Generador de Equipos Corporativos: Crea Equipos Equilibrados al Instante
Crea grupos equilibrados y equipos justos sin esfuerzo, optimizando la colaboración con plantillas y escenas listas para usar.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Optimiza tu flujo de trabajo y "crea grupos" con tamaños personalizados utilizando un generador de equipos versátil. Este vídeo instructivo de 45 segundos, perfecto para líderes de equipo y organizadores de eventos, requiere un estilo visual moderno y elegante con superposiciones de texto en pantalla y una pista de audio atractiva, mejorada por los subtítulos/captions de HeyGen y el acceso a su extensa biblioteca de medios/soporte de stock.
Asegura "equipos justos" y elimina el sesgo con el poder de un "Generador de Parejas Aleatorias". Esta pieza informativa de 60 segundos, dirigida a coordinadores de formación y jefes de departamento, adoptará una estética visual confiada y tranquilizadora, con generación de voz en off profesional para un impacto máximo y fácilmente adaptable con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Mejora la eficiencia organizativa aprovechando el "seguimiento de historial" y la capacidad de "exportar CSVs" desde tu herramienta de gestión de equipos. Este breve explicativo de 30 segundos, diseñado para gerentes de operaciones y administradores de recursos humanos, exige un enfoque visual directo y centrado en los datos con transiciones impactantes, llevado a la vida a través de la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen y avatares de IA dinámicos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación de Equipos.
Mejora la incorporación y el desarrollo de habilidades para los equipos corporativos recién formados creando vídeos de formación dinámicos y atractivos impulsados por IA que mejoran la retención.
Motiva y Une a los Nuevos Equipos.
Lanza nuevos grupos corporativos con vídeos inspiradores de IA, fomentando un sentido de propósito, mejorando la cohesión del equipo y motivando a los miembros hacia objetivos compartidos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos para equipos corporativos?
HeyGen simplifica el proceso para que los equipos corporativos generen vídeos profesionales a partir de guiones de texto, utilizando avatares de IA realistas. Esto permite a los grupos crear contenido de alta calidad de manera eficiente, optimizando las comunicaciones y ahorrando tiempo valioso.
¿Puede HeyGen producir voces en off que suenen naturales para mis vídeos?
Sí, HeyGen incluye capacidades avanzadas de generación de voces en off, permitiéndote crear fácilmente narraciones de audio claras y atractivas directamente desde tu texto. Esto asegura que cada vídeo tenga una pista vocal profesional y cautivadora.
¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para el branding?
HeyGen proporciona amplios controles de branding, permitiéndote personalizar vídeos con el logotipo de tu empresa y colores preferidos, manteniendo una identidad de marca consistente. También puedes nombrar a tus avatares de IA y proyectos para una mejor organización dentro de la plataforma.
¿Permite HeyGen una salida y exportación de vídeo flexible para varias plataformas?
Absolutamente, HeyGen admite el redimensionamiento versátil de la relación de aspecto para adaptarse a diferentes plataformas y ofrece varias opciones de exportación. También puedes añadir subtítulos y captions automáticos para asegurar que tus vídeos generados sean accesibles y lleguen a audiencias más amplias.