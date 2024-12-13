Generador de Vídeos de Valores Corporativos para Videos de Cultura Atractivos

Genera vídeos atractivos para la incorporación de nuevos empleados, reforzando la cultura empresarial con avatares de AI.

533/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de reclutamiento de 60 segundos dirigido a posibles candidatos y clientes, mostrando nuestros sólidos valores corporativos y lo que nos hace un lugar de trabajo único. El enfoque visual debe ser moderno y enérgico, incorporando vídeos atractivos de nuestro equipo en acción y música de fondo animada. Emplea la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente nuestros mensajes clave en narrativas convincentes, destacando nuestro compromiso con un entorno inclusivo e innovador.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 30 segundos para los empleados actuales, proporcionando un rápido recordatorio de nuestro compromiso con un valor corporativo específico. La estética visual debe ser limpia y concisa, aprovechando gráficos ricos y animaciones simples para transmitir ideas complejas de manera clara, respaldado por una voz en off amigable y autoritaria. Aprovecha la función de generación de voz en off de HeyGen para narrar el vídeo con un tono profesional y consistente, haciendo que la información sea fácilmente digerible y memorable.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de comunicación interna de 20 segundos para un departamento específico, reconociendo sus contribuciones y reforzando cómo su trabajo encarna nuestros valores fundamentales. El estilo visual y de audio debe ser positivo y alentador, creando un mensaje personalizado que resuene directamente con el equipo. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para personalizar y reutilizar rápidamente el vídeo para diferentes equipos, integrando guiones personalizables para resaltar logros específicos mientras se mantiene una identidad de marca coherente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Valores Corporativos

Crea vídeos de valores corporativos impactantes rápida y profesionalmente con nuestro generador de vídeos impulsado por AI, diseñado para involucrar a tu equipo y reforzar la cultura empresarial.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas predefinidas o introduce tu guion para generar instantáneamente una escena. Esto proporciona una base flexible para tu vídeo de cultura empresarial.
2
Step 2
Añade Visuales e Identidad de Marca
Integra tu identidad de marca añadiendo logotipos de la empresa, colores y eligiendo entre diversos avatares de AI para representar tu mensaje. Esto asegura que tu vídeo refleje tu imagen corporativa.
3
Step 3
Aplica Audio Atractivo
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional, seleccionando entre múltiples voces e idiomas, o añade tu propio audio. Esto hace que tu mensaje sea claro y convincente.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo configurando la relación de aspecto deseada y luego expórtalo en alta resolución, listo para su distribución en redes sociales o plataformas internas. Esto permite un amplio alcance e impacto.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promociona la Marca y los Valores del Empleador

.

Genera rápidamente vídeos atractivos para redes sociales que muestren tus valores corporativos, atrayendo a los mejores talentos y fortaleciendo la identidad de tu marca empleadora.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos atractivos sobre valores corporativos?

HeyGen te permite producir vídeos profesionales y atractivos sobre valores corporativos sin esfuerzo, utilizando una amplia gama de plantillas predefinidas y un generador de vídeos intuitivo con AI. Puedes personalizar rápidamente estas plantillas para reflejar la cultura única de tu empresa.

¿Puedo integrar mi identidad de marca en los vídeos de cultura corporativa usando los avatares de AI de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen te permite integrar sin problemas tu identidad de marca personalizando avatares de AI, guiones y elementos visuales. Esto asegura que tus vídeos de cultura empresarial realmente resuenen con tu mensaje y directrices de marca.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para contar historias auténticas en la producción de vídeos corporativos?

HeyGen proporciona guiones personalizables y un avanzado generador de voz AI para facilitar la narración auténtica. Nuestra plataforma asegura que puedas transmitir tus valores corporativos con un tono positivo e inspirador, creando contenido impactante.

¿Qué tipos de vídeos corporativos se pueden crear con el creador de vídeos AI de HeyGen?

Más allá de los valores corporativos, el creador de vídeos AI de HeyGen es versátil para diversas necesidades de vídeos corporativos, incluyendo vídeos de reclutamiento, incorporación de empleados y vídeos explicativos. Aprovecha nuestra plataforma para crear contenido de vídeo profesional para toda tu comunicación empresarial.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo