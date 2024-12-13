Generador de Vídeos para Contratistas: Crea Vídeos Profesionales Rápidamente

Crea rápidamente contenido de marketing y social atractivo para tu negocio de contratista usando texto a vídeo potenciado por AI.

Crea un vídeo de marketing convincente de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas, mostrando lo fácil que es promocionar sus servicios. El estilo visual debe ser elegante y profesional con superposiciones de texto dinámicas, complementado por una banda sonora inspiradora y optimista. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde guion para transformar tu mensaje de marketing en una narrativa atractiva, destacando la eficiencia de un generador de vídeos AI para el crecimiento empresarial.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo innovador de 30 segundos para especialistas en marketing digital y creadores de contenido, diseñado para captar la atención en plataformas de redes sociales. El estilo visual y de audio debe ser vibrante y dinámico, con gráficos audaces y una pista moderna y animada. Aprovecha los avatares AI de HeyGen para presentar información clave de manera atractiva y memorable, despertando la curiosidad por nuevas estrategias de contenido en redes sociales.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo explicativo informativo de 60 segundos dirigido a educadores y formadores corporativos que necesitan simplificar temas complejos. La estética visual debe ser limpia e ilustrativa, utilizando animaciones suaves y una voz en off calmada y autoritaria. Elige entre las diversas Plantillas y escenas de HeyGen para estructurar tu contenido educativo de manera efectiva, asegurando claridad e impacto para tus vídeos explicativos.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional auténtico de 40 segundos dirigido a contratistas freelance y profesionales de servicios cualificados que buscan presentar su portafolio con impacto. El estilo visual debe sentirse realista y práctico, incorporando imágenes de proyectos del mundo real, acompañado de una música acústica alentadora. Emplea la generación de Voz en off de HeyGen para añadir un toque personalizado, mejorando cómo un generador de vídeos para contratistas puede ayudar a personalizar presentaciones de vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos para Contratistas

Crea sin esfuerzo vídeos de marketing profesionales para tu negocio de contratista con nuestro generador potenciado por AI, mejorando tu presencia en línea y el compromiso con los clientes.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Vídeo
Comienza escribiendo o pegando tu guion de vídeo, que nuestro potente generador de texto a vídeo AI usará como base para tu vídeo de contratista.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Elige entre una diversa gama de avatares AI para entregar tu guion, proporcionando una cara profesional y atractiva para tu vídeo de contratista.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Incorpora fácilmente el logo de tu empresa y los colores de tu marca usando los controles de branding para asegurar que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu negocio de contratista.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo Final
Genera tus vídeos de marketing de alta calidad en varios formatos de aspecto, listos para compartir en redes sociales, tu sitio web o presentaciones a clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Historias de Éxito de Proyectos

.

Transforma testimonios de clientes y proyectos completados en vídeos persuasivos AI, construyendo confianza y demostrando tu calidad artesanal.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo potencia HeyGen la producción creativa de vídeos?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que transforma indicaciones de texto o guiones en vídeos cautivadores. Los usuarios pueden seleccionar entre una amplia gama de Avatares AI e incorporar animaciones fluidas, permitiendo una creación de contenido verdaderamente creativa y atractiva.

¿Qué opciones de personalización están disponibles para los vídeos creados con HeyGen?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, permitiéndote adaptar cada aspecto de tu vídeo. Puedes personalizar vídeos usando plantillas de vídeo profesionales, integrar el logo y colores de tu marca con controles de branding, y seleccionar entre diversas escenas para que coincidan perfectamente con tus vídeos de marketing.

¿Puede HeyGen producir varios tipos de vídeos para fines comerciales?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para generar contenido de vídeo diverso para fines comerciales, incluyendo contenido atractivo para redes sociales, vídeos explicativos informativos y vídeos especializados para bienes raíces. Su versatilidad apoya un amplio espectro de necesidades de comunicación empresarial.

¿Qué tan fácil es crear vídeos a partir de texto con HeyGen?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos, actuando como un potente generador de texto a vídeo. Simplemente introduce tus guiones de vídeo o indicaciones de texto, y el generador de voz AI integrado de HeyGen dará vida a tu contenido, eliminando la necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

