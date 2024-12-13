Generador de Vídeos Corporativos: Crea Vídeos Profesionales

Produce sin esfuerzo vídeos corporativos atractivos en minutos utilizando potentes capacidades de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 30 segundos para futuros empleados, presentando los valores fundamentales de la empresa y su cultura vibrante, fomentando un fuerte sentido de comunidad acorde a la marca. El estilo visual debe ser cálido y acogedor con música de fondo animada, utilizando las Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto consistente y atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina un vídeo de marketing de 60 segundos diseñado para el público en general, con el objetivo de aumentar el reconocimiento de la marca e introducir la misión de la empresa con una narrativa convincente. Necesita un aspecto dinámico y visualmente rico con metraje de archivo profesional y una voz en off cautivadora, incorporando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para generar el audio impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo explicativo de 40 segundos para clientes existentes, simplificando una oferta de servicio compleja o un proceso interno usando AI de texto a vídeo. La estética debe ser clara e instructiva, utilizando gráficos y animaciones simples complementados por una generación de voz en off precisa, integrando los Subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la accesibilidad y claridad.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Corporativos

Crea sin esfuerzo vídeos corporativos profesionales y alineados con la marca en minutos, transformando texto en historias visuales atractivas que informan e impresionan.

1
Step 1
Crea tu guion o sube texto
Redacta tu guion de visión general corporativa o simplemente pega texto existente en la plataforma, aprovechando Texto a vídeo desde guion para convertirlo automáticamente en escenas.
2
Step 2
Selecciona tu avatar de AI y plantilla
Elige entre una diversa gama de avatares de AI realistas para presentar tu mensaje, y selecciona una plantilla de vídeo profesional que mejor se adapte a tu narrativa corporativa.
3
Step 3
Personaliza la marca y añade voces en off
Asegúrate de que tu vídeo esté perfectamente alineado con la marca utilizando controles de Branding robustos (logotipo, colores) para incorporar la identidad visual de tu empresa a lo largo del vídeo.
4
Step 4
Genera y exporta tu vídeo
Finaliza tu vídeo de visión general corporativa, realiza cualquier edición de último minuto, y luego utiliza la función de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para generar tu vídeo en varios formatos para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Impulsar la Formación de Empleados

Desarrolla vídeos de formación dinámicos con AI para aumentar significativamente el compromiso y la retención de conocimiento de los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos corporativos con avatares de AI?

HeyGen te permite crear vídeos corporativos atractivos utilizando avatares de AI realistas que dan vida a tu mensaje. Nuestro avanzado generador de vídeos AI simplifica todo el proceso, haciendo accesible la producción de vídeos de alta calidad.

¿Qué capacidades ofrece HeyGen para transformar contenido de texto a vídeo AI?

La innovadora plataforma de HeyGen te permite convertir cualquier guion en un vídeo dinámico utilizando nuestras capacidades de texto a vídeo AI. Puedes añadir fácilmente voces en off profesionales, personalizar plantillas de vídeo e incluir medios enriquecidos de nuestra extensa biblioteca para crear contenido atractivo.

¿HeyGen admite la personalización y elementos de marca para mis vídeos?

Absolutamente, HeyGen ofrece opciones de personalización robustas para asegurar que tus vídeos estén perfectamente alineados con tu marca. Puedes incorporar sin esfuerzo el logotipo de tu empresa, colores preferidos y seleccionar entre una variedad de plantillas de vídeo para mantener la consistencia de la marca en todas tus comunicaciones.

¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos explicativos profesionales y contenido de marketing sin habilidades extensas de edición?

Sí, HeyGen está diseñado para ser fácil de usar, permitiendo a cualquiera generar vídeos explicativos profesionales y contenido de marketing impactante. Nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y las escenas preconstruidas significan que puedes producir vídeos de alta calidad para varias plataformas de redes sociales de manera rápida y eficiente.

