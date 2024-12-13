Creador de Vídeos de Anuncios Corporativos: Crea Anuncios Impresionantes Rápidamente

Aumenta el compromiso y reduce los costos de producción con avatares de IA realistas.

Imagina un vídeo explicativo de 1 minuto diseñado para propietarios de pequeñas empresas, mostrando cómo un "creador de anuncios de vídeo con IA" puede revolucionar su marketing. El estilo visual debe ser moderno y limpio, con gráficos animados que ilustren la facilidad de uso, complementados por una voz en off animada y alentadora. Destaca el poder de los "avatares de IA" para crear presentaciones atractivas sin costos de producción extensos, simplificando el proceso de creación de anuncios.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para los equipos de marketing que buscan escalar la producción de contenido, considera un anuncio dinámico de 45 segundos. Este vídeo debe presentar visuales rápidos y atractivos y una voz en off segura y clara, demostrando la eficiencia de HeyGen como un "creador de anuncios de vídeo en línea". Enfatiza lo rápido que se pueden personalizar "Plantillas y escenas" para mantener la coherencia de la marca en numerosas campañas.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita una presentación corporativa de 90 segundos para especialistas en comunicación que expliquen servicios complejos. Este vídeo requiere visuales sofisticados e informativos acompañados de una voz en off autoritaria y articulada, encarnando el profesionalismo de un "creador de vídeos de anuncios corporativos". Muestra la precisión y calidad alcanzable a través de la "Generación de voz en off" de HeyGen, asegurando que cada mensaje se entregue con claridad e impacto.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un anuncio de redes sociales de 30 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico ansiosas por promociones rápidas y atractivas. Emplea visuales brillantes y llamativos y una voz en off amigable y enérgica para captar la atención inmediata, creando poderosos "anuncios de vídeo". Ilustra la efectividad de los "Subtítulos/captions" para alcanzar una audiencia más amplia y asegurar la comprensión del mensaje incluso sin sonido.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios Corporativos

Crea fácilmente anuncios de vídeo corporativos profesionales con herramientas impulsadas por IA, transformando tus ideas en contenido atractivo para cualquier plataforma.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Inicia la producción de tu anuncio corporativo explorando y seleccionando de una diversa biblioteca de plantillas de vídeo profesionales. Esto proporciona una estructura de Plantillas y escenas lista para tu mensaje.
2
Step 2
Añade Tu Talento
Da vida a tu anuncio eligiendo entre nuestra diversa gama de avatares de IA para representar tu marca. Estos avatares de IA entregarán tu mensaje con realismo y profesionalismo.
3
Step 3
Aplica Tu Marca
Asegura la coherencia de la marca con herramientas de branding automáticas fáciles de usar. Utiliza los controles de Branding (logotipo, colores) para integrar la identidad visual de tu empresa sin problemas a lo largo del vídeo.
4
Step 4
Exporta para Impacto
Finaliza tu anuncio corporativo y expórtalo en el formato perfecto para varias plataformas. Nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto optimiza tu contenido, haciéndolo listo para anuncios en redes sociales y otros canales.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Historias de Éxito de Clientes

Desarrolla testimonios en vídeo convincentes que destaquen el éxito de los clientes, construyendo confianza y credibilidad para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de anuncios de vídeo con IA?

HeyGen es un avanzado creador de anuncios de vídeo con IA que simplifica el proceso transformando guiones en vídeos pulidos utilizando avatares de IA realistas y potentes capacidades de texto a vídeo. Esto agiliza la producción para todo tipo de anuncios de vídeo, desde campañas corporativas hasta anuncios en redes sociales.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar vídeos de anuncios corporativos?

HeyGen proporciona características técnicas robustas para las necesidades de un creador de vídeos de anuncios corporativos, incluyendo amplios controles de marca para logotipos y colores, junto con diversas plantillas de vídeo. Su editor de arrastrar y soltar permite una personalización intuitiva para coincidir exactamente con la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen producir anuncios de vídeo con voces en off en varios idiomas?

Sí, HeyGen mejora significativamente el alcance global de tus anuncios de vídeo al soportar la generación de voces en off de alta calidad en más de 50 idiomas. Esta capacidad técnica asegura que tu contenido resuene efectivamente con diversas audiencias internacionales.

¿Cómo puedo aprovechar los actores de IA y los guiones para producir anuncios de vídeo rápidamente con HeyGen?

HeyGen permite a los creadores de contenido producir rápidamente anuncios de vídeo atractivos utilizando actores de IA para interpretar tus guiones directamente en vídeo. Este enfoque técnico reduce drásticamente el tiempo y los recursos de producción típicamente asociados con la creación de vídeos tradicionales.

