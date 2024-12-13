Generador de Vídeos de Aprendizaje Corporativo: Crea Vídeos de Formación Rápidamente

Empodera a los equipos de L&D para crear vídeos de formación de empleados atractivos más rápido, utilizando texto a vídeo desde el guion para actualizaciones sin problemas.

Imagina un vídeo de aprendizaje corporativo de 45 segundos, diseñado para nuevos empleados, que introduce la cultura de la empresa con un estilo visual amigable y profesional y un audio claro y acogedor. Esta pieza de integración atractiva contará con un avatar de AI que transmitirá mensajes clave, impulsado por la generación de voz en off de HeyGen para un tono coherente y accesible.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los empleados existentes que necesitan refrescar rápidamente sus habilidades, diseña un vídeo de formación de 60 segundos sobre una nueva herramienta interna, utilizando un estilo visual dinámico e instructivo acompañado de una narrativa de audio clara y concisa. Este recurso vital de intercambio de conocimientos se creará de manera eficiente a través de la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion, asegurando que se cubran todos los pasos importantes, completo con subtítulos para una mejor comprensión.
Prompt de Ejemplo 2
¿Qué tal un vídeo de 30 segundos para los equipos de L&D, demostrando el proceso sin problemas de actualización de módulos de cumplimiento obsoletos? Presenta esto con una estética empresarial moderna y limpia y música de fondo animada. Esta solución, aprovechando una plataforma de AI generativa, destaca la rapidez de las actualizaciones fáciles utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para modificar y refrescar rápidamente el contenido, aprovechando diversos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de habilitación de ventas de 40 segundos dirigido a clientes potenciales, mostrando un beneficio clave del producto. Este vídeo debe tener una presentación visual pulida y persuasiva y una voz en off profesional y atractiva. Diseñado para que los equipos de ventas personalicen eficazmente la comunicación con los clientes, utilizará el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para una visualización óptima en varias plataformas, junto con una generación de voz en off sofisticada para mantener una voz de marca coherente.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Aprendizaje Corporativo

Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesional, módulos de integración y contenido de compartición de conocimientos con nuestra plataforma de AI generativa.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu contenido de formación o guion de aprendizaje en la plataforma. Nuestra AI generativa usará esta base para impulsar tu creación de texto a vídeo, asegurando precisión y consistencia para tus necesidades de aprendizaje corporativo.
2
Step 2
Elige Avatares y Voz de AI
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar visualmente tu contenido. Empareja tu avatar elegido con una voz en off de AI en más de 140 idiomas para ofrecer una narración clara y atractiva para tus vídeos de formación.
3
Step 3
Aplica Marca y Plantillas
Infunde tus vídeos de aprendizaje corporativo con la identidad de tu marca utilizando los controles de marca de HeyGen para añadir logotipos y colores personalizados. Esto asegura una representación profesional coherente en todos tus materiales de formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Antes del despliegue final, integra fácilmente subtítulos y captions para una mayor accesibilidad. Exporta tu vídeo de formación de empleados completado en varios formatos, listo para una distribución sin problemas y un intercambio de conocimientos impactante dentro de tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza el Compartir Conocimientos y la Integración

.

Transforma procedimientos internos complejos, SOPs y materiales de integración en documentación en vídeo impulsada por AI fácil de entender para una transferencia de conocimientos rápida.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?

HeyGen es un generador de vídeos de AI que transforma guiones en vídeos de formación de alta calidad utilizando avatares de AI realistas y voces en off profesionales de AI. Esta capacidad de texto a vídeo permite una producción rápida de contenido atractivo para el aprendizaje corporativo.

¿Puede HeyGen usarse para producir contenido de aprendizaje corporativo rápidamente?

Sí, la plataforma de AI generativa de HeyGen ofrece a los equipos de L&D una solución poderosa para el aprendizaje corporativo. Puedes utilizar plantillas listas para L&D y controles de marca para desarrollar vídeos efectivos de integración y compartición de conocimientos de manera eficiente.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para la documentación en vídeo?

HeyGen proporciona una variedad de herramientas creativas, incluidos avatares de AI personalizables y plantillas fáciles de usar, perfectas para desarrollar documentación en vídeo atractiva o bibliotecas de vídeos tutoriales. Esto hace que el proceso de creación de vídeos sea simple y efectivo.

¿Los vídeos de HeyGen soportan múltiples idiomas y actualizaciones fáciles?

Absolutamente, HeyGen permite actualizaciones fáciles de tus vídeos y soporta más de 140 idiomas a través de avanzadas voces en off de AI y subtítulos. Esto asegura que tu contenido de formación de empleados y habilitación de ventas sea accesible globalmente y siempre esté actualizado.

