El Creador Definitivo de Vídeos de Bienvenida Corporativa
Impulsa la retención de empleados y mejora la cultura de la empresa. Personaliza fácilmente vídeos de bienvenida atractivos utilizando nuestra rica biblioteca de medios/soporte de stock.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Elabora un vídeo de 45 segundos, profesional pero cálido, específicamente para gerentes de RRHH, demostrando cómo crear vídeos de bienvenida personalizados sin esfuerzo. Emplea un estilo visual limpio utilizando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen, con una voz en off informativa que explique claramente los pasos complejos, mejorada con subtítulos para accesibilidad universal, ilustrando que no se requieren habilidades de diseño.
Desarrolla una guía dinámica de 30 segundos, paso a paso, para equipos remotos sobre cómo utilizar una nueva herramienta de comunicación interna, con el objetivo de agilizar el proceso de incorporación. Preséntala con visuales simples y claros obtenidos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañados de una generación de voz en off concisa y alentadora. Asegúrate de que sea fácilmente compartible en todas las plataformas utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima.
Imagina la primera semana de un nuevo empleado: produce un vídeo completo de 50 segundos explicando las políticas clave de la empresa, diseñado para contribuir a la retención de empleados. Adopta un estilo visual profesional, autoritario pero accesible, utilizando la función de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para mantener la consistencia y una narrativa clara. Apoya la información detallada con una voz en off acogedora y subtítulos prominentes para asegurar que se entregue documentación de alta calidad de manera efectiva.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa el Compromiso en la Bienvenida de Empleados.
Utiliza vídeos impulsados por AI para hacer que la formación de nuevos empleados sea más atractiva y mejorar significativamente las tasas de retención temprana.
Escala la Producción de Contenido de Bienvenida.
Desarrolla y entrega una gama más amplia de módulos de bienvenida y materiales de formación, alcanzando efectivamente a todos los nuevos empleados a nivel global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de bienvenida corporativa atractivos?
La plataforma impulsada por AI de HeyGen hace que sea sencillo crear vídeos de bienvenida atractivos para nuevos empleados, incluso sin necesidad de habilidades de diseño. Utiliza avatares de AI, texto a vídeo desde guiones y plantillas de vídeo personalizables para agilizar tu proceso de bienvenida corporativa de manera eficiente.
¿Puedo personalizar los vídeos de bienvenida de HeyGen para reflejar nuestra cultura y marca de empresa?
Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote personalizar vídeos con el logotipo de tu empresa, colores y contenido específico. Esto asegura que tus vídeos de bienvenida personalizados representen auténticamente la cultura única de tu empresa.
¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar experiencias de bienvenida de empleados interactivas e impactantes?
La plataforma impulsada por AI de HeyGen proporciona características avanzadas como generación de voz en off, soporte de biblioteca de medios rica y cambio dinámico de relación de aspecto para crear vídeos impactantes e interactivos. Estas herramientas ayudan a impulsar la retención de empleados al entregar contenido altamente atractivo.
¿Cómo apoyan las capacidades de AI de HeyGen la creación de documentación de vídeo de bienvenida accesible y clara?
HeyGen aprovecha los avatares de AI y la funcionalidad de texto a vídeo para producir visuales claros y contenido accesible. Con subtítulos automáticos y plantillas de vídeo de alta calidad, HeyGen facilita la creación de documentación de vídeo completa para todos los nuevos empleados.