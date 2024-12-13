Creador de Vídeos Corporativos de Lanzamiento: La IA Acelera tus Comunicaciones Internas

Optimiza las comunicaciones internas y las actualizaciones de la empresa con vídeos profesionales generados instantáneamente a partir de texto, aumentando el compromiso de los empleados.

Produce un vídeo interno de 1 minuto detallando la nueva actualización de software para el equipo de desarrollo interno y los gestores de proyectos. El estilo visual y de audio debe ser limpio, profesional y altamente informativo, presentando un avatar de IA para mostrar las funcionalidades clave con una locución clara, asegurando que todos los detalles técnicos se transmitan con precisión utilizando las capacidades del creador de vídeos de IA de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo corporativo explicativo de 45 segundos para todos los empleados, especialmente los nuevos, describiendo el proceso renovado de reporte de gastos. El vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo, paso a paso, con un audio amigable pero autoritario, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para construir contenido rápidamente y asegurar claridad mediante subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de actualización de la empresa de 30 segundos dirigido a toda la audiencia de la empresa y al liderazgo ejecutivo, anunciando los logros trimestrales recientes. El estilo visual debe ser moderno, conciso y optimista, incorporando metraje profesional de la biblioteca de medios/soporte de stock para mejorar su impacto y aprovechando plantillas y escenas para una producción rápida de vídeos profesionales.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo corporativo de lanzamiento de 1,5 minutos para partes interesadas externas y clientes potenciales, presentando nuestra última línea de productos. El estilo visual y de audio debe ser dinámico, de alta calidad y fuertemente marcado, mostrando impresionantes visuales de productos. Utiliza la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen para optimizar para varias plataformas e incorpora diversos activos de la biblioteca de medios/soporte de stock para un atractivo profesional máximo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Corporativos de Lanzamiento

Crea vídeos internos de lanzamiento profesionales y atractivos sin esfuerzo con IA, optimizando tus actualizaciones de la empresa y comunicaciones con los empleados en solo unos pocos pasos simples.

1
Step 1
Escribe tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu mensaje de lanzamiento corporativo. Utiliza la función de texto a vídeo impulsada por IA para transformar instantáneamente tu texto en contenido de vídeo atractivo, estableciendo la base para una comunicación clara.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar tu marca, o sube tus propios medios. Mejora tu mensaje con fotos de stock, vídeos y música relevantes para hacer tu lanzamiento corporativo visualmente atractivo.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Aplica la identidad única de tu empresa usando controles de marca para incluir logotipos, colores de marca y fuentes personalizadas. Añade toques profesionales como subtítulos para asegurar accesibilidad y reforzar tus mensajes clave para un impacto máximo.
4
Step 4
Genera y Comparte
Una vez satisfecho, exporta sin esfuerzo tu vídeo de lanzamiento corporativo de alta calidad en varios formatos y proporciones. Comparte tu vídeo profesional con tu equipo o partes interesadas, asegurando que tu mensaje llegue a todos de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Eleva las Actualizaciones y Anuncios de la Empresa

.

Crea vídeos inspiradores y atractivos para comunicaciones internas, compartiendo efectivamente actualizaciones de la empresa, visión y lanzamientos estratégicos para motivar al personal.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es la principal fortaleza de HeyGen en la producción de vídeos corporativos?

HeyGen destaca como un creador de vídeos de IA, permitiendo a las empresas producir vídeos profesionales de manera eficiente al aprovechar la generación avanzada de texto a vídeo y un conjunto completo de herramientas de creación de vídeos impulsadas por IA. Puedes transformar guiones en contenido atractivo con avatares de IA realistas y Sonido de Estudio, perfecto para vídeos de lanzamiento corporativo o actualizaciones cruciales de la empresa.

¿Qué características técnicas hacen de HeyGen un eficiente creador de vídeos corporativos?

HeyGen integra características técnicas robustas para optimizar el proceso de edición de vídeos, incluyendo subtítulos automáticos, grabación de pantalla y una funcionalidad intuitiva de arrastrar y soltar. También ofrece potentes controles de marca para una identidad corporativa consistente en todos tus vídeos profesionales, simplificando la generación de vídeos de principio a fin.

¿Puede HeyGen soportar diversas necesidades de vídeos de lanzamiento interno y contenido explicativo?

Absolutamente. HeyGen es un versátil creador de vídeos de lanzamiento corporativo, proporcionando una extensa biblioteca de plantillas y avatares de IA personalizables para generar rápidamente contenido atractivo para comunicaciones internas, compromiso de empleados y vídeos explicativos. Su creación de vídeos nativa de prompts asegura que puedas producir vídeos de alta calidad para diversas necesidades internas y externas.

¿Cómo pueden los avatares de IA mejorar mi estrategia de vídeo corporativo con HeyGen?

Los avatares de IA de HeyGen proporcionan un método poderoso de creación de vídeos impulsado por IA para producir vídeos profesionales dinámicos y personalizados sin necesidad de actores o rodajes complejos. Estos avatares de IA pueden transmitir tu mensaje de manera consistente y atractiva, ideal para comunicaciones internas impactantes o presentaciones convincentes para inversores, elevando tu narrativa en vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo