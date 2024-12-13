Un vídeo dinámico de 30 segundos para mostrar productos, diseñado para influencers de belleza y consumidores conscientes de las tendencias, destaca una nueva línea de cosméticos vibrantes. El estilo visual debe ser elegante, moderno y vibrante, con música de fondo animada y moderna, presentando primeros planos de las texturas de los productos y su aplicación sin esfuerzo. Utiliza la función "Texto a video desde guion" de HeyGen para transmitir eficazmente los beneficios clave del producto y resaltar los ingredientes.

