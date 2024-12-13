Generador de Vídeos de Memorando Corporativo: Optimiza tus Comunicaciones

Transforma la comunicación interna con contenido atractivo y de alta calidad creado rápidamente usando nuestras capacidades de texto a vídeo desde guion.

Genera un vídeo instructivo de 1 minuto para el equipo de ingeniería, explicando una nueva actualización de software utilizando la función de "generador de vídeo AI". El estilo visual debe ser limpio y preciso, mostrando diagramas técnicos con un avatar AI presentando los cambios clave. El audio debe ser una narración detallada y calmada generada a partir de un guion técnico para asegurar una "comunicación interna" clara y "vídeos de formación" efectivos para conceptos complejos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para todos los empleados, crea un vídeo de actualización de la empresa de 45 segundos utilizando un enfoque de "generador de vídeo de memorando corporativo" para anunciar una nueva iniciativa. El estilo visual de este vídeo debe ser moderno y atractivo, empleando "plantillas y escenas" dinámicas para transmitir entusiasmo, complementado por una "generación de voz en off" amigable pero profesional. Este esfuerzo tiene como objetivo agilizar las "actualizaciones de la empresa" en toda la organización de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita producir un vídeo de 1 minuto y 30 segundos para los equipos de Marketing y Ventas, mostrando de manera efectiva una nueva característica del producto con "texto a vídeo" a partir de un guion detallado. El estilo visual debe ser dinámico y elegante, con cortes rápidos y demostraciones del producto, complementado por una voz en off persuasiva y enérgica con "subtítulos/captions" sincronizados para accesibilidad. Asegúrate de que el resultado final esté optimizado para varias plataformas utilizando "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto", entregando "contenido de alta calidad" para nuestros "lanzamientos de productos".
Prompt de Ejemplo 3
Considera crear un vídeo de incorporación de 2 minutos para nuevos empleados, centrado en la cultura de la empresa y los procedimientos esenciales. Este vídeo requiere un estilo visual acogedor y claro, utilizando un "avatar AI" amigable para guiar a los espectadores a través de la información clave, con "subtítulos automáticos" que proporcionen una comprensión mejorada. Una voz cálida e instructiva será crucial para el audio para facilitar una "comunicación interna" fluida durante el proceso de incorporación.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Memorando Corporativo

Transforma tus comunicaciones internas en vídeos atractivos de manera rápida y eficiente. Genera memorandos corporativos profesionales con avatares AI, personalización de marca y subtítulos automáticos.

1
Step 1
Pega tu Guion
Comienza introduciendo el texto de tu memorando corporativo en el editor. Nuestra plataforma utiliza tu guion para la generación de texto a vídeo, asegurando que tu mensaje sea transmitido con precisión por un avatar AI.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar AI
Elige entre una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu mensaje. Mejora el compromiso y la profesionalidad seleccionando el presentador perfecto en pantalla para tu memorando.
3
Step 3
Personaliza y Marca
Mejora tu vídeo con visuales de fondo, música y aplica tus controles de marca como logotipos y colores de marca, asegurando que cada memorando refleje la imagen de tu empresa.
4
Step 4
Genera y Exporta
Con un solo clic, crea tu vídeo final. Nuestra plataforma maneja automáticamente la generación de voz en off y añade subtítulos, haciendo que tu memorando corporativo esté listo para compartir de inmediato.

Casos de Uso

Fortalece la Comunicación Interna con Vídeos Motivacionales

Entrega mensajes inspiradores y mejora la moral del equipo a través de memorandos de vídeo atractivos, fomentando un ambiente de trabajo positivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo apoya el generador de vídeos AI de HeyGen los requisitos técnicos avanzados para memorandos corporativos?

HeyGen, como generador de vídeos AI, permite a los usuarios crear vídeos de memorandos corporativos profesionales que cumplen con necesidades técnicas específicas. Ofrece controles de marca robustos, redimensionamiento flexible de relación de aspecto y diversas opciones de exportación para integrarse sin problemas en tus flujos de trabajo de comunicación interna.

¿Puedo crear fácilmente vídeos con avatares AI y soporte multilingüe usando HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona una amplia selección de avatares AI y capacidades avanzadas de generación de voz en off, incluyendo soporte multilingüe. Esto facilita la producción de vídeos de formación atractivos, actualizaciones de la empresa u otra comunicación interna para una audiencia global.

¿Qué tipo de plantillas ofrece HeyGen para una producción de vídeo rápida y eficiente?

HeyGen ofrece una rica biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para agilizar la creación de varios tipos de contenido de alta calidad. Estas plantillas te permiten generar rápidamente vídeos de memorandos corporativos pulidos y actualizaciones de la empresa sin necesidad de funciones extensas de edición de vídeo.

¿Cómo puede la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen mejorar la calidad de mi comunicación desde un guion?

La potente función de texto a vídeo de HeyGen te permite transformar un guion simple en contenido de alta calidad con facilidad. Nuestro generador de vídeos AI incluye automáticamente subtítulos automáticos e integra generación de voz en off realista, asegurando que tu mensaje sea claro y profesional.

