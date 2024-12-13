HeyGen es una herramienta invaluable para los equipos de L&D, permitiéndoles producir una amplia gama de vídeos de formación esenciales, incluyendo la incorporación de empleados y la formación en cumplimiento. Su interfaz fácil de usar y características de AI permiten la creación rápida de vídeos de formación de alta calidad y profesionales que se actualizan y escalan fácilmente en toda la organización. Esto asegura que los empleados reciban recursos de aprendizaje consistentes y efectivos.