Creador de Vídeos de Migración Corporativa: Simplifica la Transición de tu Negocio

Crea fácilmente vídeos de migración y onboarding corporativo de alta calidad utilizando las potentes funciones de IA de HeyGen para una producción de guion a vídeo sin complicaciones.

Descubre cómo HeyGen simplifica la creación de contenido en este vibrante vídeo de 30 segundos, diseñado para propietarios de pequeñas empresas que exploran nuevas herramientas. El estilo visual debe ser optimista y moderno, complementado por una voz en off clara. Esta demostración destacará la facilidad de transformar un guion simple en una pieza atractiva utilizando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen, posicionando a HeyGen como el creador de vídeos con IA de referencia para cualquier negocio.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para equipos de RRHH corporativos, imagina un vídeo profesional de 45 segundos que ilustre los beneficios de usar HeyGen para comunicaciones internas consistentes. El estilo visual debe ser limpio y tranquilizador, con un avatar de IA amigable. Destaca cómo HeyGen facilita la producción de vídeos corporativos de alta calidad para la incorporación de nuevos empleados, asegurando un mensaje de marca unificado en toda la organización.
Prompt de Ejemplo 2
Los profesionales del marketing que buscan soluciones de contenido eficientes deben ser el objetivo de este dinámico vídeo promocional de 60 segundos. Emplea un estilo visualmente rico con música envolvente y una voz en off profesional. Este vídeo debe enfatizar cómo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen permite una rápida integración de elementos de marca, agilizando la creación de contenido diverso para campañas en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo informativo de 30 segundos para gestores de productos que lanzan nuevas funciones, centrándose en contenido educativo rápido y efectivo. El estilo visual debe ser conciso con gráficos animados, acompañado de subtítulos claros. Demuestra cómo la función de subtítulos/captions de HeyGen facilita la producción de vídeos de formación accesibles, asegurando que todos los usuarios puedan entender fácilmente las actualizaciones de productos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Migración Corporativa

Crea vídeos de migración corporativa atractivos sin esfuerzo con nuestras herramientas impulsadas por IA, plantillas personalizadas y capacidades de exportación.

1
Step 1
Crea un Guion Atractivo
Comienza elaborando un guion cautivador que resuma los mensajes clave que deseas transmitir en tu vídeo de migración corporativa. Utiliza la función de texto a vídeo para convertir sin problemas tu guion en contenido visual atractivo.
2
Step 2
Elige Avatares de IA para Realismo
Selecciona entre una variedad de avatares de IA para dar vida a tu guion. Estos avatares proporcionan un toque humano a tu vídeo, haciéndolo más cercano y atractivo para tu audiencia.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca Personalizados
Incorpora el logo de tu empresa, colores y otros elementos de marca utilizando los controles de marca. Este paso asegura que tu vídeo se alinee con tu identidad corporativa y mantenga la consistencia en tu contenido.
4
Step 4
Exporta Vídeos de Alta Calidad para su Distribución
Finaliza tu vídeo exportándolo en el formato deseado. Asegúrate de que la relación de aspecto coincida con la plataforma elegida, ya sea para distribución interna o lanzamiento público en canales de redes sociales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira la Aceptación Organizacional

.

Genera vídeos corporativos impactantes que comuniquen la visión y motiven a los empleados, fomentando un sentimiento positivo durante períodos de cambio.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso creativo para hacer vídeos empresariales?

HeyGen simplifica el proceso creativo transformando guiones de texto en vídeos de alta calidad con avatares de IA y voces en off realistas. Su intuitivo estudio de creación de vídeos con IA y sus extensas plantillas permiten a los usuarios producir vídeos empresariales profesionales de manera rápida y eficiente.

¿Puedo incorporar los elementos únicos de mi marca en los vídeos hechos con HeyGen?

Sí, HeyGen permite la integración completa de elementos de marca, permitiéndote subir el logo de tu empresa y definir los colores de la marca. Esto asegura que cada vídeo corporativo que crees mantenga una identidad de marca consistente y profesional.

¿Qué funciones de IA ofrece HeyGen para agilizar la producción de vídeos?

HeyGen aprovecha funciones avanzadas de IA como la conversión de texto a vídeo y avatares de IA para agilizar significativamente la producción de vídeos. Los usuarios pueden generar voces en off realistas a partir de guiones y animar avatares personalizados, haciendo que la creación de vídeos complejos sea accesible para todos.

¿Qué tipos de vídeos corporativos y de formación se pueden crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de contenido de vídeo corporativo, incluidos módulos de incorporación, vídeos de formación y promociones en redes sociales. La flexibilidad de la plataforma y sus plantillas apoyan diversas necesidades de comunicación para las empresas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo