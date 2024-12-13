Crea un vídeo convincente de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas que tienen dificultades con la publicidad en línea, demostrando cómo HeyGen transforma imágenes de productos estáticas en anuncios dinámicos y atractivos. El estilo visual debe ser moderno y vibrante, con cortes rápidos y texto en pantalla, acompañado de una voz en off entusiasta y clara. Destaca la capacidad de "Plantillas y escenas" de HeyGen para simplificar todo el proceso de "creación de vídeos de conversión", haciendo que la creación de vídeos profesionales sea accesible para todos.

