Generador de Vídeos de Políticas Corporativas para Formación Eficiente
Simplifica el cumplimiento y acelera los vídeos de formación de empleados utilizando avatares de IA para dar vida a tus políticas en minutos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Imagina una demostración de generador de vídeos de IA de 2 minutos dirigida a jefes de departamento y oficiales de cumplimiento, mostrando el nuevo protocolo de privacidad de datos. Este vídeo presentaría un estilo visual y auditivo autoritario pero atractivo, incorporando animaciones sutiles y un tono serio e informativo. Destaca la eficiencia de utilizar avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de cumplimiento de manera consistente y confiable sin necesidad de presentadores físicos.
Produce un vídeo de anuncio de políticas de 1 minuto para la gerencia intermedia, centrado en un próximo cambio en los beneficios para empleados. El vídeo debe adoptar un estilo visual conciso y de negocios casual, apoyado por una voz en off confiada y articulada. Esta comunicación demostrará la simplicidad de actualizar políticas internas con la generación avanzada de Voz en off de HeyGen, asegurando claridad y consistencia en todos los anuncios.
Diseña un vídeo instructivo de 45 segundos para equipos de soporte técnico global, detallando un nuevo proceso de resolución de problemas de software. Visualmente, debe emplear una presentación moderna de estilo infográfico con ayudas claras, complementada por una voz neutral e instructiva, enfatizando la accesibilidad. Este contenido es un ejemplo de creación de contenido automatizado hecho simple, utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la comprensión universal en diversos contextos lingüísticos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Eficiente de Cursos de Formación en Políticas.
Desarrolla y despliega eficientemente cursos de políticas corporativas comprensivos, asegurando un mayor alcance y comprensión consistente en toda tu fuerza laboral global.
Mayor Compromiso para el Cumplimiento.
Aprovecha los vídeos impulsados por IA para hacer que la formación crítica en cumplimiento y políticas corporativas sea más dinámica y memorable, mejorando la retención de información clave por parte de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la generación de vídeos?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma guiones de texto en vídeos atractivos. Utiliza avatares de IA realistas, combinados con una sofisticada funcionalidad de Texto a vídeo desde guión y generación natural de Voz en off, para crear contenido profesional de manera eficiente.
¿Puede HeyGen producir vídeos de formación y políticas corporativas?
Absolutamente, HeyGen sirve como un eficaz generador de vídeos de políticas corporativas, perfecto para crear vídeos de formación impactantes y comunicaciones corporativas. Puedes desarrollar fácilmente contenido atractivo de formación para empleados o de cumplimiento utilizando sus herramientas intuitivas y Plantillas y escenas personalizables.
¿Qué opciones de personalización de marca están disponibles en HeyGen?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos de la empresa, paletas de colores específicas y fuentes personalizadas para mantener la consistencia de la marca en todos los vídeos creados. Esto asegura que tus vídeos de marketing y comunicaciones corporativas se alineen perfectamente con tu identidad de marca establecida.
¿HeyGen admite capacidades avanzadas de texto a vídeo para contenido técnico?
Sí, HeyGen sobresale en proporcionar soluciones de vídeo impulsadas por IA a través de una avanzada funcionalidad de Texto a vídeo desde guión, ideal para contenido técnico. Incluye características como generación automática de Voz en off, Subtítulos/captions y soporte multilingüe, haciendo que la información compleja sea accesible para una audiencia más amplia.