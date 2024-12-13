Creador de Vídeos para Optimización de Conversiones para Impulsar Más Ventas

Mejora tus páginas de destino y tasas de conversión con contenido de vídeo atractivo, con plantillas personalizables.

Diseña un vídeo convincente de 60 segundos que demuestre cómo los avatares de AI pueden aumentar significativamente la optimización de conversiones en las páginas de destino. Dirige este vídeo a los especialistas en marketing digital y gerentes de comercio electrónico, mostrando un estilo visual profesional y limpio con una voz en off de AI clara y autoritaria que explique estrategias basadas en datos. Destaca la integración fluida de avatares de AI para llamadas a la acción directas, generadas sin esfuerzo utilizando los avatares de AI y la generación de voz en off de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo dinámico de 90 segundos para propietarios de pequeñas empresas y equipos de marketing, ilustrando el poder del marketing en vídeo para atraer y convertir clientes. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y animado, presentando diversos escenarios donde las plantillas personalizables mejoran el mensaje. Enfatiza cómo las plantillas personalizables de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion simplifican la creación de contenido de vídeo impactante, haciendo accesibles campañas sofisticadas para todos.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo educativo de 2 minutos dirigido a especialistas en CRO y gerentes de producto, detallando cómo se puede aprovechar el contenido de vídeo para pruebas A/B efectivas. Este vídeo debe adoptar un estilo visual instructivo, paso a paso, con voces en off de AI precisas y explicativas, utilizando potencialmente elementos de captura de pantalla para demostrar conceptos. Ilustra el proceso de crear mensajes de vídeo variados para diferentes grupos de prueba, utilizando los Subtítulos/captions de HeyGen para mayor claridad y su soporte de Biblioteca de medios/stock para obtener visuales diversos.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 45 segundos para creadores de contenido y educadores en línea, enfocándose en producir contenido de vídeo atractivo que también sobresalga en SEO de vídeo. Emplea un estilo visual moderno y rápido con gráficos impactantes y una voz de AI convincente, demostrando cómo captar la atención de la audiencia y mejorar la visibilidad. Muestra cómo el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen permiten la optimización multiplataforma y cómo el Texto a vídeo desde guion agiliza la creación de contenido para varios formatos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos para Optimización de Conversiones

Crea contenido de vídeo de alto rendimiento con facilidad, diseñado para aumentar el compromiso y dirigir las acciones deseadas en todos tus canales de marketing.

1
Step 1
Crea Contenido de Vídeo Atractivo
Comienza seleccionando entre varias plantillas y escenas personalizables para crear contenido de vídeo atractivo que capture la atención desde el principio.
2
Step 2
Añade Avatares de AI para una Entrega Dinámica
Da vida a tu mensaje utilizando avanzados avatares de AI para presentar tu contenido, mejorando el compromiso y haciendo que tu vídeo destaque.
3
Step 3
Integra Elementos de Conversión Estratégicamente
Mejora la efectividad de tu vídeo aplicando controles de marca como tu logo y colores, y embebiendo llamadas a la acción (CTAs) claras para guiar a los espectadores hacia las acciones deseadas.
4
Step 4
Optimiza y Distribuye para el Impacto
Asegura el máximo alcance en todas las plataformas utilizando el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones, permitiendo que tu contenido de vídeo se ajuste perfectamente a varios canales de marketing en vídeo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aumenta la Confianza con Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Crea vídeos auténticos de historias de éxito de clientes utilizando avatares de AI y voces en off para construir confianza y mejorar significativamente las tasas de conversión en tus páginas de destino.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Qué papel juegan los avatares de AI de HeyGen en la producción de vídeos para optimización de conversiones?

Los avatares de AI de HeyGen son fundamentales para crear contenido de vídeo dinámico y atractivo, transformando guiones de texto en presentaciones convincentes. Estos agentes de vídeo de AI permiten una rápida iteración de contenido y pruebas A/B, cruciales para maximizar la optimización de conversiones en tus esfuerzos de marketing en vídeo.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para optimizar el contenido de vídeo para mayores conversiones?

HeyGen proporciona características robustas como plantillas personalizables y texto a vídeo impulsado por AI para crear contenido de vídeo impactante rápidamente. Junto con opciones para controles de marca y subtítulos, estas capacidades apoyan un SEO de vídeo efectivo y mejoran el compromiso del espectador, lo cual es vital para los esfuerzos de optimización de conversiones.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de la marca en todas las campañas de marketing en vídeo?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiéndote incorporar fácilmente tu logo, colores y fuentes en cada vídeo. Esto asegura que todo tu contenido de vídeo atractivo se mantenga consistente con la identidad de tu marca, fortaleciendo tu marketing en vídeo.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos para marketing enfocado en conversiones?

HeyGen simplifica la creación de vídeos a través de su funcionalidad intuitiva de texto a vídeo, generando instantáneamente contenido de vídeo desde tu guion. También ofrece generación de voz en off poderosa y subtítulos automáticos, optimizando la duración del vídeo y la eficiencia de producción para vídeos de optimización de conversiones impactantes.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo