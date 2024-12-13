Creador de Vídeos de Formación Corporativa: Crea Contenido Atractivo Rápidamente

Simplifica tu producción con plantillas y escenas listas para usar, haciendo que la creación de vídeos de formación sea sencilla.

Crea un vídeo de formación corporativa de 1 minuto diseñado para nuevos empleados, ofreciendo una introducción amigable a las políticas y cultura de la empresa. El estilo visual y de audio debe ser cálido y profesional, con infografías claras y una voz en off acogedora, fácilmente producido con la función de generación de voz en off de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 2 minutos para el personal existente que demuestre la última actualización de software, centrándose en las nuevas características clave para mejorar el flujo de trabajo. El estilo visual debe ser elegante y moderno con superposiciones de texto en pantalla, utilizando las diversas plantillas y escenas de HeyGen para asegurar una experiencia consistente y atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un módulo de formación en cumplimiento de 90 segundos dirigido a todos los empleados, explicando regulaciones cruciales sobre privacidad de datos. Este vídeo requiere un estilo visual formal pero accesible con escenas animadas para ilustrar conceptos complejos, y debe incluir subtítulos precisos de HeyGen para una accesibilidad universal.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de conocimiento de producto de 45 segundos dirigido al equipo de ventas, destacando las propuestas únicas de venta de una nueva oferta de servicio. El estilo visual debe ser dinámico y atractivo con impresionantes visuales, presentado por un avatar de AI para transmitir información de manera eficiente y memorable usando la función de avatares de AI de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Formación Corporativa

Crea vídeos de formación corporativa impactantes sin esfuerzo con nuestra plataforma de AI generativa, transformando temas complejos en recursos de formación para empleados atractivos.

1
Step 1
Crea el Guion de Tu Vídeo de Formación
Comienza escribiendo o pegando el guion de tu vídeo de formación. Nuestra plataforma transforma tu texto en vídeos de formación atractivos, estableciendo la base esencial para tu contenido.
2
Step 2
Añade Visuales y Narración
Mejora tu vídeo seleccionando avatares de AI para presentar tu contenido. Personaliza aún más tus materiales de formación de empleados con una generación de voz en off natural, asegurando que tu mensaje resuene.
3
Step 3
Aplica Marca y Pulido
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu marca aplicando controles de marca personalizados. Mejora la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores añadiendo fácilmente subtítulos a tu vídeo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Guía
Finaliza tu vídeo eligiendo la configuración óptima de redimensionamiento de aspecto y exportación. Tu documentación en vídeo profesional está lista para una distribución fluida a tu equipo y audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido Inspirador para Empleados

Produce vídeos motivacionales y comunicaciones internas que eleven al personal y refuercen los valores de la empresa.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación corporativa?

HeyGen revoluciona la forma en que haces vídeos de formación al aprovechar una plataforma de AI generativa con avatares de AI y capacidades de texto a vídeo desde guiones. Esto permite a las empresas producir contenido de formación de empleados de alta calidad de manera eficiente y consistente, simplificando la documentación en vídeo.

¿Puede HeyGen mejorar los vídeos de formación de empleados con elementos atractivos?

Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas completas para crear vídeos de formación atractivos, incluyendo voces en off generadas por AI, plantillas personalizables y subtítulos automáticos. Estas características te ayudan a entregar guías prácticas y recursos educativos que resuenan con tu personal.

¿Qué capacidades de AI generativa ofrece HeyGen para hacer vídeos de formación?

La plataforma de AI generativa de HeyGen permite a los usuarios transformar guiones en vídeos con avatares de AI realistas y escenas dinámicas. Esta avanzada tecnología de AI acelera significativamente el proceso de creación de vídeos de formación profesional y documentación en vídeo, desde el concepto hasta la finalización.

¿Cómo puedo personalizar vídeos de formación usando HeyGen para mi marca?

HeyGen ofrece amplios controles de marca, incluyendo la capacidad de añadir tu logo y colores específicos de marca a las plantillas. Su editor intuitivo y soporte de biblioteca de medios aseguran que tu experiencia con el creador de vídeos de formación corporativa esté personalizada, resultando en documentación en vídeo profesional y consistente que se alinea con tu marca.

