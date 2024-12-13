Creador de Vídeos Explicativos Corporativos: Crea Contenido Atractivo

No se necesita experiencia para crear vídeos explicativos cautivadores rápidamente, aprovechando el potente texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo explicativo corporativo de 45 segundos para propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo nuestro nuevo servicio simplifica su flujo de trabajo. El estilo visual debe ser limpio y moderno con una banda sonora animada, complementado por una generación de voz en off profesional para articular los beneficios clave, haciendo de nuestro creador de vídeos explicativos una herramienta ideal para su estrategia de marketing.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo explicativo animado de 60 segundos dirigido a potenciales clientes que tienen dificultades con la gestión de datos. El vídeo debe tener un estilo visual atractivo e ilustrativo, desglosando procesos complejos en segmentos digeribles, con subtítulos claros apareciendo en pantalla para reforzar los puntos clave, demostrando lo fácil que es crear vídeos explicativos con una interfaz fácil de usar.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo corporativo conciso de 30 segundos para nuevos empleados, explicando la cultura de la empresa y los pasos iniciales de incorporación. El estilo visual y de audio debe ser cálido, profesional y acogedor, utilizando un avatar de AI para presentar la información, asegurando que no se necesita experiencia para comprender lo esencial.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo dinámico de 15 segundos para campañas en redes sociales, promocionando un próximo evento en línea. El estilo visual debe ser rápido, vibrante y llamativo, incorporando diversos medios de archivo de la biblioteca de medios para mostrar emoción y urgencia, aprovechando efectivamente las plantillas para una estrategia robusta en redes sociales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Explicativos Corporativos

Crea sin esfuerzo vídeos explicativos corporativos profesionales para tu negocio con herramientas intuitivas, voces en off de AI y plantillas personalizables, sin necesidad de experiencia.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Elige entre una amplia gama de plantillas diseñadas profesionalmente para iniciar tu vídeo explicativo corporativo, permitiéndote crear vídeos explicativos rápidamente.
2
Step 2
Personaliza el Contenido
Personaliza tu vídeo con voces en off de AI, seleccionando entre diversas voces e idiomas para que coincidan con tu marca. También puedes añadir tu guion para generar texto a vídeo.
3
Step 3
Refina los Visuales
Incorpora la identidad única de tu marca aplicando controles de marca, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos explicativos estén perfectamente alineados.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo explicativo corporativo y expórtalo. Comparte fácilmente tu contenido de alta calidad en todas las plataformas, aprovechando el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones para una visualización óptima.

Casos de Uso

Destaca el Éxito del Cliente

Transforma los testimonios de clientes en vídeos explicativos atractivos impulsados por AI que demuestran valor y construyen confianza de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos explicativos atractivos rápidamente?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos explicativos con su creación de vídeos impulsada por AI y su editor fácil de usar de arrastrar y soltar. Puedes seleccionar fácilmente entre varias plantillas y personalizar vídeos explicativos animados, haciendo que la producción de vídeos profesionales sea accesible para todos.

¿Qué características hacen de HeyGen el mejor creador de vídeos explicativos corporativos?

HeyGen destaca como creador de vídeos explicativos corporativos al ofrecer voces en off de AI, capacidades robustas de texto y subtítulos, y características de personalización empresarial. Esto permite a las empresas crear vídeos explicativos de alta calidad y con marca, listos para exportar como HD MP4s, para transmitir su mensaje de manera efectiva.

¿Es posible hacer vídeos explicativos animados en HeyGen sin experiencia en diseño?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para que no se necesite experiencia para crear vídeos explicativos animados cautivadores. Con una amplia gama de plantillas personalizables, avatares de AI y una biblioteca de vídeos de archivo gratuitos, puedes dar vida a tus ideas sin esfuerzo.

¿HeyGen admite la optimización de vídeos explicativos para redes sociales y marketing?

Sí, HeyGen es ideal para mejorar tu estrategia de marketing optimizando vídeos explicativos para varias plataformas. Añade fácilmente texto y subtítulos, utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto para redes sociales y exporta tus vídeos profesionales como HD MP4s para un impacto máximo.

