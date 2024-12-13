HeyGen sirve como un creador ideal de vídeos de anuncios corporativos para mejorar las comunicaciones internas y las iniciativas de formación, como la incorporación de empleados. La plataforma soporta la creación rápida de contenido a través de capacidades de texto a vídeo, completas con generación de subtítulos y locuciones, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible para tu equipo.