Generador de Vídeos Explicativos Corporativos: Crea Vídeos Atractivos Rápidamente

Transforma tus comunicaciones corporativas con una plataforma de vídeo AI. Diseña impresionantes vídeos explicativos usando Plantillas y escenas para una consistencia de marca y compromiso inigualables.

Crea un vibrante vídeo explicativo animado de 45 segundos para presentar un nuevo servicio dirigido a propietarios de pequeñas empresas que buscan soluciones rápidas. Emplea un estilo visual limpio y moderno con un tono amigable y accesible en la generación de la locución, asegurando que el mensaje principal sobre procesos simplificados se entregue de manera efectiva, similar a un creador profesional de vídeos explicativos.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un atractivo vídeo de reclutamiento de 60 segundos para candidatos potenciales, mostrando la cultura de la empresa con un estilo visual auténtico de "un día en la vida" y música de fondo inspiradora. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente una presentación profesional que destaque la colaboración en equipo y las oportunidades de crecimiento, reflejando lo mejor de un generador de vídeos explicativos corporativos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un tutorial nítido de 30 segundos demostrando una característica clave de nuestra plataforma para nuevos usuarios de software. Utiliza un enfoque visual limpio y directo con grabaciones de pantalla claras y una locución útil y profesional generada directamente desde un guion usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, destacando la interfaz fácil de usar para tutoriales breves.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de comunicación interna de 40 segundos para todo el personal, entregando una actualización importante de la empresa. Adopta un estilo visual profesional y corporativo con una voz calmada y tranquilizadora, mejorando el mensaje con visuales relevantes obtenidos de la extensa biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para asegurar una alta calidad de producción a través de esta plataforma de vídeo AI.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Explicativos Corporativos

Transforma sin esfuerzo ideas complejas en vídeos explicativos corporativos atractivos con nuestra intuitiva plataforma de vídeo AI, aumentando el compromiso y la comunicación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza pegando tu guion o eligiendo de una biblioteca de plantillas de vídeo. Nuestra plataforma de vídeo AI te ayuda a sentar las bases para una narrativa convincente.
2
Step 2
Selecciona un Presentador AI y Narración
Mejora tu mensaje eligiendo un avatar AI para presentar tu contenido. Esto da vida a tu vídeo explicativo corporativo, aumentando el compromiso con visuales dinámicos.
3
Step 3
Personaliza y Marca Tu Contenido
Personaliza tus escenas añadiendo medios personalizados de la biblioteca de medios, y aplica tu logo y colores de marca usando controles de marca. Esto asegura que tus vídeos explicativos animados se alineen perfectamente con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Una vez refinado, exporta tu vídeo explicativo corporativo de alta calidad en varios formatos de aspecto adecuados para cualquier plataforma. Distribuye tu vídeo dinámico sin esfuerzo para una comunicación interna efectiva.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Involucra a las Audiencias de Redes Sociales al Instante

Genera clips llamativos para redes sociales para mantener la conciencia de marca y el compromiso en plataformas digitales.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos corporativos?

HeyGen es una avanzada plataforma de creación de vídeos impulsada por AI, diseñada para ser un líder en la generación de vídeos explicativos corporativos. Simplifica el proceso permitiéndote crear contenido atractivo a partir de un guion usando avatares AI y un editor de vídeo fácil de usar con función de arrastrar y soltar, haciendo accesible la producción de vídeos profesionales sin necesidad de experiencia extensa en edición de vídeo.

¿Puedo personalizar vídeos explicativos animados con HeyGen para mantener la consistencia de la marca?

Absolutamente. HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos explicativos animados para asegurar una fuerte consistencia de marca. Puedes integrar fácilmente tu logo, colores de marca y elegir de una rica biblioteca de medios, asegurando que cada vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Qué hace a HeyGen un creador de vídeos explicativos efectivo para varios niveles de habilidad?

HeyGen destaca como creador de vídeos explicativos debido a su interfaz intuitiva y fácil de usar y sus robustas capacidades AI. Los usuarios pueden generar rápidamente vídeos de formación o tutoriales breves a partir de texto, utilizando avatares AI y plantillas de vídeo pre-diseñadas, reduciendo significativamente la barrera de entrada para la producción de vídeos de alta calidad.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos dinámicos que aumenten el compromiso?

HeyGen aprovecha su poderosa plataforma de vídeo AI para producir vídeos dinámicos que capturan la atención de la audiencia y aumentan el compromiso con el vídeo. Con características como avatares AI realistas, generación de locuciones naturales y subtítulos automáticos, HeyGen asegura que tu contenido sea atractivo y accesible en varias plataformas.

