Creador de Vídeos de Actualización Corporativa para una Comunicación Empresarial Fluida

Transforma tus actualizaciones de empresa en vídeos corporativos atractivos utilizando potentes avatares de IA.

Crea un vídeo instructivo de 2 minutos diseñado para nuevos empleados, explicando características complejas del software. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de IA amigable guiando al usuario a través de procesos paso a paso, acompañado de audio claro y conciso. Asegúrate de que el vídeo utilice subtítulos para accesibilidad, convirtiéndolo en un vídeo de formación efectivo que aprovecha el texto a vídeo desde el guion para una entrega de contenido precisa.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo de actualización de la empresa de 90 segundos dirigido a todo el personal interno, anunciando una nueva iniciativa de proyecto. El estilo visual debe ser animado y enérgico, incorporando transiciones dinámicas y una voz en off motivacional. Este vídeo debe utilizar eficazmente plantillas y escenas para ensamblar rápidamente una presentación pulida, demostrando la eficiencia de un creador de vídeos de actualización corporativa para comunicaciones regulares.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 1 minuto dirigido a socios técnicos, mostrando las capacidades robustas de nuestra última integración de producto. Este vídeo necesita una estética visual moderna y elegante con grabaciones de pantalla detalladas y narración de audio precisa. Prioriza las exportaciones en HD para asegurar una fidelidad cristalina para las especificaciones técnicas, demostrando cómo las herramientas potenciadas por IA mejoran la calidad general de producción.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 45 segundos destinado a la junta directiva, presentando el resumen financiero trimestral. La presentación visual debe ser profesional y basada en datos, utilizando gráficos en pantalla y un tono autoritario. Aprovecha el texto a vídeo desde el guion para garantizar precisión en la presentación de datos complejos, haciendo de esta una aplicación ideal para un creador de vídeos de actualización corporativa que también soporta el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Actualización Corporativa

Crea rápidamente vídeos de actualización corporativa atractivos con herramientas potenciadas por IA, asegurando consistencia de marca y comunicación de alta calidad para tu equipo y partes interesadas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Comienza desde Cero
Elige entre una variedad de plantillas profesionales optimizadas para actualizaciones corporativas, o comienza con un lienzo en blanco para elaborar tu mensaje.
2
Step 2
Personaliza tu Mensaje con IA
Transforma tu guion en contenido atractivo utilizando nuestros avanzados avatares de IA, creando presentadores dinámicos y realistas para tus vídeos corporativos.
3
Step 3
Aplica tu Marca y Finaliza Detalles
Asegura la consistencia de marca añadiendo tu logotipo y colores utilizando controles de branding completos. Mejora la accesibilidad con subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta tu Actualización de Alta Calidad
Descarga tu vídeo de actualización corporativa terminado en HD cristalino, listo para compartir en todos tus canales de comunicación internos y externos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira con Mensajes de Liderazgo

.

Entrega mensajes de liderazgo inspiradores y anuncios corporativos para motivar a empleados y partes interesadas de manera efectiva.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué opciones de exportación de vídeo ofrece HeyGen?

HeyGen soporta exportaciones en HD, permitiendo a los usuarios crear vídeos corporativos profesionales. Nuestras herramientas potenciadas por IA simplifican el proceso de edición, asegurando que tus necesidades de creador de vídeos empresariales se cumplan con una claridad visual superior.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos para los vídeos?

Sí, HeyGen cuenta con subtítulos automáticos para tus vídeos, mejorando la accesibilidad y el compromiso. Esta herramienta potenciada por IA simplifica el proceso de añadir subtítulos precisos, perfecto para vídeos de formación o actualizaciones de empresa.

¿Qué opciones de branding están disponibles dentro de HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote integrar tu kit de marca con logotipos y colores personalizados. Utiliza nuestras plantillas para mantener una identidad de marca consistente en todos tus vídeos de actualización corporativa.

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas potenciadas por IA para transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de IA y voces en off realistas. Este generador de vídeos con IA agiliza la producción de contenido profesional, convirtiéndolo en un eficiente creador de vídeos en línea.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo