Optimiza RRHH con un Generador de Vídeos Corporativos para RRHH

Transforma tus comunicaciones internas y la incorporación con texto a vídeo sin complicaciones desde el guion.

Crea un vídeo de bienvenida de 30 segundos para nuevos empleados que los introduzca a la cultura de la empresa y a los miembros clave del equipo. El vídeo debe adoptar un estilo visual profesional pero amigable, con una voz en off clara y alentadora. Utiliza los avatares de AI de HeyGen para personalizar la experiencia de incorporación de empleados.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 45 segundos para empleados existentes, explicando una nueva actualización de software o un proceso interno. Emplea un estilo visual moderno con gráficos atractivos y utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para asegurar una entrega de contenido precisa e informativa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de comunicaciones internas de 60 segundos para todo el personal, anunciando un logro significativo de la empresa o un evento próximo. El estilo visual debe ser optimista y vibrante, complementado por una voz amigable y profesional. Aprovecha las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para ensamblar rápidamente este mensaje atractivo.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de reclutamiento convincente de 30 segundos dirigido a posibles candidatos, destacando los valores y beneficios únicos de la empresa. Muestra un entorno de trabajo dinámico e inspirador con una voz enérgica. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para articular claramente lo que hace de nuestra empresa un gran lugar para trabajar.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Corporativos para RRHH

Crea fácilmente vídeos de RRHH atractivos y profesionales para formación, incorporación y comunicaciones internas, optimizando tu flujo de trabajo y mejorando el compromiso de los empleados.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo el guion de tu vídeo. Con la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen, tus palabras se transforman en una experiencia visual dinámica.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar AI
Elige entre una amplia gama de avatares AI realistas para presentar tu mensaje. Estos presentadores digitales hacen que tu contenido sea más relatable.
3
Step 3
Añade Voz en Off y Marca
Mejora tu vídeo con generación de voz en off profesional para mayor claridad. Aplica los colores y el logo de tu marca para comunicaciones internas consistentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez finalizado, exporta fácilmente tu vídeo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Esto ayuda a optimizar tu flujo de trabajo para una distribución rápida.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos de Reclutamiento Impactantes

.

Produce rápidamente vídeos de reclutamiento atractivos, mostrando la cultura de la empresa para atraer a los mejores talentos y reducir los costos de producción.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de vídeos corporativos para RRHH para diversas necesidades?

HeyGen permite a los equipos de RRHH crear rápidamente vídeos de formación profesional y contenido atractivo para la incorporación de empleados. Nuestra plataforma de vídeo AI simplifica el proceso de producción de vídeos, convirtiéndola en un creador de vídeos ideal para comunicaciones internas y e-learning. Actúa como un generador de vídeos corporativos integral para RRHH.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma de vídeo AI efectiva para los departamentos de RRHH?

La plataforma de vídeo AI de HeyGen utiliza avatares AI avanzados y tecnología de texto a vídeo para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo con generación de voz en off realista. Esto reduce significativamente los costos y la complejidad de producción de vídeos para crear vídeos de reclutamiento, permitiendo una comunicación eficiente e impactante.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos de RRHH para mejorar el compromiso de los empleados?

Absolutamente. HeyGen ofrece plantillas personalizables y controles de marca, permitiendo a los profesionales de RRHH adaptar los vídeos con el logo y los colores de su empresa. Esto asegura un mensaje de marca consistente en todas las comunicaciones internas, mejorando en última instancia el compromiso de los empleados y construyendo una cultura corporativa más fuerte.

¿Cómo simplifica HeyGen el flujo de trabajo para crear vídeos de formación de RRHH?

HeyGen simplifica la creación de vídeos convirtiendo guiones en vídeos profesionales con avatares AI y generación de voz en off, eliminando la edición compleja. Esto ayuda a optimizar el flujo de trabajo para vídeos de formación e incorporación de empleados, apoyando la creación eficiente de contenido para e-learning y posible integración con LMS.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo