Creador de Vídeos de Transformación Corporativa: AI para tu Negocio

Crea impresionantes vídeos corporativos alineados con tu marca con facilidad. Aprovecha los avanzados avatares de AI para ahorrar tiempo y comunicar ideas complejas sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo impactante de 45 segundos dirigido a potenciales clientes e inversores, detallando un nuevo producto o servicio. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, complementado por una pista de audio informativa y persuasiva. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tu guion detallado en una narrativa pulida, perfecta para contenido de marketing.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de formación atractivo de 30 segundos para nuevos empleados o personal existente, explicando una política de la empresa o una actualización de software específica. El estilo visual debe ser amigable e instructivo, con un tono de audio consistente y alentador. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para producir una narración clara y atractiva, mejorando las comunicaciones internas.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo elegante de 75 segundos dirigido a equipos de marketing y gerentes de marca, demostrando la versatilidad de tus directrices de marca en medios digitales. La estética visual necesita ser altamente personalizable y mantener una identidad de marca consistente, acompañada de un estilo de audio optimista y seguro. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente una historia visualmente coherente, enfatizando la creación de vídeos efectivos y alineados con la marca.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Transformación Corporativa

Crea sin esfuerzo vídeos profesionales y alineados con tu marca para comunicar cambios corporativos cruciales y captar a tu audiencia con una plataforma de vídeo AI intuitiva.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza delineando tu mensaje de transformación. Usa el editor intuitivo para pegar o escribir tu guion, aprovechando la capacidad de texto a vídeo para formar la base de tu contenido para una fácil creación de vídeos.
2
Step 2
Elige tus Visuales y Avatares
Selecciona entre una amplia gama de avatares AI para representar tu mensaje. Personaliza su apariencia e integra los colores y logotipo de tu marca para una presentación alineada con tu marca, haciendo que tus avatares AI sean verdaderamente tuyos.
3
Step 3
Genera Voces en Off Dinámicas
Transforma tu guion en un discurso de sonido natural con la generación de voces en off impulsada por AI. Elige entre varias voces e idiomas para coincidir con el tono preciso de tu mensaje de transformación corporativa, añadiendo voces en off impactantes.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Visión
Finaliza tu vídeo añadiendo música de fondo o medios de archivo. Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para entregar tu vídeo de transformación corporativa de alta calidad, listo para comunicaciones internas efectivas o contenido de marketing más amplio.

Casos de Uso

Destaca Experiencias de Clientes Transformadas

Ilustra los resultados positivos de los cambios corporativos compartiendo historias de éxito de clientes atractivas a través de vídeos AI.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para empresas?

HeyGen actúa como un creador de vídeos AI intuitivo, permitiendo a las empresas crear vídeos profesionales para transformación corporativa, marketing o comunicaciones internas con una facilidad sin precedentes. Su interfaz fácil de usar y capacidades de AI ayudan a ahorrar tiempo y costos significativos en comparación con la producción de vídeo tradicional.

¿Puedo mantener mi identidad de marca usando la plataforma de vídeo AI de HeyGen?

Sí, la plataforma de vídeo AI de HeyGen apoya completamente el mantenimiento de tu identidad de marca. Puedes utilizar plantillas de marca e incorporar tu logotipo y colores a través de sus completas funciones de Kit de Marca para asegurar que todos tus vídeos estén perfectamente alineados con tu marca.

¿Qué tipo de contenido puedo crear con los avatares AI de HeyGen?

Con los avanzados avatares AI de HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido atractivo, incluyendo vídeos explicativos dinámicos, vídeos de formación efectivos y contenido de marketing convincente. Estos avatares AI, junto con voces en off realistas, dan vida a tus mensajes, haciendo que tus vídeos animados sean altamente profesionales.

¿Es HeyGen adecuado para usuarios sin experiencia previa en edición de vídeo?

Absolutamente. HeyGen está diseñado como un creador de vídeos AI increíblemente fácil de usar, perfecto para cualquier persona independientemente de su experiencia en edición de vídeo. Su editor de arrastrar y soltar intuitivo y plantillas listas para usar hacen que la creación de vídeos sea accesible para todos.

