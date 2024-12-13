Generador de Vídeos de Mensajería Corporativa: AI para Narración de Marca

Eleva tus comunicaciones internas y contenido de marketing transformando guiones en vídeos de calidad de estudio con texto a vídeo.

Crea un vídeo explicativo de producto de 45 segundos dirigido a potenciales clientes B2B, mostrando tu última solución de software. Emplea un estilo visual moderno e informativo con gráficos en movimiento elegantes y una voz en off segura y profesional para resaltar las características clave. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para generar fácilmente la narrativa y un avatar de AI para presentar la información sin problemas, demostrando el poder de un generador de vídeo AI.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para nuevos empleados, presentándoles los valores fundamentales de la empresa y la estructura del equipo. El estilo visual debe ser profesional pero amigable, con imágenes de archivo alentadoras de la biblioteca de medios, complementadas por una voz en off clara y motivadora. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para configurar rápidamente el vídeo y su generación de voz en off para una calidad de audio consistente, convirtiéndolo en un vídeo de incorporación efectivo.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina crear un vídeo de testimonio de cliente de 30 segundos dirigido a clientes potenciales para generar confianza en tu mensaje corporativo. Este vídeo debe adoptar un estilo visual auténtico y atractivo, quizás utilizando un formato de entrevista con iluminación cálida, acompañado de una voz en off entusiasta del cliente. Asegura la accesibilidad añadiendo subtítulos generados automáticamente por HeyGen, haciendo que la experiencia positiva resuene ampliamente.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de presentación corporativa impactante de 40 segundos para partes interesadas internas, delineando las iniciativas estratégicas del próximo trimestre. La estética visual debe ser dinámica y autoritaria, con gráficos profesionales y visualizaciones de datos, presentados por un avatar de AI carismático creado con el creador de vídeos AI de HeyGen. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para una presencia constante en pantalla y su función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar que se vea perfecto en varias plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona un generador de vídeos de mensajería corporativa

Transforma sin esfuerzo tus mensajes corporativos en vídeos atractivos y de calidad de estudio. Nuestro generador de vídeos AI simplifica la creación, mejorando las comunicaciones internas y el alcance externo.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de mensajería corporativa en el generador de texto a vídeo. Nuestras capacidades avanzadas convierten instantáneamente tu texto en una narrativa visual, lista para su entrega.
2
Step 2
Elige Tu Avatar AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu marca. Estos presentadores digitales entregarán tu mensaje con claridad y una apariencia profesional.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Asegura la consistencia de la marca aplicando el logo y la paleta de colores de tu empresa usando nuestros controles de marca. Esto ayuda a crear vídeos profesionales alineados con tus necesidades de producción de vídeos corporativos.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Vídeo
Con tu vídeo corporativo completo, genera automáticamente subtítulos para mejorar la accesibilidad. Luego, exporta tu vídeo final de calidad de estudio para comunicaciones internas sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Marketing y Anuncios de Alto Impacto

.

Genera anuncios de vídeo profesionales y de alta conversión y contenido de marketing para llegar efectivamente a tu audiencia objetivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos AI para empresas?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que simplifica todo el proceso de creación de vídeos para empresas. Los usuarios pueden transformar fácilmente texto en vídeos AI atractivos con avatares realistas y voces en off profesionales, haciendo que el contenido de alta calidad sea accesible para todos.

¿Puede HeyGen crear avatares AI para la producción de vídeos corporativos de alta calidad?

Sí, HeyGen se especializa en crear avatares AI realistas, perfectos para la producción de vídeos corporativos de alta calidad. Nuestro generador de texto a vídeo te permite guionizar y generar fácilmente vídeos AI profesionales utilizando diversas opciones de avatares y plantillas de vídeo personalizables, asegurando la consistencia de la marca.

¿Qué controles de marca están disponibles para los vídeos AI de HeyGen?

HeyGen ofrece robustos controles de marca para asegurar que tus vídeos AI se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes añadir fácilmente tu logo, personalizar colores y seleccionar entre una variedad de voces en off profesionales y subtítulos para producir vídeos de calidad de estudio que reflejen el estilo único de tu empresa.

¿Cómo puede HeyGen mejorar las estrategias de vídeo personalizadas para ventas y marketing?

HeyGen permite a las empresas crear vídeos personalizados a escala para diversas aplicaciones, incluyendo la venta de vídeos y marketing. Con capacidades de vídeo email personalizado por AI, puedes adaptar mensajes a prospectos individuales, aumentando significativamente el compromiso y los esfuerzos de alcance para tus vídeos AI.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo