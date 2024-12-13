El principal creador de vídeos corporativos para RRHH
Crea vídeos impactantes de reclutamiento, incorporación y formación que aumenten el compromiso de los empleados utilizando avatares de IA personalizables.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de incorporación de 60 segundos para nuevos empleados, destinado a fomentar el compromiso temprano de los empleados y familiarizarlos con los valores de la empresa y los pasos iniciales. Utiliza un estilo visual acogedor con gráficos limpios y un tono amigable, incorporando plantillas y escenas listas para usar para un inicio rápido, y asegurando la accesibilidad para todos con subtítulos automáticos.
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para RRHH para entregar información vital de formación a los empleados existentes sobre una nueva actualización de políticas. El estilo visual y de audio debe ser claro, profesional e instructivo, aprovechando la conversión de texto a vídeo desde el guion para una creación de contenido eficiente y enriqueciendo la presentación con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Diseña un vídeo corporativo moderno de 50 segundos para RRHH que pueda personalizarse fácilmente para diversas comunicaciones internas, como anuncios de la empresa o actualizaciones departamentales. Este vídeo necesita una estética visual pulida y alineada con la marca, utilizando un avatar de IA atractivo para entregar mensajes con confianza, y asegurando una distribución fluida a través de plataformas con redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una visualización óptima.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la formación y el desarrollo de RRHH.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos, aumentando el compromiso de los empleados y mejorando la retención del conocimiento para el aprendizaje corporativo.
Optimiza la incorporación de empleados y cursos.
Produce rápidamente vídeos de incorporación y cursos completos, asegurando que los nuevos empleados y los actuales comprendan rápidamente la información esencial.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de RRHH para mi empresa?
HeyGen te permite crear vídeos de RRHH profesionales, incluidos vídeos de reclutamiento y de incorporación, de manera eficiente. Utiliza avatares de IA y la funcionalidad de texto a vídeo para producir contenido convincente que mejore el compromiso de los empleados y la cultura de la empresa, transformando tu experiencia con el creador de vídeos corporativos para RRHH.
¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para vídeos de employer branding?
Sí, HeyGen ofrece una amplia personalización para vídeos de employer branding y todo el contenido de RRHH. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo, incorporar el logotipo y los colores de tu marca utilizando controles de marca, y utilizar la biblioteca de medios para asegurar que cada vídeo refleje la cultura única de tu empresa.
¿Puede HeyGen soportar múltiples idiomas o características de accesibilidad para vídeos de formación?
Absolutamente. HeyGen facilita la comunicación global para vídeos de formación con subtítulos automáticos y capacidades robustas de generación de voz en off. Esto asegura que tus materiales de incorporación y formación de empleados sean accesibles y atractivos para una fuerza laboral diversa, simplificando la creación de contenido para cualquier vídeo de RRHH.
¿Qué tipos de contenido de vídeo de RRHH puedo crear con HeyGen?
Con HeyGen, puedes producir una amplia gama de contenido de vídeo de RRHH, desde vídeos de reclutamiento y de incorporación hasta comunicaciones internas y vídeos de compromiso de empleados. Sus herramientas intuitivas de arrastrar y soltar y las plantillas de vídeo listas para usar lo convierten en un creador de vídeos corporativos para RRHH ideal para todas tus necesidades.