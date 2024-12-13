Generador de Vídeos de Formación para Reducción de Costes: Crea Formación Más Rápido

Reduce los costes de formación y empodera a los equipos de L&D para escalar el e-learning con creación de contenido rápida y atractiva usando potentes plantillas.

Imagina un vídeo de 1 minuto dirigido a equipos de L&D y formadores corporativos, presentando HeyGen como una plataforma de vídeo AI de vanguardia para generar vídeos de formación que reduzcan costes. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando diversos avatares AI para demostrar instrucción personalizada, complementado por una voz en off clara y segura. El vídeo destacará cómo se genera fácilmente el contenido a través de texto a vídeo desde un guion, resaltando su eficiencia y enfoque moderno para el aprendizaje.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 90 segundos para formadores corporativos y empresas que buscan reducir significativamente los costes de producción de formación. Este vídeo debe adoptar un estilo visual informativo pero atractivo, quizás usando pantallas divididas para comparar métodos tradicionales con el proceso optimizado de HeyGen. La generación de voz en off de alta calidad narrará los beneficios de usar plantillas y escenas pre-diseñadas, mostrando cuán rápidamente se pueden crear materiales de formación pulidos sin configuraciones de estudio costosas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 1 minuto y 30 segundos para empresas con requisitos de cumplimiento dinámicos y grandes corporaciones, demostrando cómo un generador de vídeo AI permite actualizaciones fáciles para módulos de formación corporativa. La estética visual debe ser eficiente y accesible, con texto en pantalla y subtítulos automáticos para enfatizar claridad y cumplimiento. El audio debe ser profesional y fácil de entender, ilustrando cuán rápidamente se puede modificar y regenerar el mensaje de un avatar AI para reflejar nuevas políticas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 2 minutos dirigido a creadores de contenido de e-learning y diseñadores instruccionales, enfocándose en la versatilidad de crear vídeos de formación atractivos. El diseño visual debe ser dinámico y visualmente rico, incorporando elementos de una biblioteca de medios completa/soporte de stock para enriquecer el contenido. El audio debe ser brillante y alentador, detallando cómo el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones permiten un despliegue sin problemas en varias plataformas, asegurando el máximo alcance e impacto para su contenido educativo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación para Reducción de Costes

Crea eficientemente vídeos de formación de alta calidad que reducen los costes de producción, optimizan las actualizaciones de contenido y aumentan el compromiso de los empleados sin comprometer la calidad.

1
Step 1
Crea Contenido Atractivo desde un Guion
Transforma tu guion de formación en un vídeo dinámico al instante usando nuestra avanzada capacidad de Texto a vídeo desde guion, ahorrando tiempo y recursos significativos en comparación con la producción tradicional.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para presentar tu material, eliminando la necesidad de actores costosos, equipos de filmación y tiempo de estudio mientras mantienes una presencia profesional en pantalla.
3
Step 3
Refina con Marca y Actualizaciones Fáciles
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores para un aspecto consistente. Actualiza fácilmente el contenido en cualquier momento, reduciendo los costes asociados con nuevas grabaciones para cambios de cumplimiento o políticas.
4
Step 4
Publica y Escala tu Formación
Exporta sin esfuerzo tus vídeos de formación finalizados en varios formatos y relaciones de aspecto para una amplia distribución. Esto permite una escalabilidad eficiente y rentable de tus programas de formación corporativa.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas médicos y mejora la educación en salud

Desmitifica temas complejos, como el cumplimiento o procedimientos técnicos, con vídeos de formación claros generados por AI, mejorando la comprensión en toda la formación corporativa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la AI para generar vídeos de formación atractivos?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de generador de vídeos AI para crear vídeos de formación, transformando texto a vídeo desde un guion con avatares AI realistas y voces en off AI. Esta plataforma de vídeo AI permite a los usuarios producir presentadores AI atractivos de manera rápida y eficiente, convirtiéndolo en un generador de vídeos de formación para reducción de costes.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para actualizar y localizar contenido de formación?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como actualizaciones fáciles para vídeos de formación existentes y localización sin problemas a través de doblaje AI y traducciones con un solo clic. Esto asegura que tu contenido esté actualizado y sea accesible a través de un reproductor de vídeo multilingüe, mejorando su alcance global para la formación corporativa.

¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de L&D a optimizar su producción de vídeos de formación corporativa?

Sí, HeyGen actúa como una potente plataforma de vídeo AI, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo requeridos para la producción de vídeos de formación corporativa. Los equipos de L&D pueden utilizar su editor simple y extensas plantillas para una creación rápida, optimizando su flujo de trabajo para ahorros significativos en costes de producción.

¿HeyGen admite personalización de marca y consistencia visual para contenido generado por AI?

Absolutamente. HeyGen permite controles de marca completos, permitiendo a los usuarios incorporar logotipos personalizados y colores de marca directamente en sus vídeos de formación generados por AI. Esto asegura consistencia visual en todo el contenido, utilizando plantillas y una rica biblioteca de medios, lo cual es crucial para la formación de empleados.

