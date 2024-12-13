Generador de Vídeos de Mensajes Corporativos: Crea Vídeos Profesionales

Genera rápidamente vídeos corporativos profesionales usando nuestra capacidad de texto a vídeo desde el guion para involucrar a tu audiencia de manera eficiente.

Crea un vídeo técnico de 1 minuto para desarrolladores de TI que integran la API de HeyGen, mostrando cómo generar programáticamente un vídeo de mensaje corporativo. El estilo visual debe ser elegante y mostrar fragmentos de código claramente, mientras que el audio presenta una generación de voz en off precisa y calmada, explicando la funcionalidad de Texto a vídeo desde el guion dentro de las llamadas a la API.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo instructivo de 1.5 minutos dirigido a departamentos de RRHH para la incorporación de nuevos empleados, explicando políticas complejas usando un avatar de IA. La estética visual debe ser limpia y profesional, utilizando una generación de voz en off amigable pero autoritaria, asegurando Subtítulos/captions claros para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de actualización de producto de 2 minutos para equipos de marketing global, demostrando una nueva característica de un producto de software con generación de voz en off multilingüe y Subtítulos/captions para localización. El estilo visual debe ser moderno y dinámico, incorporando varios elementos de soporte de biblioteca de medios/stock para ilustrar el impacto de la actualización en diferentes regiones.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de comunicación interna conciso de 45 segundos para equipos de ventas, destacando un objetivo de ventas semanal usando la capacidad de Texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido rápida. El vídeo debe adoptar un estilo visual vibrante y motivacional, ensamblando rápidamente escenas profesionales usando diversas Plantillas y escenas disponibles, asegurando una generación de voz en off clara y enérgica.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Mensajes Corporativos

Transforma sin esfuerzo tus mensajes corporativos en vídeos profesionales con avatares de IA y personalización fluida, mejorando el impacto de tu comunicación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando o escribiendo tu mensaje corporativo en el editor de texto. Nuestro generador de IA de texto a vídeo procesará tu guion, preparándolo para la narración del avatar.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Explora nuestra diversa biblioteca de avatares de IA y elige el portavoz perfecto para transmitir tu mensaje con una presencia profesional y atractiva.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Mejora tu vídeo con fondos personalizados, logotipos y colores de marca usando nuestras herramientas de edición intuitivas, asegurando que tu generador de vídeos de mensajes corporativos se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Vídeo
Con un clic, nuestra plataforma producirá tu vídeo de alta calidad, completo con voz en off y subtítulos opcionales, listo para su distribución inmediata en todos tus canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Clientes

.

Construye confianza y credibilidad transformando testimonios de clientes en vídeos de IA atractivos, transmitiendo efectivamente el valor corporativo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la edición de vídeos?

El potente Editor de Estudio de HeyGen agiliza el proceso de creación, ofreciendo herramientas intuitivas para una edición de vídeo con IA eficiente. Los usuarios pueden aprovechar plantillas predefinidas para producir rápidamente vídeos de calidad profesional con facilidad.

¿Puede HeyGen crear vídeos de avatares de IA a partir de texto?

Sí, HeyGen destaca como un generador de IA de texto a vídeo, permitiéndote transformar guiones en vídeos atractivos con avatares de IA realistas. Esta capacidad lo convierte en un generador de vídeos de IA líder para diversas necesidades de contenido.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para la localización?

HeyGen proporciona características técnicas avanzadas para la localización, incluyendo capacidades robustas de traductor de vídeo con IA que permiten que tu contenido llegue a audiencias globales. Además, la clonación de voz sofisticada ayuda a mantener la consistencia de la marca a través de diferentes idiomas.

¿Cómo puede HeyGen mejorar los vídeos de mensajes corporativos?

Como un generador de vídeos de mensajes corporativos de primer nivel, HeyGen ayuda a las empresas a crear comunicaciones internas y externas atractivas. Sus controles de marca aseguran que tus vídeos se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa para un marketing efectivo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo