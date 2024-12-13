Creador de Vídeos de Orientación Corporativa: Incorporación Fácil y Atractiva

Crea vídeos de incorporación de empleados atractivos para nuevos contratados con avatares de IA para personalizar su bienvenida.

Crea un vídeo de incorporación de empleados de 1 minuto diseñado para nuevos contratados, con un avatar de IA atractivo que ofrece un mensaje de bienvenida y una visión general de la cultura de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y optimista, incorporando imágenes amigables de una biblioteca de medios, mientras que el audio presenta una locución profesional con un tono cálido, todo generado directamente a partir de un guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 2 minutos centrado en la navegación de un nuevo sistema interno, destinado al personal técnico que necesita instrucciones detalladas. Este vídeo debe emplear un estilo visual limpio e instructivo con una conversión clara de texto a vídeo a partir de un guion detallado, incorporando subtítulos precisos para accesibilidad y un aprendizaje mejorado. El audio mantendrá un tono autoritario pero de apoyo, libre de elementos de fondo que distraigan.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de orientación de 45 segundos para socios externos, mostrando puntos de contacto clave y recursos dentro de un nuevo portal colaborativo. La estética visual debe ser elegante y profesional, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas de la plataforma para mantener la coherencia de la marca, acompañado de una locución concisa y optimista. Este vídeo también se entregará con un redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para adaptarse a varios requisitos de visualización.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de orientación corporativa de 1 minuto y 30 segundos comunicando una actualización de política significativa a una base de empleados global. El diseño visual requiere una presentación formal y confiable utilizando un avatar de IA profesional, asegurando claridad a través de subtítulos precisos que apoyan la comprensión multilingüe. El audio contará con una locución calmada y medida, permitiendo que los subtítulos transmitan información detallada de manera efectiva a través de diversos grupos lingüísticos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Orientación Corporativa

Crea eficientemente vídeos de orientación corporativa atractivos para nuevos contratados con herramientas impulsadas por IA, asegurando una experiencia de incorporación profesional y de marca.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de Orientación
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas profesionales o empezando desde cero para construir rápidamente tu vídeo de orientación corporativa.
2
Step 2
Introduce Tu Guion para Generación de IA
Pega tu contenido de orientación completo, y nuestra capacidad de texto a vídeo impulsada por IA lo transformará en escenas de vídeo atractivas con un avatar de IA elegido.
3
Step 3
Aplica la Identidad Visual de Tu Marca
Adapta la apariencia de tu vídeo utilizando controles de marca robustos, incluyendo el logo de tu empresa, colores específicos y fuentes preferidas, para asegurar la consistencia de la marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo Final
Finaliza tu vídeo de orientación corporativa y utiliza nuestro redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para compartirlo fácilmente en todas las plataformas para tus nuevos contratados.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida Corporativa Inspiradores

Produce mensajes de bienvenida y discursos de liderazgo que motiven y conecten efectivamente a los nuevos empleados con la cultura de la empresa.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de orientación corporativa?

HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de texto a vídeo impulsada por IA y avatares de IA realistas para agilizar la producción de vídeos de orientación corporativa profesional sin filmaciones complejas.

¿Puedo incorporar la marca de mi empresa en el creador de vídeos de incorporación de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar fácilmente el logo de tu empresa, colores de marca y elementos visuales específicos para asegurar que tus vídeos de incorporación de empleados sean consistentes con tu identidad corporativa.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para proyectos de creación de vídeos de formación?

HeyGen admite la generación de locuciones profesionales y capacidades multilingües, permitiendo a las empresas crear vídeos de formación inclusivos y ofrecer contenido atractivo a una fuerza laboral global diversa.

¿Es posible generar rápidamente vídeos de orientación atractivos con HeyGen?

Absolutamente. El editor de vídeo intuitivo de HeyGen, junto con una amplia selección de plantillas y escenas, permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de orientación de alta calidad, mejorando la experiencia para los nuevos contratados con un esfuerzo mínimo.

