Generador de Vídeos de Anuncios Corporativos: Potenciado por AI y Fácil
Crea rápidamente actualizaciones profesionales de la empresa usando nuestra función de Texto a vídeo desde guion para una comunicación fluida.
Desarrolla un vídeo de actualización interna de la empresa de 30 segundos para empleados y partes interesadas, celebrando un hito importante. El estilo visual y de audio debe ser profesional, amigable e inspirador, acompañado de música de fondo motivadora. Aprovecha la generación de Voz en off de HeyGen para una narración clara y elige entre varias Plantillas y escenas para agilizar esta importante comunicación de vídeos corporativos.
Se necesita un vibrante vídeo de anuncio de 15 segundos para redes sociales para involucrar al público general y seguidores sobre un emocionante evento próximo. El estilo visual debe ser atractivo, conciso y vibrante, complementado con música de moda. Maximiza la accesibilidad añadiendo Subtítulos/captions, y optimiza fácilmente para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para crear este rápido vídeo de anuncio.
Para socios comerciales y colaboradores potenciales, describe una nueva iniciativa estratégica en un vídeo de anuncio corporativo autoritario de 60 segundos. Un estilo visual informativo y limpio, acompañado de una pista instrumental confiada, transmitirá el mensaje de manera efectiva. Mejora la narrativa visual con el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen, asegurando un resultado pulido desde tu creador de vídeos de negocios en línea.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Acelera los Anuncios de Lanzamiento de Productos.
Crea rápidamente vídeos AI atractivos para anunciar nuevos productos y características, asegurando que tu mensaje llegue al mercado de manera efectiva.
Entrega Actualizaciones de la Empresa Atractivas.
Produce vídeos corporativos dinámicos para actualizaciones internas o externas de la empresa, mejorando la comunicación y manteniendo informadas a las partes interesadas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar creativamente mis vídeos de anuncios corporativos?
HeyGen es un avanzado creador de vídeos de negocios en línea que simplifica la creación de vídeos de anuncios atractivos. Con su editor fácil de arrastrar y soltar y plantillas de vídeo personalizables, puedes dar vida a tu visión creativa para cualquier actualización corporativa o lanzamiento de producto, asegurando una fácil personalización para tu audiencia.
¿Qué características de AI ofrece HeyGen para generar vídeos corporativos profesionales?
HeyGen funciona como un potente generador de vídeos AI, transformando tus guiones de texto en vídeos corporativos pulidos. Aprovecha avatares AI realistas y una sofisticada generación de Voz en off desde guion, asegurando una producción profesional y eficiente sin equipos complejos.
¿Puede HeyGen ayudar a mantener mi identidad de marca en todos los vídeos de anuncios?
Absolutamente. HeyGen proporciona robustos controles de Branding, permitiéndote incorporar sin problemas tu logotipo y colores específicos de marca en todos tus vídeos de anuncios. Esto asegura consistencia y fortalece la imagen profesional de tu empresa en todas las comunicaciones corporativas y actualizaciones en redes sociales.
¿Qué tipo de vídeos de anuncios puedo crear con HeyGen?
HeyGen es un versátil generador de vídeos de anuncios corporativos adecuado para una amplia gama de necesidades. Puedes crear fácilmente actualizaciones cruciales de la empresa, emocionantes lanzamientos de productos, contenido atractivo para redes sociales y varios otros vídeos corporativos, convirtiéndolo en un ideal creador de vídeos de negocios en línea para todas tus estrategias de comunicación.