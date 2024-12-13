Creador de Vídeos de Instrucción Corporativa: Crea Vídeos de Formación Rápidamente

Optimiza la formación de empleados con la creación de vídeos impulsada por IA. Aprovecha los avatares de IA para producir vídeos de formación corporativa profesional fácilmente.

Crea un vídeo de instrucción corporativa de 60 segundos para nuevos empleados, centrado en las políticas esenciales de la empresa. Este módulo de formación para empleados debe contar con un avatar de IA amigable para presentar la información, con una narración profesional y clara y visuales acogedores.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 45 segundos para equipos internos, detallando una nueva actualización de software convirtiendo SOPs detallados en pasos visuales concisos. El vídeo debe tener un estilo visual instructivo y una locución articulada, generada eficientemente usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo de incorporación de 30 segundos para nuevos miembros del equipo, presentándoles la cultura de la empresa. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para crear un estilo visual vibrante y moderno con audio claro y acogedor, haciendo que sea una introducción invitante a su nuevo rol.
Prompt de Ejemplo 3
Produce una documentación en vídeo de 90 segundos explicando un flujo de trabajo de proyecto complejo a gestores de proyectos y personal técnico. El vídeo requiere un estilo visual informativo con gráficos limpios, mejorado por una función de generación de locuciones profesionales para una narración cristalina de cada paso.


Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Instrucción Corporativa

Transforma instrucciones complejas en vídeos de formación corporativa atractivos sin esfuerzo, aprovechando herramientas impulsadas por IA para una formación de empleados eficiente y documentación en vídeo impactante.

1
Step 1
Crea desde Guión o Plantilla
Comienza pegando tu guión de instrucción en el editor de texto a vídeo o selecciona una plantilla de vídeo de formación pre-diseñada para comenzar eficientemente tu vídeo de formación corporativa. Esto establece la base para tu contenido.
2
Step 2
Añade Visuales con Avatares de IA
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar de IA para presentar tu contenido. Personaliza su apariencia y voz para que coincidan con tu marca, haciendo que tu documentación en vídeo sea más dinámica.
3
Step 3
Genera Locuciones Profesionales y Subtítulos
Genera automáticamente locuciones claras para tu avatar elegido y añade subtítulos/captions precisos para asegurar accesibilidad y comprensión en todos los vídeos de formación.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo de Instrucción Final
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de instrucción corporativa en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas, listo para ser integrado en tu flujo de trabajo para una distribución sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Temas Complejos

Desmitifica políticas y procedimientos complejos de la empresa, haciendo que el aprendizaje sea accesible y efectivo para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos?

HeyGen aprovecha su plataforma de IA generativa y una variedad de avatares de IA para transformar guiones en vídeos de formación profesional de manera eficiente. También puedes utilizar diversas plantillas de vídeos de formación para comenzar rápidamente tu proceso de creación de vídeos impulsado por IA.

¿Puede HeyGen usarse como creador de vídeos de instrucción corporativa para comunicaciones internas?

Absolutamente. HeyGen es un creador de vídeos de instrucción corporativa ideal, optimizando la producción de documentación en vídeo, SOPs y contenido de incorporación. Su flujo de trabajo fácil de usar ayuda a crear materiales de formación para empleados de alta calidad rápidamente.

¿Qué características ofrece HeyGen para la formación detallada de empleados y documentación?

HeyGen proporciona características completas como grabación de pantalla para demostrar software, junto con generación avanzada de locuciones para explicaciones claras. Estas herramientas son perfectas para crear contenido de formación para empleados y documentación en vídeo exhaustiva.

¿Cómo puedo personalizar mis vídeos de formación para que coincidan con la identidad de mi marca usando HeyGen?

HeyGen permite amplios controles de marca, incluyendo la adición de tu logotipo y esquemas de color preferidos, asegurando que tus vídeos de formación se alineen perfectamente con tu identidad corporativa. Esto hace de HeyGen un poderoso creador de vídeos de formación para un mensaje de marca consistente.

