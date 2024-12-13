El principal creador de vídeos corporativos para RRHH

Crea vídeos impactantes de reclutamiento, incorporación y formación que aumenten el compromiso de los empleados utilizando avatares de IA personalizables.

Crea un vídeo de reclutamiento cautivador de 45 segundos diseñado para atraer a los mejores talentos mostrando la cultura vibrante de tu empresa y las emocionantes oportunidades de carrera. Este vídeo de employer branding debe contar con visuales dinámicos, música de fondo animada y un avatar de IA profesional que entregue un mensaje convincente, mejorado por una generación de voz en off clara para inspirar a los candidatos potenciales a postularse.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de incorporación de 60 segundos para nuevos empleados, destinado a fomentar el compromiso temprano de los empleados y familiarizarlos con los valores de la empresa y los pasos iniciales. Utiliza un estilo visual acogedor con gráficos limpios y un tono amigable, incorporando plantillas y escenas listas para usar para un inicio rápido, y asegurando la accesibilidad para todos con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para RRHH para entregar información vital de formación a los empleados existentes sobre una nueva actualización de políticas. El estilo visual y de audio debe ser claro, profesional e instructivo, aprovechando la conversión de texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente y enriqueciendo la presentación con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo corporativo moderno de 50 segundos para RRHH que pueda personalizarse fácilmente para diversas comunicaciones internas, como anuncios de la empresa o actualizaciones departamentales. Este vídeo necesita una estética visual pulida y alineada con la marca, utilizando un avatar de IA atractivo para entregar mensajes con confianza, y asegurando una distribución fluida a través de plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona el creador de vídeos corporativos para RRHH

Crea vídeos profesionales de RRHH para reclutamiento, incorporación y formación con facilidad, mejorando el compromiso de los empleados y la cultura de la empresa a través de una comunicación visual poderosa.

1
Step 1
Elige una plantilla
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales y escenas diseñadas para iniciar la creación de tu vídeo de RRHH, asegurando un aspecto pulido desde el principio.
2
Step 2
Crea tu narrativa
Transforma tu guion en contenido atractivo utilizando la conversión de texto a vídeo desde el guion, perfecto para crear vídeos de reclutamiento o módulos de formación convincentes.
3
Step 3
Aplica la marca
Utiliza los controles de marca para integrar sin problemas el logotipo, los colores y las fuentes de tu empresa, asegurando que cada vídeo de RRHH refleje tus vídeos de employer branding únicos.
4
Step 4
Exporta y comparte
Genera tu vídeo final con características como subtítulos automáticos, luego expórtalo fácilmente en varios formatos de relación de aspecto para compartirlo sin problemas a través de plataformas y asegurando la accesibilidad.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea vídeos de reclutamiento y employer branding impactantes

.

Desarrolla vídeos de reclutamiento y employer branding convincentes para redes sociales para atraer a los mejores talentos y mostrar eficazmente la cultura de la empresa.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de RRHH para mi empresa?

HeyGen te permite crear vídeos de RRHH profesionales, incluidos vídeos de reclutamiento y de incorporación, de manera eficiente. Utiliza avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para producir contenido convincente que mejore el compromiso de los empleados y la cultura de la empresa, transformando tu experiencia con el creador de vídeos corporativos para RRHH.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para vídeos de employer branding?

Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para vídeos de employer branding y todo el contenido de RRHH. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo, incorporar el logotipo y los colores de tu marca utilizando controles de marca, y utilizar la biblioteca de medios para asegurar que cada vídeo refleje la cultura única de tu empresa.

¿Puede HeyGen soportar múltiples idiomas o características de accesibilidad para vídeos de formación?

Absolutamente. HeyGen facilita la comunicación global para vídeos de formación con subtítulos automáticos y capacidades robustas de generación de voz en off. Esto asegura que tus materiales de incorporación y formación de empleados sean accesibles y atractivos para una fuerza laboral diversa, simplificando la creación de contenido para cualquier vídeo de RRHH.

¿Qué tipos de contenido de vídeo de RRHH puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido de vídeo de RRHH, desde vídeos de reclutamiento y de incorporación hasta comunicaciones internas y vídeos de compromiso de empleados. Sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar y las plantillas de vídeo listas para usar lo convierten en un creador de vídeos corporativos para RRHH ideal para todas tus necesidades.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo