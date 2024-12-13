Generador de Vídeos de Integración Corporativa: Optimiza tu Proceso de Nuevas Contrataciones

Eleva la experiencia de integración de tus empleados. Genera instantáneamente vídeos profesionales con avatares de IA realistas para una formación consistente.

Crea un vídeo de bienvenida de 30 segundos diseñado para nuevos empleados que se incorporan a una empresa tecnológica de tamaño medio, con un estilo visual cálido, amigable y moderno, música de fondo animada y una locución clara. Este mensaje de 'integración de empleados' debe presentar a las figuras clave de la empresa utilizando un avatar de IA atractivo para ofrecer un saludo personalizado.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 45 segundos para empleados potenciales o nuevos durante su primera semana, con el objetivo de mostrar los valores fundamentales de la empresa y su cultura vibrante. El estilo visual y de audio debe ser dinámico, inspirador y enérgico, incorporando imágenes de diversos miembros del equipo, utilizando las extensas 'Plantillas y escenas' de HeyGen del 'generador de vídeos de integración' para crear una narrativa convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a nuevos empleados en su primer día, guiándolos a través de información logística esencial y recursos. El vídeo debe adoptar un tono claro y profesional con gráficos limpios y música de fondo tranquila, aprovechando la capacidad de 'Generación de locuciones' de HeyGen para ofrecer instrucciones precisas sobre cómo navegar en su configuración inicial como parte de la experiencia del 'generador de vídeos de integración corporativa'.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para nuevos miembros del equipo o colaboradores interdepartamentales, proporcionando una rápida introducción a un departamento o equipo específico y describiendo su función principal y personal clave. El estilo visual y de audio debe ser atractivo, colaborativo y amigable, presentando representaciones animadas o imágenes de archivo de interacciones del equipo, y debe ser producido de manera eficiente utilizando la función de 'Texto a vídeo desde guion' de HeyGen para propósitos de 'formación de empleados'.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Integración Corporativa

Crea eficientemente vídeos de integración atractivos para nuevos empleados con herramientas impulsadas por IA, optimizando tus procesos de RRHH y dando la bienvenida a nuevos miembros del equipo.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona de una rica biblioteca de plantillas prediseñadas o pega tu guion para comenzar a generar tu contenido de vídeo.
2
Step 2
Personaliza tu Vídeo
Personaliza tu vídeo de integración seleccionando avatares de IA, añadiendo la imagen de tu empresa e incorporando medios de nuestra biblioteca.
3
Step 3
Genera Locuciones y Subtítulos
Mejora tu vídeo con locuciones profesionales en más de 140 idiomas y genera automáticamente subtítulos precisos.
4
Step 4
Comparte tu Obra Maestra de Integración
Una vez finalizado, comparte y exporta tu vídeo de integración de alta calidad en varios formatos, listo para dar la bienvenida a tus nuevos empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Vídeos de Bienvenida y Cultura

Crea mensajes de bienvenida inspiradores y muestra la cultura de la empresa, ayudando a que los nuevos empleados se sientan conectados desde el primer día.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de integración corporativa?

HeyGen actúa como un Generador de Vídeos de IA intuitivo que optimiza la producción de vídeos de integración corporativa atractivos. Puedes transformar texto en vídeo utilizando una amplia selección de plantillas y avatares de IA, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción para la formación de nuevos empleados.

¿Puedo personalizar mis vídeos de integración con la plataforma de HeyGen?

Por supuesto, HeyGen ofrece herramientas extensas para personalizar tus vídeos de integración, asegurando que se alineen perfectamente con tu marca. Integra fácilmente la imagen de tu empresa, añade medios de nuestra biblioteca y selecciona entre diversas plantillas para crear experiencias de integración de empleados únicas e impactantes.

¿Qué características innovadoras ofrece HeyGen para el contenido de formación de empleados?

HeyGen te permite crear contenido de formación de empleados convincente utilizando avatares de IA avanzados y locuciones naturales en más de 140 idiomas. Esta capacidad de texto a vídeo permite una producción consistente y escalable de vídeos de alta calidad para equipos globales.

¿Cómo puede HeyGen facilitar la colaboración y distribución de vídeos de integración?

HeyGen está diseñado para una colaboración sin problemas, permitiendo a los equipos trabajar juntos de manera eficiente en proyectos de vídeos de integración. Una vez completados, puedes compartir y exportar fácilmente tus vídeos terminados, haciendo sencillo escalar los esfuerzos de integración en toda tu organización.

