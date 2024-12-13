El Generador Definitivo de Vídeos de Actualización Corporativa

Optimiza tu proceso de creación de vídeos, transformando guiones en actualizaciones corporativas pulidas con Texto a vídeo desde guion.

Imagina un vídeo de actualización técnica de 90 segundos para los equipos internos de desarrollo y operaciones, explicando claramente nuestra nueva canalización CI/CD. Debería contar con un estilo visual moderno y profesional, con diagramas de flujo animados y fragmentos de código, complementado por una voz en off precisa e instructiva. Emplea el creador de vídeos AI de HeyGen, específicamente su capacidad de texto a vídeo desde guion para asegurar precisión y sus avatares AI para una presentación atractiva.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo conciso de actualización corporativa de 2 minutos dirigido a los ejecutivos y líderes técnicos, detallando nuestro rendimiento de infraestructura trimestral y la hoja de ruta futura. La estética visual debe ser elegante y basada en datos, empleando gráficos y tablas profesionales con una voz en off confiada y autoritaria. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para mantener la coherencia de la marca y asegurar una amplia accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.
Prompt de Ejemplo 2
Para las nuevas contrataciones técnicas, diseña un vídeo instructivo de 60 segundos que introduzca eficazmente nuestro proceso interno de revisión de código. Este vídeo requiere un diseño visual limpio e informativo, incorporando metraje de archivo relevante de entornos de codificación y demostraciones simplificadas en pantalla. Haz uso completo de la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen para obtener imágenes ricas y su potente función de generación de voz en off para una narración de audio clara y precisa.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de anuncio atractivo de 45 segundos para todos los empleados y posibles socios externos, celebrando un hito significativo de un proyecto técnico, como una actualización exitosa del sistema o el lanzamiento de un producto. El vídeo debe poseer un estilo visual optimista y profesional, con transiciones dinámicas y música de fondo celebratoria. Aprovecha las plantillas personalizables de HeyGen para establecer rápidamente la coherencia de la marca y asegurar una visualización óptima en varias plataformas utilizando su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Actualización Corporativa

Transforma tus comunicaciones internas con vídeos de actualización corporativa profesionales potenciados por AI en solo unos clics. Crea contenido atractivo de manera eficiente.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de actualización corporativa en la plataforma. Nuestra AI transforma automáticamente tu texto en un vídeo, haciendo que el proceso de creación sea fluido con capacidades de texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI y Escena
Elige entre una diversa gama de avatares AI para presentar tu actualización. Personaliza escenas con fondos y medios de nuestra biblioteca para que coincidan con tu mensaje y mejoren el compromiso.
3
Step 3
Añade Tus Elementos de Marca
Integra el logotipo de tu empresa, colores de marca y música para asegurar que tus vídeos de actualización corporativa se alineen perfectamente con la identidad de tu marca usando robustos controles de marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Revisa tu vídeo, genera subtítulos automáticos para accesibilidad, y luego exporta tu actualización corporativa de alta calidad para su distribución inmediata a través de tus canales de comunicación interna.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Entrega Mensajes Inspiradores de Liderazgo

.

Comunica efectivamente mensajes inspiradores de liderazgo y fomenta una cultura empresarial positiva a través de vídeos de actualización corporativa atractivos generados por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización corporativa usando AI?

HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI que transforma texto a vídeo desde guion, generando vídeos de actualización corporativa profesional sin esfuerzo. Sus avatares AI y sofisticadas capacidades de generación de voz en off simplifican todo el proceso de creación de vídeos, haciendo que producciones complejas sean simples y rápidas.

¿Qué controles de marca están disponibles para la creación de vídeos en HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote personalizar tus vídeos con el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales. Esto asegura que todos tus vídeos de marketing y comunicaciones internas se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos para mis vídeos potenciados por AI?

Sí, HeyGen cuenta con generación automática de subtítulos, mejorando la accesibilidad y el compromiso para todos tus vídeos potenciados por AI. Estos subtítulos se integran sin problemas y pueden incluirse en tus opciones de exportación final.

¿Cómo puede HeyGen mejorar las comunicaciones internas con vídeo?

HeyGen sirve como un eficiente generador de vídeos de actualización corporativa, permitiendo la creación rápida de contenido atractivo para las comunicaciones internas. Con plantillas personalizables y avatares AI, ayuda a transmitir mensajes de manera clara y consistente a tu equipo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo