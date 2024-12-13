Creador de Vídeos de Orientación Corporativa: Incorporación Fácil y Atractiva
Crea vídeos de incorporación de empleados atractivos para nuevos contratados con avatares de IA para personalizar su bienvenida.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de 2 minutos centrado en la navegación de un nuevo sistema interno, destinado al personal técnico que necesita instrucciones detalladas. Este vídeo debe emplear un estilo visual limpio e instructivo con una conversión clara de texto a vídeo a partir de un guion detallado, incorporando subtítulos precisos para accesibilidad y un aprendizaje mejorado. El audio mantendrá un tono autoritario pero de apoyo, libre de elementos de fondo que distraigan.
Produce un vídeo de orientación de 45 segundos para socios externos, mostrando puntos de contacto clave y recursos dentro de un nuevo portal colaborativo. La estética visual debe ser elegante y profesional, utilizando plantillas y escenas pre-diseñadas de la plataforma para mantener la coherencia de la marca, acompañado de una locución concisa y optimista. Este vídeo también se entregará con un redimensionamiento flexible de la relación de aspecto para adaptarse a varios requisitos de visualización.
Crea un vídeo de orientación corporativa de 1 minuto y 30 segundos comunicando una actualización de política significativa a una base de empleados global. El diseño visual requiere una presentación formal y confiable utilizando un avatar de IA profesional, asegurando claridad a través de subtítulos precisos que apoyan la comprensión multilingüe. El audio contará con una locución calmada y medida, permitiendo que los subtítulos transmitan información detallada de manera efectiva a través de diversos grupos lingüísticos.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación Escalable de Contenido de Orientación y Formación.
Desarrolla numerosos cursos de incorporación y módulos de formación de manera eficiente, asegurando una entrega consistente a todos los nuevos contratados a nivel global.
Mejora del Compromiso en la Formación de Nuevos Contratados.
Aprovecha la IA para crear vídeos de orientación dinámicos que mejoren significativamente el compromiso y la retención de conocimientos de los nuevos contratados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de orientación corporativa?
HeyGen aprovecha la tecnología avanzada de texto a vídeo impulsada por IA y avatares de IA realistas para agilizar la producción de vídeos de orientación corporativa profesional sin filmaciones complejas.
¿Puedo incorporar la marca de mi empresa en el creador de vídeos de incorporación de HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote integrar fácilmente el logo de tu empresa, colores de marca y elementos visuales específicos para asegurar que tus vídeos de incorporación de empleados sean consistentes con tu identidad corporativa.
¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para proyectos de creación de vídeos de formación?
HeyGen admite la generación de locuciones profesionales y capacidades multilingües, permitiendo a las empresas crear vídeos de formación inclusivos y ofrecer contenido atractivo a una fuerza laboral global diversa.
¿Es posible generar rápidamente vídeos de orientación atractivos con HeyGen?
Absolutamente. El editor de vídeo intuitivo de HeyGen, junto con una amplia selección de plantillas y escenas, permite a los usuarios producir rápidamente vídeos de orientación de alta calidad, mejorando la experiencia para los nuevos contratados con un esfuerzo mínimo.