alta calidad de manera eficiente.

¿Puede HeyGen personalizar elementos de marca y estilos visuales para vídeos de formación?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con tu identidad corporativa, incluyendo logotipos personalizados y colores de marca. También puedes utilizar varias plantillas, escenas y opciones de redimensionamiento de relación de aspecto para crear contenido de vídeo profesional y de marca.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar la accesibilidad y el alcance global de los vídeos de formación?

HeyGen mejora la accesibilidad con subtítulos y captions automáticos, haciendo que tus vídeos de formación sean más inclusivos para diversos aprendices. Además, sus capacidades avanzadas de generación de locuciones soportan contenido multilingüe, facilitando la creación de vídeos escalables para una audiencia global.

¿Qué tipo de avatares de AI utiliza HeyGen para contenido de formación y e-learning?

HeyGen emplea avatares de AI altamente realistas que pueden presentar tu contenido de formación y e-learning de manera dinámica. Estos presentadores de AI avanzados ayudan a mejorar la retención de conocimiento y el compromiso, haciendo que los temas complejos sean más fáciles de entender y recordar.

