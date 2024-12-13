Creador de Vídeos de Transformación Corporativa: AI para tu Negocio
Crea impresionantes vídeos corporativos alineados con tu marca con facilidad. Aprovecha los avanzados avatares de AI para ahorrar tiempo y comunicar ideas complejas sin esfuerzo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo explicativo impactante de 45 segundos dirigido a potenciales clientes e inversores, detallando un nuevo producto o servicio. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, complementado por una pista de audio informativa y persuasiva. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tu guion detallado en una narrativa pulida, perfecta para contenido de marketing.
Diseña un vídeo de formación atractivo de 30 segundos para nuevos empleados o personal existente, explicando una política de la empresa o una actualización de software específica. El estilo visual debe ser amigable e instructivo, con un tono de audio consistente y alentador. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para producir una narración clara y atractiva, mejorando las comunicaciones internas.
Produce un vídeo elegante de 75 segundos dirigido a equipos de marketing y gerentes de marca, demostrando la versatilidad de tus directrices de marca en medios digitales. La estética visual necesita ser altamente personalizable y mantener una identidad de marca consistente, acompañada de un estilo de audio optimista y seguro. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente una historia visualmente coherente, enfatizando la creación de vídeos efectivos y alineados con la marca.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación y el Desarrollo de Empleados.
Mejora el compromiso de aprendizaje y la retención de conocimiento de tu fuerza laboral a través de vídeos de formación impulsados por AI.
Impulsa la Comunicación Interna y la Visión.
Comunica nuevas visiones e inspira a los equipos durante el cambio con contenido de vídeo convincente y motivador.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para empresas?
HeyGen actúa como un creador de vídeos AI intuitivo, permitiendo a las empresas crear vídeos profesionales para transformación corporativa, marketing o comunicaciones internas con una facilidad sin precedentes. Su interfaz fácil de usar y capacidades de AI ayudan a ahorrar tiempo y costos significativos en comparación con la producción de vídeo tradicional.
¿Puedo mantener mi identidad de marca usando la plataforma de vídeo AI de HeyGen?
Sí, la plataforma de vídeo AI de HeyGen apoya completamente el mantenimiento de tu identidad de marca. Puedes utilizar plantillas de marca e incorporar tu logotipo y colores a través de sus completas funciones de Kit de Marca para asegurar que todos tus vídeos estén perfectamente alineados con tu marca.
¿Qué tipo de contenido puedo crear con los avatares AI de HeyGen?
Con los avanzados avatares AI de HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido atractivo, incluyendo vídeos explicativos dinámicos, vídeos de formación efectivos y contenido de marketing convincente. Estos avatares AI, junto con voces en off realistas, dan vida a tus mensajes, haciendo que tus vídeos animados sean altamente profesionales.
¿Es HeyGen adecuado para usuarios sin experiencia previa en edición de vídeo?
Absolutamente. HeyGen está diseñado como un creador de vídeos AI increíblemente fácil de usar, perfecto para cualquier persona independientemente de su experiencia en edición de vídeo. Su editor de arrastrar y soltar intuitivo y plantillas listas para usar hacen que la creación de vídeos sea accesible para todos.