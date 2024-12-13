Imagina crear un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos empleados que los familiarice con la cultura de la empresa y el conocimiento corporativo esencial. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, mostrando espacios de oficina modernos y miembros del equipo sonrientes, complementado con una voz en off alentadora y profesional. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los valores clave de la empresa de manera amigable y coherente.

