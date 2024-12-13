Generador de Emisiones Corporativas para Voces AI Instantáneas

Crea fácilmente voces corporativas profesionales para campañas de eLearning y marketing usando generación de voz en off potente.

Crea una emisión interna de 45 segundos para gerentes de RRHH y especialistas en comunicaciones corporativas, presentando una nueva política de la empresa. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con un avatar de AI entregando el mensaje desde un set de estudio virtual. El estilo de audio será una voz en off de AI clara y autoritaria, asegurando consistencia y gravedad. Este video demostrará efectivamente cómo un generador de emisiones corporativas simplifica la mensajería interna con generación de voz en off.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un explicador de marketing de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, mostrando la rapidez y eficiencia de convertir texto en video atractivo. Visualmente, esto debe ser dinámico con cortes rápidos, utilizando elementos de soporte de biblioteca de medios/stock diversos y texto vibrante en pantalla. El audio necesita ser un generador de voz de Texto a Voz enérgico que capture la atención. Destaca cómo el Texto a video desde el guion hace que crear contenido de marketing convincente sea accesible.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un avance de módulo de eLearning de 60 segundos dirigido a especialistas en formación y desarrollo y creadores de cursos en línea. El video debe adoptar un estilo visual educativo, incorporando gráficos claros en pantalla, demostraciones y diversos avatares de AI presentando conceptos. Para el audio, presenta un generador de voz de AI calmado e informativo que transiciona sin problemas entre opciones multilingües, demostrando alcance global e inclusividad. La capacidad de generación de voz en off será central, junto con subtítulos visibles para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un anuncio corporativo de 50 segundos para equipos de producción de video empresarial, destacando los aspectos Flexibles y Asequibles de crear contenido de video de alta calidad. El diseño visual debe ser moderno y elegante, utilizando plantillas y escenas profesionales y mostrando un redimensionamiento y exportación de relación de aspecto suave en varias plataformas. El audio acompañante será un generador de voz de AI corporativo claro y profesional, enfatizando la facilidad de adaptar mensajes para diferentes audiencias sin grabación personalizada. Esto demuestra el poder de un generador de voz de AI corporativo para comunicación escalable.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona Tu Generador de Emisiones Corporativas

Crea fácilmente emisiones corporativas profesionales con voces impulsadas por AI y características de video personalizables para una comunicación interna y externa impactante.

1
Step 1
Crea Tu Guion y Selecciona una Voz
Comienza pegando tu guion de emisión en HeyGen. Luego, elige entre una amplia gama de voces con sonido natural impulsadas por **generación de voz en off** para que coincida perfectamente con el tono de tu anunciador corporativo. Asegura una entrega clara y atractiva con facilidad.
2
Step 2
Elige Tus Visuales y Presentador AI
Mejora tu mensaje seleccionando un **avatar de AI** o una plantilla adecuada. Estos visuales, combinados con voces corporativas profesionales, proporcionan un rostro o fondo convincente, haciendo tus anuncios más atractivos.
3
Step 3
Personaliza Pronunciación y Elementos de Marca
Refina cómo se entrega tu mensaje usando el **Editor de Pronunciación** para asegurar precisión. También puedes integrar los elementos de marca de tu empresa como logotipos y colores para un aspecto consistente.
4
Step 4
Genera y Comparte Tu Emisión
Una vez que tu guion, voz y visuales estén listos, aprovecha **Texto a video desde el guion** para generar tu emisión corporativa de alta calidad. Expórtala fácilmente para una distribución fluida a través de todos tus canales de comunicación, completando tu proceso de generador de emisiones corporativas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Acelera las Emisiones de Marketing

Genera rápidamente anuncios de video AI de alto rendimiento y mensajes de marketing para llegar a tu audiencia objetivo con visuales convincentes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un generador de emisiones corporativas?

HeyGen permite a las empresas crear emisiones corporativas y videos de marketing de alta calidad con facilidad. Actúa como un generador de voz AI, proporcionando voces en off de AI realistas para diversas aplicaciones como contenido de eLearning y comunicaciones internas.

¿Cuáles son las capacidades de HeyGen para la generación de voz AI?

HeyGen ofrece características avanzadas de generador de voz AI y generador de Texto a Voz, permitiéndote crear voces en off de AI con sonido natural. Puedes aprovechar el soporte multilingüe, la clonación de voz y un editor de pronunciación para personalizar tu contenido de audio de manera efectiva.

¿Cómo hace HeyGen que la creación de videos sea flexible para los creadores de contenido?

HeyGen proporciona herramientas flexibles para crear contenido de video dinámico para plataformas como YouTube y para campañas de marketing. Los usuarios pueden elegir entre múltiples estilos de voz y aprovechar diversas voces corporativas para transmitir su mensaje de manera profesional y eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear videos profesionales con avatares de AI y branding?

Sí, HeyGen permite a los usuarios producir videos profesionales transformando guiones en contenido de texto a video cautivador con avatares de AI. Las empresas pueden aplicar controles de branding, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar que sus videos se alineen perfectamente con su identidad corporativa.

