Desata el Crecimiento con Nuestro Creador de Vídeos de Mejora Corporativa
Crea materiales de marketing impresionantes y vídeos profesionales utilizando nuestros avatares AI para ahorrar tiempo y recursos.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a departamentos de formación corporativa y profesionales de RRHH, ilustrando una actualización de comunicaciones internas utilizando HeyGen. Este vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y educativo, con explicaciones claras y concisas en pantalla y una música de fondo de apoyo. El enfoque está en simplificar temas complejos del creador de vídeos de mejora corporativa. Demuestra cómo la generación de voz en off puede aportar claridad y cómo los subtítulos/captions aseguran la accesibilidad para todos los empleados.
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 45 segundos que muestre cómo los especialistas en marketing digital pueden generar rápidamente materiales de marketing para diversas plataformas. Dirigido a especialistas en marketing digital y gestores de redes sociales, el estilo visual debe ser enérgico y visualmente rico, incorporando cortes rápidos y metraje vibrante de la biblioteca de medios/soporte de stock, con una pista de fondo moderna. Destaca la facilidad de uso de las Plantillas y escenas y la flexibilidad de redimensionar y exportar Aspectos para diferentes formatos de redes sociales.
Crea un vídeo de actualización corporativa pulido de 2 minutos, diseñado para comunicadores corporativos y gerentes de producto, enfatizando la creación de vídeos profesionales que transmitan estándares de alta calidad. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y sofisticado, con un avatar AI confiado presentando el mensaje. Ilustra el proceso desde un editor de vídeo basado en texto, demostrando cómo los avatares AI entregan contenido convincente y cómo la función de Texto a vídeo desde guion transforma texto escrito en una presentación lista para emisión.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación Corporativa.
Aprovecha la AI para crear contenido de aprendizaje dinámico que mejora significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos para el desarrollo interno.
Escala el Aprendizaje y Desarrollo.
Desarrolla rápidamente nuevos cursos y vídeos instructivos, ampliando tu alcance y haciendo que el conocimiento valioso sea accesible para una fuerza laboral global de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifican las herramientas impulsadas por AI de HeyGen la creación de vídeos para empresas?
HeyGen utiliza herramientas avanzadas impulsadas por AI para transformar guiones en vídeos profesionales con avatares AI y voces en off. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar hace que la creación de contenido de vídeo de alta calidad sea accesible para todos los usuarios, agilizando todo el proceso de producción.
¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para necesidades específicas de marca?
Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas diseñadas profesionalmente y controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y esquemas de color específicos. Esto asegura que tus vídeos profesionales se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.
¿Qué tipo de capacidades de edición de vídeo ofrece HeyGen?
HeyGen actúa como un potente software de edición de vídeo, con un editor de vídeo basado en texto donde puedes ajustar fácilmente el contenido editando el texto. También genera automáticamente subtítulos y captions, y soporta el redimensionamiento de aspectos para varias plataformas.
¿Cómo ayuda HeyGen en la generación de contenido de vídeo diverso?
HeyGen empodera a los usuarios para generar contenido y medios con AI, creando vídeos dinámicos para diversos propósitos. Puedes aprovechar los avatares AI y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para materiales de marketing convincentes o comunicaciones internas efectivas.