Diseña un vídeo convincente de 60 segundos que demuestre cómo los avatares de AI pueden aumentar significativamente la optimización de conversiones en las páginas de destino. Dirige este vídeo a los especialistas en marketing digital y gerentes de comercio electrónico, mostrando un estilo visual profesional y limpio con una voz en off de AI clara y autoritaria que explique estrategias basadas en datos. Destaca la integración fluida de avatares de AI para llamadas a la acción directas, generadas sin esfuerzo utilizando los avatares de AI y la generación de voz en off de HeyGen.

Generar Vídeo