Creador de Vídeos de Cultura Corporativa: Crea Historias Empresariales Atractivas
Optimiza tu marca empleadora y comunicaciones internas. Transforma guiones en vídeos de cultura empresarial atractivos usando texto a vídeo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de comunicación interna de 30 segundos para los empleados actuales, anunciando una nueva iniciativa de la empresa o celebrando logros recientes del equipo. El estilo visual y de audio debe ser cálido y auténtico, con avatares de IA explicando los puntos clave, apoyados por subtítulos claros para asegurar accesibilidad e impacto.
Desarrolla un vídeo de bienvenida de 60 segundos específicamente para nuevos empleados, presentándoles la misión y los valores fundamentales de la empresa. Este vídeo empresarial debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido, integrando metraje profesional de la biblioteca de medios y una voz en off de IA informativa y de apoyo.
Crea un vídeo conciso de 15 segundos para redes sociales dirigido al público en general, celebrando un logro reciente de la empresa o el éxito de un proyecto. El enfoque visual debe ser rápido y visualmente impactante, optimizado para varias plataformas usando el redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen, con texto a vídeo impactante a partir de un guion conciso y una pista musical enérgica.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Genera vídeos de marca empleadora atractivos.
Crea fácilmente vídeos dinámicos de cultura empresarial para redes sociales para atraer a los mejores talentos y mostrar tu marca.
Mejora las comunicaciones internas y la integración.
Mejora el compromiso y la retención de los empleados creando vídeos de formación e integración impulsados por IA que refuercen la cultura empresarial.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de vídeos de cultura corporativa?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de cultura empresarial atractivos sin esfuerzo utilizando su creador de vídeos impulsado por IA. Utiliza avatares de IA realistas y capacidades de texto a vídeo para producir rápidamente contenido atractivo para comunicaciones internas o para mostrar tu cultura corporativa única.
¿Cuáles son las aplicaciones clave de HeyGen en la marca empleadora?
HeyGen es un valioso creador de vídeos empresariales para fortalecer la marca empleadora y los esfuerzos de reclutamiento. Con diversas plantillas de vídeo y controles de marca robustos, puedes crear vídeos de marca empleadora profesionales que atraigan a los mejores talentos y transmitan efectivamente los valores de tu empresa a los candidatos.
¿Simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos empresariales?
Sí, HeyGen simplifica significativamente la creación de vídeos con sus características intuitivas de IA. Como creador de vídeos impulsado por IA, permite transformar texto en vídeos profesionales con voz en off de IA y subtítulos automáticos, haciendo el proceso eficiente incluso sin habilidades extensas de edición de vídeo.
¿Puede HeyGen personalizar vídeos para varias plataformas de redes sociales?
Absolutamente. HeyGen ofrece herramientas completas de edición de vídeo y controles de marca para personalizar tus vídeos empresariales para cualquier plataforma. Ajusta fácilmente las proporciones y las opciones de exportación para asegurar que tu contenido en redes sociales luzca perfecto y refuerce tu marca en todos los canales.