Creador de Vídeos de Formación Corporativa: Crea Contenido Atractivo Rápidamente
Simplifica tu producción con plantillas y escenas listas para usar, haciendo que la creación de vídeos de formación sea sencilla.
Desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos para el personal existente que demuestre la última actualización de software, centrándose en las nuevas características clave para mejorar el flujo de trabajo. El estilo visual debe ser elegante y moderno con superposiciones de texto en pantalla, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una experiencia consistente y atractiva.
Produce un módulo de formación en cumplimiento de 90 segundos dirigido a todos los empleados, explicando regulaciones cruciales sobre privacidad de datos. Este vídeo requiere un estilo visual formal pero accesible con escenas animadas para ilustrar conceptos complejos, y debe incluir subtítulos precisos de HeyGen para una accesibilidad universal.
Diseña un vídeo de conocimiento de producto de 45 segundos dirigido al equipo de ventas, destacando las propuestas únicas de venta de una nueva oferta de servicio. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo con impresionantes visuales, presentado por un avatar de AI para transmitir información de manera eficiente y memorable usando la función de avatares de AI de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa el Compromiso de Formación con AI.
Eleva los vídeos de formación de empleados con AI para asegurar un mayor compromiso y mejor retención del conocimiento.
Escala el Aprendizaje Corporativo Globalmente.
Desarrolla y despliega más cursos de formación de manera eficiente, alcanzando una fuerza laboral más amplia en diversas ubicaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación corporativa?
HeyGen revoluciona la forma en que haces vídeos de formación al aprovechar una plataforma de AI generativa con avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Esto permite a las empresas producir contenido de formación de empleados de alta calidad de manera eficiente y consistente, simplificando la documentación en vídeo.
¿Puede HeyGen mejorar los vídeos de formación de empleados con elementos atractivos?
Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas completas para crear vídeos de formación atractivos, incluyendo voces en off generadas por AI, plantillas personalizables y subtítulos automáticos. Estas características te ayudan a entregar guías prácticas y recursos educativos que resuenan con tu personal.
¿Qué capacidades de AI generativa ofrece HeyGen para hacer vídeos de formación?
La plataforma de AI generativa de HeyGen permite a los usuarios transformar guiones en vídeos con avatares de AI realistas y escenas dinámicas. Esta avanzada tecnología de AI acelera significativamente el proceso de creación de vídeos de formación profesional y documentación en vídeo, desde el concepto hasta la finalización.
¿Cómo puedo personalizar vídeos de formación usando HeyGen para mi marca?
HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo la capacidad de añadir tu logo y colores específicos de marca a las plantillas. Su editor intuitivo y soporte de biblioteca de medios aseguran que tu experiencia con el creador de vídeos de formación corporativa esté personalizada, resultando en documentación en vídeo profesional y consistente que se alinea con tu marca.