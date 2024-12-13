Desata el Crecimiento con Nuestro Creador de Vídeos de Mejora Corporativa

Crea materiales de marketing impresionantes y vídeos profesionales utilizando nuestros avatares AI para ahorrar tiempo y recursos.

612/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 90 segundos dirigido a departamentos de formación corporativa y profesionales de RRHH, ilustrando una actualización de comunicaciones internas utilizando HeyGen. Este vídeo debe adoptar un estilo visual informativo y educativo, con explicaciones claras y concisas en pantalla y una música de fondo de apoyo. El enfoque está en simplificar temas complejos del creador de vídeos de mejora corporativa. Demuestra cómo la generación de voz en off puede aportar claridad y cómo los subtítulos/captions aseguran la accesibilidad para todos los empleados.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo promocional dinámico de 45 segundos que muestre cómo los especialistas en marketing digital pueden generar rápidamente materiales de marketing para diversas plataformas. Dirigido a especialistas en marketing digital y gestores de redes sociales, el estilo visual debe ser enérgico y visualmente rico, incorporando cortes rápidos y metraje vibrante de la biblioteca de medios/soporte de stock, con una pista de fondo moderna. Destaca la facilidad de uso de las Plantillas y escenas y la flexibilidad de redimensionar y exportar Aspectos para diferentes formatos de redes sociales.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de actualización corporativa pulido de 2 minutos, diseñado para comunicadores corporativos y gerentes de producto, enfatizando la creación de vídeos profesionales que transmitan estándares de alta calidad. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y sofisticado, con un avatar AI confiado presentando el mensaje. Ilustra el proceso desde un editor de vídeo basado en texto, demostrando cómo los avatares AI entregan contenido convincente y cómo la función de Texto a vídeo desde guion transforma texto escrito en una presentación lista para emisión.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Mejora Corporativa

Crea vídeos de mejora corporativa impactantes sin esfuerzo. Aprovecha las herramientas impulsadas por AI y un editor de arrastrar y soltar para producir contenido profesional de alta calidad para cualquier necesidad empresarial.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto de Vídeo
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas diseñadas profesionalmente o empieza con un lienzo en blanco para establecer la base de tu vídeo de mejora corporativa. Esto asegura un inicio profesional y ahorra tiempo valioso.
2
Step 2
Genera Tu Contenido Principal
Utiliza las herramientas impulsadas por AI de HeyGen para generar contenido de vídeo directamente desde tu guion. Simplemente pega tu texto y observa cómo nuestra plataforma lo transforma en visuales atractivos y voces en off, acelerando tu proceso de creación.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Mejora tu vídeo aplicando la marca corporativa. Integra fácilmente tu logotipo y colores personalizados para transmitir tu mensaje de manera consistente y profesional, asegurando que tu vídeo corporativo refleje la identidad de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Impacto
Finaliza tu vídeo de alta calidad y prepáralo para su distribución. Ajusta fácilmente las proporciones para diferentes plataformas y exporta tu vídeo de mejora corporativa terminado, listo para informar, formar o inspirar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fortalece la Cultura de la Empresa

.

Produce contenido motivacional convincente que fomente el espíritu de equipo, refuerce los valores de la empresa y promueva un entorno corporativo positivo y productivo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifican las herramientas impulsadas por AI de HeyGen la creación de vídeos para empresas?

HeyGen utiliza herramientas avanzadas impulsadas por AI para transformar guiones en vídeos profesionales con avatares AI y voces en off. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar hace que la creación de contenido de vídeo de alta calidad sea accesible para todos los usuarios, agilizando todo el proceso de producción.

¿Puedo personalizar los vídeos creados con HeyGen para necesidades específicas de marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas diseñadas profesionalmente y controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y esquemas de color específicos. Esto asegura que tus vídeos profesionales se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Qué tipo de capacidades de edición de vídeo ofrece HeyGen?

HeyGen actúa como un potente software de edición de vídeo, con un editor de vídeo basado en texto donde puedes ajustar fácilmente el contenido editando el texto. También genera automáticamente subtítulos y captions, y soporta el redimensionamiento de aspectos para varias plataformas.

¿Cómo ayuda HeyGen en la generación de contenido de vídeo diverso?

HeyGen empodera a los usuarios para generar contenido y medios con AI, creando vídeos dinámicos para diversos propósitos. Puedes aprovechar los avatares AI y la funcionalidad de texto a vídeo desde guion para materiales de marketing convincentes o comunicaciones internas efectivas.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo