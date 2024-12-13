Imagina un vídeo de actualización técnica de 90 segundos para los equipos internos de desarrollo y operaciones, explicando claramente nuestra nueva canalización CI/CD. Debería contar con un estilo visual moderno y profesional, con diagramas de flujo animados y fragmentos de código, complementado por una voz en off precisa e instructiva. Emplea el creador de vídeos AI de HeyGen, específicamente su capacidad de texto a vídeo desde guion para asegurar precisión y sus avatares AI para una presentación atractiva.

