Desarrolla un vídeo de formación ética de 60 segundos para todos los empleados, diseñado como un módulo de 'aprendizaje basado en escenarios'. Este vídeo debe ilustrar un dilema ético común a través de visuales atractivos y un estilo de audio neutral y objetivo, creado fácilmente usando Texto a vídeo desde el guion y Plantillas y escenas pre-diseñadas para presentar soluciones y resultados potenciales.
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para la dirección y jefes de departamento, centrado en una actualización reciente de los requisitos de cumplimiento. El estilo visual debe ser autoritario y minimalista, utilizando metraje de archivo relevante de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de una voz directa y subtítulos claros para asegurar la máxima claridad y retención de información crítica.
Diseña un vídeo corporativo de 40 segundos inspirador dirigido a toda la organización, enfatizando el compromiso de la empresa con una cultura ética. El vídeo debe presentar un estilo visual y de audio inspirador, incorporando controles de marca fuertes para mantener la consistencia, y ser fácilmente adaptable para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, fomentando un ambiente de trabajo positivo y responsable.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Ampliar el Alcance de la Formación Corporativa.
Produce eficientemente numerosos cursos de formación ética y distribúyelos globalmente a una base de empleados más amplia.
Mejorar el Compromiso en la Formación Ética.
Utiliza AI para crear vídeos de formación ética dinámicos que mejoren significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en ética corporativa?
El creador de vídeos de AI de HeyGen agiliza la producción de vídeos de formación en ética atractivos y cursos de formación interna. Puedes aprovechar Texto a vídeo y avatares de AI realistas para generar rápidamente contenido educativo para empleados que aborde eficazmente los requisitos de cumplimiento, reduciendo significativamente el tiempo de producción de vídeos corporativos.
¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de AI eficiente para contenido corporativo?
HeyGen potencia la producción eficiente de vídeos corporativos transformando texto en vídeos profesionales con avatares de AI realistas y voz en off de AI natural. Esta avanzada capacidad de Texto a vídeo reduce drásticamente los costos y el tiempo del creador de vídeos corporativos tradicionales, convirtiéndolo en una solución ideal para diversas necesidades empresariales.
¿Puede HeyGen ayudar a los equipos de RRHH a crear vídeos educativos para empleados con marca?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiendo a los equipos de RRHH incorporar logotipos, colores y medios personalizados en vídeos educativos y explicativos para empleados. Puedes elegir de una biblioteca de plantillas para mantener una identidad de marca consistente en todos tus esfuerzos de producción de vídeos corporativos.
¿Cómo apoya HeyGen el aprendizaje basado en escenarios para cursos de formación interna?
HeyGen facilita el aprendizaje dinámico basado en escenarios para cursos de formación interna a través de plantillas personalizables y avatares de AI. Crea fácilmente diversas escenas directamente desde texto simple, haciendo que los temas complejos sean más comprensibles y atractivos para la educación de los empleados, al igual que un vídeo explicativo efectivo.