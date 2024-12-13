Genera un vídeo instructivo de 1 minuto para el equipo de ingeniería, explicando una nueva actualización de software utilizando la función de "generador de vídeo AI". El estilo visual debe ser limpio y preciso, mostrando diagramas técnicos con un avatar AI presentando los cambios clave. El audio debe ser una narración detallada y calmada generada a partir de un guion técnico para asegurar una "comunicación interna" clara y "vídeos de formación" efectivos para conceptos complejos.

Generar Vídeo