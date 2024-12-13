Creador de Vídeos de Cultura Corporativa: Crea Historias Empresariales Atractivas

Optimiza tu marca empleadora y comunicaciones internas. Transforma guiones en vídeos de cultura empresarial atractivos usando texto a vídeo.

Produce un vídeo de marca empleadora de 45 segundos diseñado para potenciales candidatos, mostrando la vibrante cultura corporativa. El estilo visual debe ser moderno y enérgico, con imágenes dinámicas de colaboración en equipo, acompañado de una voz en off profesional y animada generada con la tecnología de voz de HeyGen, destacando testimonios de diversos miembros del equipo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para los empleados actuales, anunciando una nueva iniciativa de la empresa o celebrando logros recientes del equipo. El estilo visual y de audio debe ser cálido y auténtico, con avatares de IA explicando los puntos clave, apoyados por subtítulos claros para asegurar accesibilidad e impacto.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos específicamente para nuevos empleados, presentándoles la misión y los valores fundamentales de la empresa. Este vídeo empresarial debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido, integrando metraje profesional de la biblioteca de medios y una voz en off de IA informativa y de apoyo.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 15 segundos para redes sociales dirigido al público en general, celebrando un logro reciente de la empresa o el éxito de un proyecto. El enfoque visual debe ser rápido y visualmente impactante, optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen, con texto a vídeo impactante a partir de un guion conciso y una pista musical enérgica.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos de Cultura Corporativa

Crea vídeos de cultura empresarial atractivos con facilidad usando IA, desde la selección de plantillas hasta compartir tu historia final y de marca.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Inicia tu vídeo de cultura corporativa seleccionando de nuestra diversa gama de plantillas de vídeo profesionales, o pega tu guion para utilizar nuestra función de Texto a vídeo desde guion.
2
Step 2
Añade los Elementos de tu Marca
Personaliza tu vídeo integrando fácilmente el logo de tu empresa y los colores de tu marca usando controles de marca intuitivos, asegurando que tu contenido sea exclusivamente tuyo.
3
Step 3
Genera Contenido Impulsado por IA
Mejora el compromiso creando avatares de IA realistas para presentar tu mensaje o añade un toque profesional con la generación dinámica de voz en off de IA para tu guion.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tu vídeo de cultura corporativa, ajustando fácilmente el redimensionamiento de proporciones para varias plataformas, luego exporta y comparte eficientemente tu contenido atractivo con tu audiencia.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y refuerza los valores de la empresa

Crea vídeos motivacionales con IA para comunicar efectivamente los valores fundamentales de la empresa y fomentar una cultura corporativa positiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de cultura corporativa?

HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de cultura empresarial atractivos sin esfuerzo utilizando su creador de vídeos impulsado por IA. Utiliza avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo para producir rápidamente contenido atractivo para comunicaciones internas o para mostrar tu cultura corporativa única.

¿Cuáles son las aplicaciones clave de HeyGen en la marca empleadora?

HeyGen es un valioso creador de vídeos empresariales para fortalecer la marca empleadora y los esfuerzos de reclutamiento. Con diversas plantillas de vídeo y controles de marca robustos, puedes crear vídeos de marca empleadora profesionales que atraigan a los mejores talentos y transmitan efectivamente los valores de tu empresa a los candidatos.

¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos empresariales?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos con sus características intuitivas de IA. Como creador de vídeos impulsado por IA, permite transformar texto en vídeos profesionales con voz en off de IA y subtítulos automáticos, haciendo el proceso eficiente incluso sin habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Puede HeyGen personalizar vídeos para varias plataformas de redes sociales?

Absolutamente. HeyGen ofrece herramientas completas de edición de vídeo y controles de marca para personalizar tus vídeos empresariales para cualquier plataforma. Ajusta fácilmente las proporciones y las opciones de exportación para asegurar que tu contenido en redes sociales luzca perfecto y refuerce tu marca en todos los canales.

