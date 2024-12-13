Creador de Vídeos Educativos Corporativos: Crea Formación Atractiva

Aprovecha los avatares de AI para crear vídeos educativos corporativos profesionales y atractivos que cautiven a tu audiencia y simplifiquen temas complejos.

Imagina a un formador corporativo creando un atractivo vídeo de introducción de 30 segundos para nuevos empleados, aprovechando las capacidades eficientes del creador de vídeos educativos corporativos de HeyGen. El vídeo debe presentar visuales modernos y limpios con una voz en off amigable y profesional, utilizando diversas Plantillas y escenas para ensamblar rápidamente contenido atractivo para una bienvenida acogedora.

Prompt de Ejemplo 1
Muestra cómo un ocupado gerente de L&D puede transformar un documento de texto aburrido en un vídeo educativo atractivo de 45 segundos, dirigido a empleados ocupados que necesitan refrescar rápidamente sus habilidades. El estilo visual debe ser dinámico e informativo, complementado por una voz en off clara y concisa, demostrando el poder de los avatares de AI para transmitir el mensaje y la generación de Voz en off para un audio de sonido natural.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos sobre las directrices de marca para un equipo de marketing, enfatizando la importancia de un mensaje de marca coherente. Este vídeo debe exudar una estética elegante y de marca con una voz en off autoritaria pero accesible, destacando cómo el Texto a vídeo desde guion asegura una entrega precisa del contenido y los Subtítulos/captions mejoran la accesibilidad para el control de la marca.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo instructivo de 30 segundos para un pequeño empresario, demostrando una nueva característica del producto a sus clientes. El estilo visual y de audio debe ser directo y profesional, enfocándose en la claridad y facilidad de comprensión, mientras muestra cómo el soporte de Biblioteca de medios/stock puede enriquecer la creación de vídeos y el Texto a vídeo desde guion agiliza la producción de contenido, actuando como una herramienta eficaz para creadores de contenido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Educativos Corporativos

Agiliza la creación de vídeos de formación atractivos y profesionales para tu equipo con potentes herramientas de AI y características de diseño intuitivas.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Comienza tu proyecto de vídeo educativo seleccionando de una biblioteca de plantillas corporativas profesionales diseñadas para diversas necesidades de aprendizaje, asegurando un aspecto consistente y pulido.
2
Step 2
Genera tu Guion
Aprovecha el guionista AI integrado para transformar rápidamente tus materiales del curso en narrativas atractivas, sentando las bases para contenido educativo corporativo dinámico.
3
Step 3
Personaliza con Avatares de AI
Mejora el compromiso añadiendo avatares de AI realistas para presentar tu contenido. Personaliza su apariencia y voz para alinearlos con la identidad de tu marca y enfoque pedagógico.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo configurando tu relación de aspecto preferida, luego expórtalo fácilmente en alta calidad, listo para su distribución a través de tus sistemas de gestión de aprendizaje o plataformas internas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso en la Formación

Aprovecha la AI para producir vídeos de formación dinámicos e interactivos que aumentan significativamente el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos para contenido educativo?

HeyGen empodera a los creadores de contenido para producir vídeos educativos atractivos sin esfuerzo. Con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y una rica biblioteca de plantillas corporativas, los usuarios pueden personalizar fácilmente los proyectos de vídeo y acelerar su proceso de creación de vídeos.

¿Puedo personalizar los avatares de AI para los vídeos educativos corporativos de mi marca?

Sí, HeyGen ofrece robustas funciones de control de marca, permitiéndote personalizar los avatares de AI para alinearlos con las necesidades de tu creador de vídeos educativos corporativos. Esto asegura que tus presentaciones de vídeo mantengan una identidad de marca consistente y profesional.

¿Qué herramientas de vídeo AI ofrece HeyGen para mejorar la producción de vídeos educativos?

HeyGen integra avanzadas herramientas de vídeo AI como la generación de voz en off de texto a voz y subtítulos AI automáticos para agilizar la creación de vídeos educativos. Estas características permiten a los creadores de contenido producir rápidamente vídeos de alta calidad a partir de un simple guion, haciendo de HeyGen un potente creador de vídeos educativos.

¿HeyGen admite la creación de varios tipos de presentaciones animadas?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma versátil para creadores de contenido, ofreciendo una amplia gama de plantillas y escenas para producir diversas presentaciones animadas. Puedes personalizar fácilmente los proyectos de vídeo para adaptarlos a diversas necesidades educativas y de comunicación corporativa.

