Generador de Vídeos de Valores Corporativos para Videos de Cultura Atractivos
Genera vídeos atractivos para la incorporación de nuevos empleados, reforzando la cultura empresarial con avatares de AI.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de reclutamiento de 60 segundos dirigido a posibles candidatos y clientes, mostrando nuestros sólidos valores corporativos y lo que nos hace un lugar de trabajo único. El enfoque visual debe ser moderno y enérgico, incorporando vídeos atractivos de nuestro equipo en acción y música de fondo animada. Emplea la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente nuestros mensajes clave en narrativas convincentes, destacando nuestro compromiso con un entorno inclusivo e innovador.
Produce un vídeo explicativo de 30 segundos para los empleados actuales, proporcionando un rápido recordatorio de nuestro compromiso con un valor corporativo específico. La estética visual debe ser limpia y concisa, aprovechando gráficos ricos y animaciones simples para transmitir ideas complejas de manera clara, respaldado por una voz en off amigable y autoritaria. Aprovecha la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar el vídeo con un tono profesional y consistente, haciendo que la información sea fácilmente digerible y memorable.
Genera un vídeo de comunicación interna de 20 segundos para un departamento específico, reconociendo sus contribuciones y reforzando cómo su trabajo encarna nuestros valores fundamentales. El estilo visual y de audio debe ser positivo y alentador, creando un mensaje personalizado que resuene directamente con el equipo. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para personalizar y reutilizar rápidamente el vídeo para diferentes equipos, integrando guiones personalizables para resaltar logros específicos mientras se mantiene una identidad de marca coherente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Mejora la Formación en Valores Corporativos.
Utiliza vídeos impulsados por AI para aumentar el compromiso y la retención en la formación de valores corporativos, asegurando que los empleados comprendan y encarnen plenamente los principios de la empresa.
Cultiva una Cultura Empresarial Inspiradora.
Crea vídeos motivacionales que inspiren y eleven a los empleados, comunicando efectivamente los valores fundamentales y fomentando una cultura empresarial positiva y unificada.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos atractivos sobre valores corporativos?
HeyGen te permite producir vídeos profesionales y atractivos sobre valores corporativos sin esfuerzo, utilizando una amplia gama de plantillas predefinidas y un generador de vídeos intuitivo con AI. Puedes personalizar rápidamente estas plantillas para reflejar la cultura única de tu empresa.
¿Puedo integrar mi identidad de marca en los vídeos de cultura corporativa usando los avatares de AI de HeyGen?
Absolutamente. HeyGen te permite integrar sin problemas tu identidad de marca personalizando avatares de AI, guiones y elementos visuales. Esto asegura que tus vídeos de cultura empresarial realmente resuenen con tu mensaje y directrices de marca.
¿Qué herramientas ofrece HeyGen para contar historias auténticas en la producción de vídeos corporativos?
HeyGen proporciona guiones personalizables y un avanzado generador de voz AI para facilitar la narración auténtica. Nuestra plataforma asegura que puedas transmitir tus valores corporativos con un tono positivo e inspirador, creando contenido impactante.
¿Qué tipos de vídeos corporativos se pueden crear con el creador de vídeos AI de HeyGen?
Más allá de los valores corporativos, el creador de vídeos AI de HeyGen es versátil para diversas necesidades de vídeos corporativos, incluyendo vídeos de reclutamiento, incorporación de empleados y vídeos explicativos. Aprovecha nuestra plataforma para crear contenido de vídeo profesional para toda tu comunicación empresarial.