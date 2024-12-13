Creador de Vídeos de Anuncios Corporativos: Crea Actualizaciones Atractivas
Produce rápidamente anuncios de alta calidad para la empresa utilizando nuestros poderosos avatares de IA para transmitir tu mensaje.
Diseña un vídeo de 2 minutos para la incorporación de empleados, explicando una nueva herramienta de comunicación interna. Apunta a un estilo visual claro y de apoyo, presentado por un avatar de IA amigable, dirigido a nuevos empleados y miembros del equipo existentes. Asegura la accesibilidad incorporando subtítulos usando las funciones de HeyGen para una comprensión completa.
Produce un vídeo de 60 segundos que resuma el rendimiento de la empresa en el tercer trimestre, destinado a la dirección y a los inversores. El estilo visual y de audio debe ser pulido y conciso, incorporando gráficos basados en datos y un tono optimista. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para ensamblar rápidamente una presentación de alta calidad.
Desarrolla un vídeo de 1 minuto que demuestre un nuevo flujo de trabajo técnico complejo para tus equipos de TI y desarrollo. El estilo visual debe ser detallado y explicativo, mostrando demostraciones de interfaces limpias, apoyado por una locución precisa. Asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para un alcance máximo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y la Incorporación de Empleados.
Eleva el compromiso y la retención para nuevos empleados y formación continua con contenido de vídeo dinámico impulsado por IA.
Agiliza las Comunicaciones Internas y la Educación.
Produce rápidamente vídeos informativos para la educación interna, actualizaciones de políticas y anuncios generales de la empresa, asegurando una comprensión clara.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la IA para la producción de vídeos corporativos?
HeyGen utiliza funciones avanzadas de IA para simplificar el proceso de creación de vídeos corporativos. Los usuarios pueden generar vídeos a partir de guiones de texto, emplear avatares de IA y crear locuciones profesionales, convirtiéndolo en un editor de vídeo de IA eficiente para la comunicación empresarial.
¿Qué características ofrece HeyGen para agilizar la creación de vídeos corporativos?
HeyGen ofrece una plataforma robusta de creación de vídeos con características diseñadas para la eficiencia. Nuestra extensa biblioteca de plantillas y el soporte para bibliotecas de metraje de stock, combinados con un editor intuitivo de arrastrar y soltar, agilizan todo el flujo de trabajo de producción para vídeos corporativos de alta calidad.
¿Puede HeyGen mantener la coherencia de la marca en todos los anuncios corporativos?
Sí, HeyGen permite a las empresas asegurar una fuerte coherencia de marca en todos los anuncios y vídeos corporativos. Con controles de marca completos para logotipos y colores, junto con plantillas de marca personalizables, HeyGen te ayuda a producir contenido pulido y acorde a la marca fácilmente.
¿De qué maneras ayuda HeyGen con las comunicaciones internas y la formación?
HeyGen sirve como un creador ideal de vídeos de anuncios corporativos para mejorar las comunicaciones internas y las iniciativas de formación, como la incorporación de empleados. La plataforma soporta la creación rápida de contenido a través de capacidades de texto a vídeo, completas con generación de subtítulos y locuciones, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible para tu equipo.