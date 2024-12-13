Creador de Vídeos de Anuncios Corporativos: Crea Actualizaciones Atractivas

Produce rápidamente anuncios de alta calidad para la empresa utilizando nuestros poderosos avatares de IA para transmitir tu mensaje.

Crea un vídeo corporativo de 90 segundos para anunciar una importante actualización de software. Este vídeo debe dirigirse a empleados internos y partes interesadas clave, con un estilo visual profesional y atractivo, acompañado de una locución clara y segura. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar tu anuncio en una presentación dinámica.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo de 2 minutos para la incorporación de empleados, explicando una nueva herramienta de comunicación interna. Apunta a un estilo visual claro y de apoyo, presentado por un avatar de IA amigable, dirigido a nuevos empleados y miembros del equipo existentes. Asegura la accesibilidad incorporando subtítulos usando las funciones de HeyGen para una comprensión completa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de 60 segundos que resuma el rendimiento de la empresa en el tercer trimestre, destinado a la dirección y a los inversores. El estilo visual y de audio debe ser pulido y conciso, incorporando gráficos basados en datos y un tono optimista. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente una presentación de alta calidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de 1 minuto que demuestre un nuevo flujo de trabajo técnico complejo para tus equipos de TI y desarrollo. El estilo visual debe ser detallado y explicativo, mostrando demostraciones de interfaces limpias, apoyado por una locución precisa. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para un alcance máximo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios Corporativos

Crea vídeos de anuncios corporativos pulidos y profesionales con facilidad, aprovechando herramientas impulsadas por IA y plantillas personalizables para comunicaciones internas y externas impactantes.

1
Step 1
Elige Tu Base
Comienza tu proyecto seleccionando entre la diversa gama de "plantillas y escenas" preconstruidas de HeyGen o elige crear un anuncio personalizado desde cero para elaborar tu "vídeo de anuncio corporativo".
2
Step 2
Añade Tus Elementos de Marca
Personaliza tu anuncio aplicando el logotipo, colores y fuentes distintivos de tu empresa utilizando la función de "Controles de marca (logotipo, colores)", asegurando un aspecto cohesivo y profesional de "plantillas de marca".
3
Step 3
Aplica Mejoras de IA
Eleva tu mensaje con avanzadas "funciones de IA" utilizando la "Generación de locuciones" realista a partir de tu guion, asegurando una narrativa clara y profesional para tu anuncio.
4
Step 4
Exporta y Comparte Sin Problemas
Finaliza tus "vídeos corporativos" de alta calidad y utiliza "Redimensionamiento y exportaciones de aspecto" para optimizarlos para varias plataformas, haciendo que la distribución para "comunicaciones internas" o el compartir externamente sea sencillo.

Casos de Uso

Entrega Anuncios Atractivos para Toda la Empresa

Crea anuncios en vídeo inspiradores y claros para comunicar mensajes de liderazgo, actualizaciones de la empresa y motivar a toda tu fuerza laboral.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la producción de vídeos corporativos?

HeyGen utiliza funciones avanzadas de IA para simplificar el proceso de creación de vídeos corporativos. Los usuarios pueden generar vídeos a partir de guiones de texto, emplear avatares de IA y crear locuciones profesionales, convirtiéndolo en un editor de vídeo de IA eficiente para la comunicación empresarial.

¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos corporativos?

HeyGen ofrece una plataforma robusta de creación de vídeos con características diseñadas para la eficiencia. Nuestra extensa biblioteca de plantillas y el soporte para bibliotecas de metraje de stock, combinados con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, agilizan todo el flujo de trabajo de producción para vídeos corporativos de alta calidad.

¿Puede HeyGen mantener la coherencia de la marca en todos los anuncios corporativos?

Sí, HeyGen permite a las empresas asegurar una fuerte coherencia de marca en todos los anuncios y vídeos corporativos. Con controles de marca completos para logotipos y colores, junto con plantillas de marca personalizables, HeyGen te ayuda a producir contenido pulido y acorde a la marca fácilmente.

¿De qué maneras ayuda HeyGen con las comunicaciones internas y la formación?

HeyGen sirve como un creador ideal de vídeos de anuncios corporativos para mejorar las comunicaciones internas y las iniciativas de formación, como la incorporación de empleados. La plataforma soporta la creación rápida de contenido a través de capacidades de texto a vídeo, completas con generación de subtítulos y locuciones, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible para tu equipo.

