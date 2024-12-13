El Generador Definitivo de Vídeos de Actualización Corporativa
Optimiza tu proceso de creación de vídeos, transformando guiones en actualizaciones corporativas pulidas con Texto a vídeo desde guion.
Desarrolla un vídeo conciso de actualización corporativa de 2 minutos dirigido a los ejecutivos y líderes técnicos, detallando nuestro rendimiento de infraestructura trimestral y la hoja de ruta futura. La estética visual debe ser elegante y basada en datos, empleando gráficos y tablas profesionales con una voz en off confiada y autoritaria. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para mantener la coherencia de la marca y asegurar una amplia accesibilidad con subtítulos generados automáticamente.
Para las nuevas contrataciones técnicas, diseña un vídeo instructivo de 60 segundos que introduzca eficazmente nuestro proceso interno de revisión de código. Este vídeo requiere un diseño visual limpio e informativo, incorporando metraje de archivo relevante de entornos de codificación y demostraciones simplificadas en pantalla. Haz uso completo de la biblioteca de medios/soporte de archivo de HeyGen para obtener imágenes ricas y su potente función de generación de voz en off para una narración de audio clara y precisa.
Crea un vídeo de anuncio atractivo de 45 segundos para todos los empleados y posibles socios externos, celebrando un hito significativo de un proyecto técnico, como una actualización exitosa del sistema o el lanzamiento de un producto. El vídeo debe poseer un estilo visual optimista y profesional, con transiciones dinámicas y música de fondo celebratoria. Aprovecha las plantillas personalizables de HeyGen para establecer rápidamente la coherencia de la marca y asegurar una visualización óptima en varias plataformas utilizando su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación Corporativa.
Aumenta el compromiso y la retención de los empleados transformando materiales de formación complejos en vídeos de actualización corporativa dinámicos y potenciados por AI fácilmente.
Escala el Contenido de Aprendizaje Interno.
Desarrolla y distribuye eficientemente una gama más amplia de cursos de aprendizaje interno y contenido educativo a todos los empleados usando la creación de vídeos AI.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de actualización corporativa usando AI?
HeyGen es un avanzado creador de vídeos AI que transforma texto a vídeo desde guion, generando vídeos de actualización corporativa profesional sin esfuerzo. Sus avatares AI y sofisticadas capacidades de generación de voz en off simplifican todo el proceso de creación de vídeos, haciendo que producciones complejas sean simples y rápidas.
¿Qué controles de marca están disponibles para la creación de vídeos en HeyGen?
HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote personalizar tus vídeos con el logotipo de tu empresa, colores y otros elementos visuales. Esto asegura que todos tus vídeos de marketing y comunicaciones internas se alineen perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Puede HeyGen generar automáticamente subtítulos para mis vídeos potenciados por AI?
Sí, HeyGen cuenta con generación automática de subtítulos, mejorando la accesibilidad y el compromiso para todos tus vídeos potenciados por AI. Estos subtítulos se integran sin problemas y pueden incluirse en tus opciones de exportación final.
¿Cómo puede HeyGen mejorar las comunicaciones internas con vídeo?
HeyGen sirve como un eficiente generador de vídeos de actualización corporativa, permitiendo la creación rápida de contenido atractivo para las comunicaciones internas. Con plantillas personalizables y avatares AI, ayuda a transmitir mensajes de manera clara y consistente a tu equipo.