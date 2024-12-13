Generador de Ciudadanía Corporativa: Crea Vídeos de RSC Impactantes

Genera contenido convincente de responsabilidad social corporativa sin esfuerzo, aumentando el compromiso de las partes interesadas con un potente texto a vídeo desde el guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 30 segundos atractivo para futuros empleados y defensores de la sostenibilidad, destacando nuestra reciente iniciativa de gestión ambiental. Este vídeo debe adoptar una estética visual moderna, limpia y basada en datos, con una voz en off entusiasta, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar datos y cifras clave de manera atractiva.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 60 segundos diseñado para líderes comunitarios y socios locales, mostrando el impacto tangible de nuestros esfuerzos de compromiso comunitario y demostrando nuestras prácticas empresariales responsables. El estilo visual debe ser cálido y centrado en lo humano, acompañado de una voz en off emotiva generada con la capacidad de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo conciso de 55 segundos dirigido a inversores y miembros del consejo, resumiendo nuestra estrategia integral de ciudadanía corporativa. El vídeo requiere un estilo visual pulido y ejecutivo con una voz en off autoritaria y confiada, haciendo buen uso de las plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar profesionalmente nuestro compromiso con el compromiso efectivo de las partes interesadas y nuestro papel como generador de ciudadanía corporativa.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Ciudadanía Corporativa

Crea fácilmente vídeos convincentes de responsabilidad social corporativa que demuestren tu compromiso con un impacto positivo, construyendo confianza y mejorando la reputación de tu marca.

1
Step 1
Crea Tu Contenido de RSC
Comienza aprovechando nuestras diversas "Plantillas de Responsabilidad Social Corporativa" o pega tu guion para iniciar tu vídeo. Esto sienta las bases para tu mensaje de ciudadanía corporativa impactante utilizando la función de "Plantillas y escenas" de HeyGen.
2
Step 2
Selecciona Tu Portavoz de AI
Elige entre una amplia gama de "avatares de AI" para representar la voz de tu marca y entregar tu mensaje con claridad. Nuestros avanzados "avatares de AI" dan vida a tu guion, asegurando una presentación profesional y atractiva.
3
Step 3
Añade Visuales Atractivos
Mejora el impacto de tu vídeo incorporando "visuales atractivos" de nuestra extensa "Biblioteca de medios/soporte de stock". Los elementos visuales atractivos ayudan a transmitir efectivamente las prácticas empresariales responsables de tu empresa.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Finaliza la creación de tu "Creador de Vídeos Promocionales de Ciudadanía Corporativa", luego utiliza "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para publicar tu vídeo en varias plataformas. Comparte tu compromiso ampliamente y fortalece la reputación de tu marca.

Casos de Uso

Destaca el Impacto de RSC e Historias de Partes Interesadas

Desarrolla vídeos AI cautivadores para ilustrar tu gestión ambiental, impacto comunitario y esfuerzos exitosos de compromiso con las partes interesadas de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de responsabilidad social corporativa?

HeyGen te permite producir vídeos convincentes de responsabilidad social corporativa (RSC) utilizando tecnología avanzada de creación de vídeos con AI. Transforma fácilmente tus guiones en visuales atractivos con avatares de AI y generación de voz en off realista, comunicando efectivamente tus prácticas empresariales responsables y la reputación de tu marca a las partes interesadas.

¿Qué características de AI ofrece HeyGen para la creación de contenido de RSC?

HeyGen aprovecha potentes capacidades de AI, incluyendo avatares de AI realistas y funcionalidad de texto a vídeo desde el guion, para revolucionar la creación de contenido de RSC. Esto te permite generar eficientemente mensajes de vídeo de alta calidad explicando tus iniciativas de gestión ambiental y compromiso comunitario.

¿Puede HeyGen ayudar a generar contenido de vídeo para la gestión ambiental?

Sí, HeyGen es un creador de vídeos AI ideal para desarrollar contenido de vídeo impactante centrado en la gestión ambiental. Utiliza plantillas personalizables y avatares de AI para articular claramente tu compromiso con prácticas sostenibles y negocios responsables, mejorando tu narrativa de ciudadanía corporativa.

¿HeyGen proporciona plantillas para agilizar la producción de promociones de ciudadanía corporativa?

Absolutamente, HeyGen ofrece una variedad de plantillas profesionales diseñadas para agilizar la producción de tus vídeos promocionales de ciudadanía corporativa. Estas plantillas, combinadas con controles de marca robustos, facilitan la creación de visuales pulidos y atractivos que muestran tu dedicación a la responsabilidad social.

