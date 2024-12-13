Generador de Vídeos de Políticas Corporativas para Formación Eficiente

Simplifica el cumplimiento y acelera los vídeos de formación de empleados utilizando avatares de IA para dar vida a tus políticas en minutos.

Crea un generador de vídeos explicativos de políticas corporativas de 90 segundos para todos los empleados, especialmente para los nuevos, detallando las nuevas directrices de trabajo remoto. El estilo visual debe ser profesional y limpio, utilizando una voz en off amigable y clara. Este vídeo comunicará eficazmente actualizaciones críticas aprovechando la función de Texto a vídeo de HeyGen, transformando documentos de políticas en contenido atractivo y fácil de digerir.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina una demostración de generador de vídeos de IA de 2 minutos dirigida a jefes de departamento y oficiales de cumplimiento, mostrando el nuevo protocolo de privacidad de datos. Este vídeo presentaría un estilo visual y auditivo autoritario pero atractivo, incorporando animaciones sutiles y un tono serio e informativo. Destaca la eficiencia de utilizar avatares de IA de HeyGen para presentar información compleja de cumplimiento de manera consistente y confiable sin necesidad de presentadores físicos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de anuncio de políticas de 1 minuto para la gerencia intermedia, centrado en un próximo cambio en los beneficios para empleados. El vídeo debe adoptar un estilo visual conciso y de negocios casual, apoyado por una voz en off confiada y articulada. Esta comunicación demostrará la simplicidad de actualizar políticas internas con la generación avanzada de Voz en off de HeyGen, asegurando claridad y consistencia en todos los anuncios.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 45 segundos para equipos de soporte técnico global, detallando un nuevo proceso de resolución de problemas de software. Visualmente, debe emplear una presentación moderna de estilo infográfico con ayudas claras, complementada por una voz neutral e instructiva, enfatizando la accesibilidad. Este contenido es un ejemplo de creación de contenido automatizado hecho simple, utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para garantizar la comprensión universal en diversos contextos lingüísticos.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Políticas Corporativas

Transforma sin esfuerzo políticas corporativas complejas en mensajes de vídeo claros, atractivos y consistentes para tus empleados con nuestro generador de vídeos de IA.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza tu proyecto de vídeo de políticas corporativas seleccionando entre una variedad de Plantillas y escenas profesionales diseñadas para comunicaciones corporativas claras.
2
Step 2
Crea tu Guión
Introduce tu texto de política y genera instantáneamente un vídeo utilizando nuestra función de Texto a vídeo desde guión, agilizando la creación de contenido para la formación de empleados.
3
Step 3
Añade Marca y Avatares
Mejora tu vídeo de políticas con controles de Marca personalizados (logotipo, colores) y elige entre diversos avatares de IA para presentar tu mensaje con un toque profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones para prepararlo para varias plataformas, asegurando una distribución sin esfuerzo de actualizaciones cruciales de políticas corporativas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Clarifica Políticas Corporativas Complejas

Transforma políticas corporativas intrincadas en vídeos explicativos animados fáciles de entender, reduciendo la confusión y fomentando una mejor adherencia entre los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la generación de vídeos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que transforma guiones de texto en vídeos atractivos. Utiliza avatares de IA realistas, combinados con una sofisticada funcionalidad de Texto a vídeo desde guión y generación natural de Voz en off, para crear contenido profesional de manera eficiente.

¿Puede HeyGen producir vídeos de formación y políticas corporativas?

Absolutamente, HeyGen sirve como un eficaz generador de vídeos de políticas corporativas, perfecto para crear vídeos de formación impactantes y comunicaciones corporativas. Puedes desarrollar fácilmente contenido atractivo de formación para empleados o de cumplimiento utilizando sus herramientas intuitivas y Plantillas y escenas personalizables.

¿Qué opciones de personalización de marca están disponibles en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios integrar logotipos de la empresa, paletas de colores específicas y fuentes personalizadas para mantener la consistencia de la marca en todos los vídeos creados. Esto asegura que tus vídeos de marketing y comunicaciones corporativas se alineen perfectamente con tu identidad de marca establecida.

¿HeyGen admite capacidades avanzadas de texto a vídeo para contenido técnico?

Sí, HeyGen sobresale en proporcionar soluciones de vídeo impulsadas por IA a través de una avanzada funcionalidad de Texto a vídeo desde guión, ideal para contenido técnico. Incluye características como generación automática de Voz en off, Subtítulos/captions y soporte multilingüe, haciendo que la información compleja sea accesible para una audiencia más amplia.

