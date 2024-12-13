Generador de Vídeos Corporativos con Avatares para Contenido Profesional

Crea vídeos de marketing y formación atractivos al instante usando avatares de AI realistas.

Produce un vídeo de marketing de 45 segundos con un avatar personalizado presentando un nuevo servicio, diseñado para una audiencia de potenciales clientes B2B. El estilo visual debe ser elegante y profesional, incorporando gráficos en movimiento vibrantes, mientras que el audio debe ser seguro y articulado, utilizando los avatares de AI de HeyGen y las capacidades de texto a vídeo desde guion para entregar un mensaje persuasivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos con un portavoz digital simplificando una tendencia compleja de la industria, dirigido a nuevos empleados en un entorno corporativo. La estética visual debe ser limpia y educativa, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen y la generación de voz en off para una entrega de audio clara e informativa, asegurando una fácil comprensión y retención.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un anuncio dinámico de 30 segundos para redes sociales usando un avatar de AI personalizado para un pequeño empresario, con el objetivo de involucrar a su comunidad y potenciar su marca personal. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con un tono de audio amigable y entusiasta, aprovechando los avatares de AI de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para un aspecto cautivador.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de comunicación corporativa de 90 segundos, con un avatar presentador profesional entregando una actualización de política interna a todos los empleados. El enfoque visual debe ser autoritario y confiable, con un estilo de audio tranquilizador y preciso, utilizando los avatares de AI de HeyGen y subtítulos/captions para asegurar claridad y accesibilidad en toda la organización.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Corporativos con Avatares

Crea fácilmente vídeos profesionales y de marca con avatares de AI realistas simplemente escribiendo tu guion y personalizando tus elementos visuales.

1
Step 1
Selecciona Tu Avatar de AI
Comienza seleccionando de la diversa biblioteca de avatares de AI de HeyGen o crea un portavoz digital personalizado para representar tu marca, asegurando una presencia visual profesional.
2
Step 2
Pega Tu Guion
Pega tu contenido escrito en el editor de texto. La capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen convertirá automáticamente tu texto en un discurso de sonido natural para tu avatar.
3
Step 3
Personaliza Tu Vídeo
Mejora el profesionalismo de tu vídeo utilizando los controles de Branding de HeyGen (logo, colores). Aplica la identidad visual de tu empresa, fondos y otros elementos para alinearte perfectamente con tu mensaje.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Finaliza tu creación y exporta tu vídeo de avatar de AI de calidad de estudio. Aprovecha el redimensionamiento de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para descargar tu contenido en el formato perfecto para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Amplifica Ventas y Testimonios

Presenta efectivamente historias de éxito de clientes y testimonios a través de vídeos generados por AI atractivos, construyendo confianza y credibilidad con los prospectos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de marketing atractivos con avatares de AI?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de marketing de alta calidad utilizando tecnología avanzada de avatares de AI. Transforma tu texto en contenido de vídeo atractivo con presentadores profesionales y plantillas predefinidas, haciendo que la creación de vídeos sea accesible y eficiente.

¿Puedo personalizar mi avatar de AI para representar mi marca o a mí mismo?

Sí, HeyGen permite una amplia personalización de tu avatar de AI, permitiéndote diseñar tu propio avatar o incluso clonarte para crear un portavoz digital personalizado. Esta función asegura un fuerte branding personal y alineación de marca en todas tus comunicaciones de vídeo.

¿Qué tipos de contenido de vídeo creativo puedo generar usando la plataforma de HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de contenido de vídeo creativo, incluyendo vídeos explicativos atractivos, materiales de marketing y comunicaciones internas. Nuestra plataforma ofrece plantillas diseñadas profesionalmente y la capacidad de crear Vídeos con Avatares de AI a partir de solo una imagen, optimizando tu producción de contenido.

¿Ofrece HeyGen avatares de vídeo de AI realistas y con apariencia de vida?

HeyGen se especializa en crear avatares de vídeo de AI con apariencia de vida que ofrecen una experiencia de visualización superior. Nuestra tecnología asegura una sincronización labial perfecta y voces naturales, haciendo que tus personajes digitales sean altamente realistas y profesionales.

