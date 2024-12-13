Creador de Vídeos Corporativos: Crea Vídeos Profesionales con Facilidad

Produce fácilmente vídeos profesionales de alta calidad utilizando avatares de AI para potenciar la presencia de tu marca y captar a tu audiencia de manera efectiva.

Crea un vídeo profesional de 45 segundos dirigido a potenciales clientes y partes interesadas, demostrando una nueva característica del producto. El estilo visual y de audio debe ser limpio, moderno y atractivo, con música de fondo animada y una narración clara. Utiliza los avatares de AI de HeyGen y la generación de voz en off para presentar las "demostraciones de producto" de manera efectiva, asegurando un aspecto pulido y de alta calidad que posicione a tu empresa como un destacado "creador de vídeos corporativos".

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corporativo de 60 segundos diseñado para futuros empleados y socios, mostrando la vibrante cultura y misión de tu empresa. La estética debe ser inspiradora y auténtica, incorporando diversos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock, complementados con música motivadora y subtítulos para una amplia accesibilidad. Este "vídeo corporativo" servirá como un convincente "marketing en vídeo", transmitiendo los valores de tu marca de manera profesional pero accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Elabora un vídeo de formación conciso de 30 segundos para empleados internos o nuevos usuarios, ilustrando un proceso empresarial paso a paso. El vídeo debe ser instructivo y directo, con animaciones de texto claras en pantalla y una voz en off profesional, todo construido utilizando las plantillas y escenas flexibles de HeyGen y generado a partir de un enfoque de texto a vídeo desde guion. Este rápido "vídeo de formación" simplificará información compleja, empoderando a los usuarios de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una actualización dinámica de 15 segundos para plataformas de redes sociales, dirigida al público general y seguidores. El estilo visual debe ser impactante con animaciones de texto audaces y música de fondo atractiva, optimizado para contenido de formato corto. Aprovecha el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para adaptarse a varias plataformas y utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion para crear mensajes impactantes, asegurando que este "vídeo de alta calidad" capture la atención inmediata.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Corporativos

Simplifica tu producción de vídeos corporativos con nuestra plataforma intuitiva. Crea vídeos empresariales atractivos sin esfuerzo, desde demostraciones de productos profesionales hasta contenido de formación atractivo.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla Profesional
Comienza tu proyecto eligiendo de la diversa biblioteca de plantillas y escenas de HeyGen, proporcionando un punto de partida estructurado y profesional para tu vídeo corporativo.
2
Step 2
Añade tu Guion y Medios
Introduce tu contenido pegando tu guion directamente en nuestra plataforma, aprovechando la potente función de texto a vídeo desde guion para generar visuales y voces impulsados por AI.
3
Step 3
Aplica Marca y Mejoras
Personaliza tus vídeos profesionales con controles de marca precisos, permitiéndote integrar el logo de tu empresa, colores específicos y fuentes para una presentación consistente e impactante.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Finaliza tu creación y utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para generar un archivo de vídeo de alta calidad optimizado para compartir sin problemas en plataformas de redes sociales y otros canales de distribución.

Casos de Uso

Destaca el Éxito del Cliente

Produce testimonios de clientes convincentes e historias de éxito con vídeos de AI, construyendo confianza y credibilidad para tu negocio.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos corporativos profesionales?

HeyGen empodera a las empresas para producir vídeos profesionales con facilidad utilizando su editor intuitivo de arrastrar y soltar y capacidades avanzadas de AI. Nuestra plataforma simplifica todo el proceso de creación de vídeos corporativos, asegurando una salida de vídeo de alta calidad sin necesidad de habilidades complejas de edición.

¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para mejorar mi contenido de marketing en vídeo?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas creativas para elevar tu marketing en vídeo. Los usuarios pueden aprovechar una variedad de plantillas de vídeo, incorporar animaciones de texto dinámicas y añadir música de fondo profesional, todo diseñado para que tus vídeos profesionales destaquen.

¿Puede HeyGen ayudarme a producir contenido de vídeo diverso para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para apoyar estrategias de marketing en vídeo versátiles en todas las principales plataformas de redes sociales. Con capacidades como el redimensionamiento de relación de aspecto y un enfoque en vídeos de alta calidad, puedes adaptar eficientemente tus vídeos profesionales para cualquier canal.

¿Es HeyGen adecuado para producir demostraciones de productos o vídeos de formación efectivos?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos empresariales ideal para crear demostraciones de productos impactantes y vídeos de formación atractivos. Utiliza avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para transformar rápidamente guiones en vídeos profesionales, ahorrando tiempo y recursos significativos.

