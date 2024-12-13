Desbloquea la Eficiencia con un creador de vídeos de gobernanza corporativa

Optimiza tu formación en gobernanza corporativa con la creación fácil de texto a vídeo, convirtiendo guiones en vídeos atractivos rápidamente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de cumplimiento de 45 segundos para todos los empleados, centrado en una actualización crítica de políticas dentro de nuestra gobernanza corporativa. El estilo visual debe ser informativo y directo, utilizando animaciones de texto en pantalla para resaltar los puntos clave, acompañado de una voz amigable pero firme. Asegura una accesibilidad y comprensión óptimas utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo empresarial pulido de 60 segundos para nuestros accionistas y miembros del consejo, sirviendo como un anuncio del CEO sobre los recientes avances en nuestra gobernanza corporativa. La estética visual debe ser ejecutiva y confiada, incorporando metraje de alta calidad de la biblioteca de medios para reforzar los mensajes clave, entregado con una voz en off fuerte y profesional. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una experiencia auditiva consistente e impactante.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo informativo de 30 segundos para la incorporación de empleados, presentando los principios fundamentales de formación en gobernanza corporativa a los nuevos contratados. El vídeo debe tener una presentación visual acogedora y concisa, empleando plantillas brillantes y modernas para ilustrar conceptos clave, acompañado de una narración animada y amigable. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para una creación rápida y una apariencia de marca consistente.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Gobernanza Corporativa

Optimiza la creación de vídeos de gobernanza corporativa profesionales y conformes con la IA, mejorando las comunicaciones internas y la formación.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza seleccionando de una biblioteca de plantillas de vídeo profesionales diseñadas para varios temas de gobernanza corporativa.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Elige un avatar de IA para transmitir tu mensaje de gobernanza corporativa, dando vida a tu contenido con una presencia profesional en pantalla.
3
Step 3
Aplica tus Activos de Marca
Sube y aplica fácilmente tu logotipo corporativo y colores específicos de la marca para asegurar que cada vídeo se alinee con la identidad visual de tu empresa.
4
Step 4
Genera Subtítulos y Exporta
Genera automáticamente subtítulos y captions precisos para tu vídeo, luego expórtalo en tu relación de aspecto preferida para compartir sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Optimiza las Comunicaciones Corporativas

Crea rápidamente actualizaciones de vídeo profesionales y atractivas para políticas, anuncios de la empresa y comunicaciones con partes interesadas para mantener la transparencia.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de gobernanza corporativa?

HeyGen permite a las organizaciones crear eficientemente vídeos de gobernanza corporativa de alta calidad utilizando su creador de vídeos de IA. Puedes transformar guiones en contenido atractivo con avatares de IA realistas y generación de voz en off profesional, optimizando tu proceso de creación de vídeos para comunicaciones corporativas impactantes.

¿Qué características específicas ofrece HeyGen para vídeos de formación en gobernanza corporativa?

HeyGen proporciona plantillas de vídeo y herramientas dedicadas para la formación en gobernanza corporativa, incluyendo formación en políticas y cumplimiento. Los usuarios pueden añadir fácilmente subtítulos y captions para accesibilidad e integrar activos de marca para asegurar la consistencia en todos los vídeos corporativos profesionales.

¿Puede HeyGen producir vídeos empresariales profesionales para comunicación interna?

Absolutamente. Como un líder en creación de vídeos empresariales, HeyGen te ayuda a producir vídeos corporativos profesionales ideales para comunicaciones internas y anuncios de la empresa. Su extensa biblioteca de medios y funciones de Colaboración en Vivo aseguran vídeos de alta calidad y atractivos con facilidad.

¿Cómo mejora la IA de HeyGen la calidad de los vídeos corporativos?

Las avanzadas herramientas de vídeo de IA de HeyGen mejoran los vídeos corporativos a través de avatares de IA realistas y generación de voz en off sofisticada. Esto permite una conversión fluida de texto a vídeo desde la producción de guiones, mientras que las opciones para subtítulos y captions y los activos de marca personalizables aseguran que cada vídeo de gobernanza corporativa sea profesional e impactante.

