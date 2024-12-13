Crea un vídeo corporativo de bienvenida de 60 segundos, vibrante y acogedor, para nuevos empleados, centrado en la cultura de la empresa. Diseñalo con personajes animados atractivos y visuales claros, complementados por una generación de voz en off amigable y accesible. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para guiar a los recién llegados en su viaje inicial, asegurando una primera impresión impactante y memorable.

