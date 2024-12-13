Creador de Vídeos de Conocimiento Corporativo: Simplifica la Formación y Documentación

Transforma la documentación interna y la formación con nuestro creador de vídeos AI. Crea rápidamente vídeos atractivos utilizando la potente función de Texto a vídeo desde guion.

Imagina crear un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos empleados que los familiarice con la cultura de la empresa y el conocimiento corporativo esencial. El estilo visual debe ser cálido y acogedor, mostrando espacios de oficina modernos y miembros del equipo sonrientes, complementado con una voz en off alentadora y profesional. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para presentar los valores clave de la empresa de manera amigable y coherente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para aclarar un nuevo Procedimiento Operativo Estándar para los empleados existentes, asegurando que comprendan rápidamente el flujo de trabajo actualizado. La presentación visual debe ser dinámica y limpia, incorporando grabaciones de pantalla y superposiciones gráficas, junto con una voz instructiva clara y articulada. Aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir rápidamente documentación compleja en guías visuales atractivas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dinámico de 90 segundos para resumir los objetivos empresariales trimestrales y los logros clave para todo el personal, actuando como un componente crucial de tus Programas de Aprendizaje Corporativo. El estilo visual debe ser enérgico y motivador, empleando infografías y texto en negrita, junto con una voz en off clara y alentadora. Crea este resumen impactante utilizando la función de Plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido y profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 30 segundos para documentación interna, anunciando una actualización crítica de la política de la empresa que todos los empleados deben conocer de inmediato. El enfoque visual debe ser directo y autoritario, con puntos clave concisos y destacados en negrita, acompañado de una voz en off precisa y seria. Asegura la claridad y accesibilidad para todos los empleados utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para el anuncio.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona Tu Creador de Vídeos de Conocimiento Corporativo

Transforma sin esfuerzo información compleja en documentación en vídeo atractiva y profesional para mejorar el aprendizaje y la comunicación en toda tu organización.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza pegando tu contenido existente o escribiendo un nuevo guion. La capacidad de Texto a vídeo desde guion de nuestra plataforma convertirá instantáneamente tu texto en una voz en off, formando la base para tu vídeo de conocimiento corporativo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares AI para representar tu marca, o utiliza plantillas visuales y escenas atractivas para dar vida a tu documentación en vídeo, asegurando un aspecto profesional.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Integra el logo, colores y fuentes de tu empresa utilizando controles de Marca completos para mantener una identidad corporativa coherente en todos tus vídeos de formación y documentación interna.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo añadiendo subtítulos/captions para accesibilidad, luego expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte fácilmente tus programas de aprendizaje corporativo y vídeos de introducción de alta calidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Documentación Interna Compleja

.

Simplifica la documentación interna compleja y los Procedimientos Operativos Estándar en vídeos explicativos atractivos, mejorando la comprensión en toda la organización.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de conocimiento corporativo?

HeyGen es un creador de vídeos AI que agiliza el proceso de creación de vídeos de conocimiento corporativo atractivos, vídeos de formación y documentación en vídeo. Su plataforma de AI generativa permite a los usuarios transformar texto en vídeo con avatares AI y voces en off profesionales, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos AI efectivo para empresas?

HeyGen sirve como una potente plataforma de AI generativa, permitiendo a las empresas crear vídeos de alta calidad de manera eficiente. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales utilizando la tecnología de Texto a vídeo, con avatares AI realistas y voces en off naturales, reduciendo significativamente el tiempo y los costos de producción.

¿Puede HeyGen usarse para documentación interna y vídeos de introducción?

Absolutamente, HeyGen es ideal para crear Procedimientos Operativos Estándar efectivos y vídeos de introducción atractivos para documentación interna. Con una variedad de plantillas de vídeo y controles de marca robustos, puedes asegurar que todos tus Programas de Aprendizaje Corporativo mantengan un aspecto coherente y profesional.

¿Cómo mejoran los avatares AI y las plantillas de HeyGen la producción de vídeos?

La diversa gama de avatares AI y plantillas visuales atractivas de HeyGen permiten crear contenido de vídeo dinámico y personalizado. Junto con la generación avanzada de voces en off, estas características permiten a los usuarios crear vídeos explicativos y materiales de formación cautivadores que resuenan con su audiencia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo