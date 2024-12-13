Produce un vídeo de materiales de marketing de 30 segundos diseñado para anunciar una nueva característica del producto a clientes potenciales. El estilo visual debe ser elegante y moderno, con animaciones de texto dinámicas y una banda sonora profesional y animada. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para generar rápidamente el borrador inicial a partir de tu copia preparada, asegurando un mensaje pulido para tu vídeo corporativo.

Generar Vídeo