Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un teaser de marketing dinámico de 30 segundos dirigido a potenciales clientes, anunciando una nueva característica del producto. El vídeo necesita un estilo visual moderno y elegante con una edición rápida y una banda sonora inspiradora, utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para encontrar rápidamente visuales impactantes y plantillas y escenas atractivas.
Crea un vídeo de bienvenida de 60 segundos para nuevos empleados, destinado a introducirlos a la cultura y valores de la empresa. El estilo visual debe ser amigable y profesional, incorporando colores cálidos y una voz en off calmada y tranquilizadora generada por la función de generación de voz en off de HeyGen a partir de un guion simple usando Texto a vídeo desde guion.
Produce un vídeo explicativo informativo de 50 segundos para empleados existentes sobre una nueva actualización de software interno. El vídeo debe tener un estilo visual claro y conciso con animaciones simples y un tono de audio neutral y explicativo, asegurando accesibilidad al añadir subtítulos/captions y utilizando el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizarlo para varias plataformas de comunicación interna.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y Reuniones Corporativas.
Impulsa el compromiso y mejora la retención de conocimiento para la formación interna, la incorporación y las reuniones corporativas regulares utilizando vídeos dinámicos generados por AI.
Desarrolla Anuncios Corporativos Profesionales.
Produce rápidamente actualizaciones corporativas pulidas, comunicaciones internas y anuncios importantes con vídeo AI, asegurando un mensaje claro y consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos para reuniones corporativas?
HeyGen te permite crear vídeos profesionales para reuniones corporativas con facilidad. Aprovecha nuestra plataforma de vídeo AI para transformar guiones en contenido atractivo utilizando plantillas personalizables y avatares de AI, haciendo el proceso eficiente y creativo.
¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para la producción de vídeos profesionales?
HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de la empresa en cada vídeo. Nuestras funciones de AI aseguran una imagen de marca consistente y una voz en off profesional para todos tus materiales de marketing.
¿Puedo producir rápidamente contenido de vídeo en línea usando las herramientas de HeyGen?
Absolutamente, el editor intuitivo de arrastrar y soltar de HeyGen y sus características completas lo convierten en un creador de vídeos en línea ideal. Puedes producir rápidamente contenido de vídeo de alta calidad para redes sociales y exportar y compartir vídeos fácilmente en varias plataformas.
¿Cómo apoya HeyGen a audiencias globales con la creación de vídeos AI?
HeyGen mejora la accesibilidad para audiencias globales a través de funciones avanzadas de AI como subtítulos automáticos y generación de voz en off profesional. Esto permite que tus vídeos corporativos lleguen a una audiencia más amplia de manera efectiva y profesional.