Optimiza RRHH con un Generador de Vídeos Corporativos para RRHH
Transforma tus comunicaciones internas y la incorporación con texto a vídeo sin complicaciones desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de formación de 45 segundos para empleados existentes, explicando una nueva actualización de software o un proceso interno. Emplea un estilo visual moderno con gráficos atractivos y utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una entrega de contenido precisa e informativa.
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para todo el personal, anunciando un logro significativo de la empresa o un evento próximo. El estilo visual debe ser optimista y vibrante, complementado por una voz amigable y profesional. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para ensamblar rápidamente este mensaje atractivo.
Diseña un vídeo de reclutamiento convincente de 30 segundos dirigido a posibles candidatos, destacando los valores y beneficios únicos de la empresa. Muestra un entorno de trabajo dinámico e inspirador con una voz enérgica. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para articular claramente lo que hace de nuestra empresa un gran lugar para trabajar.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea Formación y E-learning Atractivos.
Genera vídeos de formación de alta calidad y cursos de e-learning sin esfuerzo para educar a los empleados e integrar con tu LMS.
Mejora la Formación y el Compromiso de los Empleados.
Mejora el compromiso y la retención de los empleados creando contenido de formación dinámico e interactivo con avatares AI y voces personalizadas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de vídeos corporativos para RRHH para diversas necesidades?
HeyGen permite a los equipos de RRHH crear rápidamente vídeos de formación profesional y contenido atractivo para la incorporación de empleados. Nuestra plataforma de vídeo AI simplifica el proceso de producción de vídeos, convirtiéndola en un creador de vídeos ideal para comunicaciones internas y e-learning. Actúa como un generador de vídeos corporativos integral para RRHH.
¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo AI efectiva para los departamentos de RRHH?
La plataforma de vídeo AI de HeyGen utiliza avatares AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo con generación de voz en off realista. Esto reduce significativamente los costos y la complejidad de producción de vídeos para crear vídeos de reclutamiento, permitiendo una comunicación eficiente e impactante.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos de RRHH para mejorar el compromiso de los empleados?
Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas personalizables y controles de marca, permitiendo a los profesionales de RRHH adaptar los vídeos con el logo y los colores de su empresa. Esto asegura un mensaje de marca consistente en todas las comunicaciones internas, mejorando en última instancia el compromiso de los empleados y construyendo una cultura corporativa más fuerte.
¿Cómo simplifica HeyGen el flujo de trabajo para crear vídeos de formación de RRHH?
HeyGen simplifica la creación de vídeos convirtiendo guiones en vídeos profesionales con avatares AI y generación de voz en off, eliminando la edición compleja. Esto ayuda a optimizar el flujo de trabajo para vídeos de formación e incorporación de empleados, apoyando la creación eficiente de contenido para e-learning y posible integración con LMS.