Imagina un vibrante vídeo de bienvenida de 60 segundos diseñado para nuevos empleados, presentándoles la cultura de la empresa y a los miembros clave del equipo. Este vídeo debe tener un estilo visual alentador, amigable y profesional, acompañado de una voz en off entusiasta generada utilizando las capacidades de generación de voz en off de HeyGen. El objetivo es hacer que los recién llegados se sientan parte del equipo corporativo desde su primer día, mejorando las comunicaciones internas.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un dinámico vídeo de marketing de 30 segundos dirigido a potenciales clientes, mostrando un nuevo servicio empresarial. El estilo visual y de audio debe ser elegante, moderno y atractivo, con gráficos nítidos y un tono seguro y persuasivo. Utiliza las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación profesional que destaque los beneficios del producto, estableciendo tu marca como un creador líder de vídeos empresariales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un emocionante vídeo de 45 segundos para redes sociales para anunciar un próximo evento de la industria, dirigido a una amplia audiencia de seguidores en redes sociales. El estilo visual debe ser rápido, con colores vibrantes y música de fondo animada, mientras un avatar de IA atractivo entrega la información clave. Este enfoque creativo ayuda a los usuarios a crear vídeos que destacan y capturan la atención en varias plataformas de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de formación claro y conciso de 90 segundos para los miembros del equipo interno, explicando una nueva función de software. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional e instructivo, mostrando procesos paso a paso con una voz en off concisa e informativa generada directamente a partir de un guion utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen. Esto demuestra cómo un generador de vídeos de IA puede agilizar la creación de contenido de formación efectivo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Equipos Corporativos

Transforma tu comunicación corporativa y creación de contenido con un creador de vídeos impulsado por IA diseñado para la eficiencia, colaboración y resultados profesionales.

1
Step 1
Selecciona Tu Base
Comienza eligiendo entre una amplia gama de plantillas y escenas profesionales para iniciar tu proyecto de vídeo, asegurando un punto de partida pulido para cualquier comunicación corporativa.
2
Step 2
Añade Contenido Dinámico
Eleva tu mensaje incorporando avatares de IA realistas que pueden narrar tu guion. Llena fácilmente tus escenas con material de archivo o tus propios medios a través de una interfaz fácil de usar.
3
Step 3
Aplica Consistencia de Marca
Mantén una identidad de marca coherente en todos tus proyectos de creador de vídeos para equipos corporativos aplicando tus logotipos, colores y fuentes personalizados utilizando controles de marca completos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, aprovechando las características de colaboración en equipo para una revisión y retroalimentación sin problemas. Una vez aprobado, exporta tu contenido terminado en varios formatos y relaciones de aspecto, listo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Destaca el Éxito del Cliente

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos de manera rápida y eficiente?

HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos profesionales sin esfuerzo utilizando tecnología avanzada de IA. Su plataforma intuitiva te permite transformar guiones en vídeos dinámicos con Avatares de IA y una rica biblioteca de plantillas, convirtiéndolo en un potente generador de vídeos de IA para diversas necesidades de contenido.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo ideal para la comunicación empresarial?

HeyGen sirve como una plataforma de vídeo integral para empresas, permitiendo a los equipos corporativos producir comunicaciones internas de alta calidad, vídeos de marketing y vídeos de formación. Con características como la colaboración en equipo y controles de marca, agiliza la creación de vídeos para diversas aplicaciones empresariales.

¿Puede HeyGen incorporar Avatares de IA y personalización de marca en mis vídeos?

Absolutamente, HeyGen es un generador de vídeos de IA líder que permite la integración fluida de Avatares de IA realistas para narrar tu contenido. Además, puedes mantener la coherencia de la marca aplicando controles de personalización de marca, incluyendo logotipos y colores, en todos tus vídeos producidos con nuestras herramientas de edición de vídeo.

¿HeyGen admite diferentes tipos de vídeos como contenido de marketing y redes sociales?

Sí, HeyGen está diseñado como un creador de vídeos empresariales versátil, admitiendo una amplia gama de tipos de contenido, incluidos vídeos de marketing y vídeos para redes sociales. Su editor de arrastrar y soltar y las capacidades de cambio de tamaño de relación de aspecto facilitan la creación de vídeos optimizados para diversas plataformas y propósitos.

