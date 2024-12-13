Generador de Vídeos de Estrategia Corporativa: Eleva Tu Visión

Transforma tu estrategia en vídeos atractivos. Nuestro generador de vídeos con IA utiliza texto a vídeo desde el guion para reducir el tiempo y los costos de creación de contenido alineado con la marca.

452/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, demostrando la facilidad de la generación de vídeos con IA. Visualmente, debe ser dinámico y atractivo, mostrando diversos avatares de IA en diferentes entornos empresariales, acompañado de música de fondo contemporánea y un tono amigable y conversacional. Aprovecha los avatares de IA de HeyGen para dar una presencia realista a tu creación de vídeos sin necesidad de actores en vivo.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo conciso de 30 segundos destinado a equipos internos o nuevos empleados, centrado en un nuevo proceso. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, utilizando texto animado e iconografía simple, con música de fondo tranquila y una narración fácil de entender. Asegura claridad y accesibilidad incorporando subtítulos automáticos generados por HeyGen para una comprensión óptima del resultado del editor de vídeo de IA.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo promocional de 60 segundos para creadores de contenido y gestores de marca que buscan producir vídeos alineados con la marca rápidamente. Este vídeo debe ser visualmente creativo y centrado en la marca, demostrando diversas escenas y elementos de marca consistentes, acompañado de audio personalizado y una voz natural generada por IA. Acelera tu flujo de trabajo de contenido comenzando con las extensas plantillas y escenas de HeyGen, transformando texto en vídeo sin esfuerzo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Generador de Vídeos de Estrategia Corporativa

Crea vídeos de estrategia corporativa convincentes con herramientas impulsadas por IA, optimizando tu proceso de creación desde el guion hasta un producto final pulido y alineado con la marca en minutos.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza pegando tu guion de estrategia corporativa o eligiendo entre varias plantillas de vídeo para iniciar tu experiencia con el generador de vídeos de estrategia corporativa, aprovechando nuestra potente función de Texto a vídeo desde el guion.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Personaliza tu vídeo seleccionando un avatar de IA, añadiendo medios relevantes y aplicando tus controles de marca (logotipo, colores) para asegurar que tus visuales creen vídeos verdaderamente alineados con la marca.
3
Step 3
Añade una Voz en Off Atractiva
Mejora tu mensaje con generación de voz en off profesional en múltiples idiomas, asegurando que tu estrategia corporativa sea claramente comunicada y entendida por tu audiencia.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Revisa tu vídeo final de estrategia corporativa, haz los últimos ajustes y luego expórtalo, utilizando características como el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para una creación y compartición de vídeos sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra historias de éxito de clientes

.

Desarrolla vídeos impactantes que destaquen el éxito de los clientes, demostrando el valor de tu estrategia corporativa y generando confianza con los prospectos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de marketing alineados con la marca?

HeyGen es un potente `creador de vídeos de marketing` que te permite diseñar `vídeos alineados con la marca` cautivadores utilizando avanzados `avatares de IA` y `plantillas de vídeo` personalizables. Puedes asegurar la consistencia de la marca utilizando `controles de marca` para logotipos, colores y más, haciendo que la `creación de vídeos` sea eficiente y profesional.

¿Cuál es el proceso para generar vídeos con el generador de vídeos de IA de HeyGen?

El `generador de vídeos de IA` de HeyGen simplifica la `creación de vídeos` a través de un `editor de arrastrar y soltar` intuitivo. Simplemente proporcionas tu guion de `texto a vídeo con IA`, seleccionas los `avatares de IA` y la `voz en off` deseados, y HeyGen produce rápidamente un vídeo de alta calidad, reduciendo significativamente el `tiempo y los costos`.

¿Puede HeyGen convertir guiones de texto en vídeos atractivos?

Absolutamente, HeyGen sobresale en convertir `texto a vídeo con IA` sin problemas. Sus `herramientas impulsadas por IA` generan `voz en off` natural y `subtítulos automáticos` directamente desde tu guion escrito, transformando texto en contenido visual dinámico para varias `plataformas de redes sociales`.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos de estrategia corporativa o explicativos?

HeyGen funciona como un eficaz `generador de vídeos de estrategia corporativa`, ofreciendo una gama de `plantillas de vídeo` profesionales perfectas para `vídeos explicativos` y comunicaciones internas. Estos vídeos visualmente atractivos pueden aclarar temas complejos, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo para todas las audiencias.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo