Creador de Vídeos de Cumplimiento Corporativo: Formación Rápida y Atractiva
Mejora la comprensión y retención de los empleados con avatares de IA que hacen que tu formación en cumplimiento sea atractiva e inolvidable.
Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento de 60 segundos para todos los empleados, ilustrando un dilema ético mediante un enfoque basado en escenarios para promover la comprensión de la privacidad de datos. Aprovecha las Plantillas y escenas de HeyGen para obtener visuales atractivos e incluye Subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave.
Produce un vídeo explicativo conciso de 30 segundos para la dirección detallando los recientes cambios en el cumplimiento normativo, asegurando que la información sea comprensible y urgente. Emplea la generación de Voz en off de HeyGen para un tono autoritario y utiliza la función de redimensionamiento y exportación de Aspecto para distribuir rápidamente en varias plataformas internas, manteniendo los controles de marca consistentes.
Diseña un vídeo de formación personalizado de 50 segundos dirigido a profesionales de RRHH y L&D, mostrando lo fácil que es crear vídeos de formación en cumplimiento para varios programas internos. El vídeo debe tener un estilo visual informativo y alentador, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar la narración y demostrando la versatilidad de sus avatares de IA para contenido diverso.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Crea más cursos y alcanza a más aprendices en todo el mundo.
Produce eficientemente numerosos cursos de cumplimiento, permitiendo un mayor alcance a una fuerza laboral global.
Simplifica temas complejos y mejora la educación.
Desmitifica la información legal y normativa compleja, mejorando la comprensión en la formación en cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación en cumplimiento corporativo?
HeyGen funciona como un creador de vídeos de IA intuitivo, transformando eficientemente tus guiones en vídeos de formación en cumplimiento atractivos. Esto agiliza todo el proceso de creación de contenido, haciendo que los complejos cambios normativos y la terminología legal sean más accesibles a través de contenido visual y auditivo de calidad profesional.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para hacer la formación en cumplimiento más atractiva?
HeyGen te permite crear vídeos de formación en cumplimiento altamente atractivos utilizando avatares de IA realistas, estilos visuales personalizables y texto y gráficos en pantalla. Nuestra plataforma soporta narraciones dinámicas y animaciones basadas en escenarios, mejorando significativamente la retención del aprendiz en temas críticos de cumplimiento corporativo.
¿Permite HeyGen la personalización y el branding en los vídeos de cumplimiento?
Absolutamente, HeyGen proporciona controles de branding robustos, permitiéndote integrar el logo de tu empresa y colores específicos en cada vídeo de formación personalizado. También puedes generar una voz en off de IA precisa desde tus guiones de texto a vídeo e incluir subtítulos/captions para asegurar un mensaje consistente y accesibilidad en toda tu comunicación de cumplimiento.
¿Con qué rapidez puedo actualizar los vídeos de formación en cumplimiento con HeyGen para cambios normativos?
La plataforma de HeyGen está diseñada para máxima eficiencia, permitiéndote actualizar rápidamente los vídeos de cumplimiento para reflejar cualquier nuevo cambio normativo. Sus potentes capacidades de texto a vídeo y voz en off de IA significan que puedes modificar fácilmente los guiones y generar nuevo contenido sin necesidad de una extensa edición de vídeo, asegurando que tu formación siempre esté al día.