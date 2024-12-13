Creador de Vídeos de Formación para Contratistas para Crear Contenido Efectivo
Optimiza la incorporación de empleados y la formación en cumplimiento generando rápidamente vídeos profesionales a partir de tus guiones usando Texto a vídeo desde el guion.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea una actualización esencial de formación en cumplimiento de 90 segundos dirigida a contratistas existentes y equipos de L&D. Este vídeo autoritario pero atractivo aprovecha la función de Texto a vídeo desde el guion para garantizar la precisión e incluye subtítulos para accesibilidad, ayudando a las organizaciones a reducir los costos de formación con su entrega concisa, informativa y voz en off profesional.
Desarrolla un vídeo instructivo dinámico de 2 minutos para contratistas que aprenden una nueva herramienta o producto, dirigido a formadores de productos. Utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para un enfoque paso a paso, este vídeo incorpora un amplio soporte de biblioteca de medios/stock para demostrar visualmente procedimientos complejos, asegurando una creación de contenido altamente atractiva con visuales animados y una voz en off orientadora.
Elabora una guía rápida de protocolos de seguridad urgente y visualmente impactante de 45 segundos para todos los contratistas, diseñada para una comprensión rápida en varios dispositivos. Este vídeo utiliza plantillas personalizables para resaltar recordatorios clave de seguridad y emplea el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para asegurar una visualización óptima en cualquier plataforma, presentando un avatar de AI claro y un estilo de audio directo para una comprensión inmediata.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar la Producción de Formación para Contratistas.
Produce rápidamente un mayor volumen de vídeos de formación, ampliando tu alcance a todos los contratistas de manera eficiente.
Mejorar el Compromiso en la Formación.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que mejoran significativamente el compromiso y la retención de conocimiento de los contratistas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de formación atractivos?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de formación altamente atractivos utilizando tecnología avanzada de generador de vídeos AI. Puedes aprovechar los avatares de AI y escenas dinámicas para producir contenido convincente que capte la atención y mejore los resultados de aprendizaje. HeyGen hace que el proceso de creación de vídeos de formación sea tanto eficiente como creativo.
¿Qué características de personalización ofrece HeyGen para vídeos de formación con marca?
HeyGen proporciona opciones de personalización robustas para asegurar una marca consistente en todos tus vídeos de formación. Utiliza plantillas personalizables, integra los colores y logotipos de tu marca, y selecciona entre varios medios para crear contenido de formación que se alinee perfectamente con la identidad de tu empresa. Esto asegura una experiencia de aprendizaje profesional y unificada.
¿Puede HeyGen transformar eficientemente guiones en vídeos de formación profesional?
Absolutamente, HeyGen optimiza el proceso de transformar guiones en vídeos de formación profesional con sus potentes capacidades de AI. Simplemente introduce tu texto, y la función de voz en off AI y Texto a vídeo desde el guion de HeyGen generará un vídeo completo, incluyendo avatares de AI y subtítulos añadidos automáticamente. Esto reduce significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.
¿Cómo pueden los equipos de L&D aprovechar HeyGen para una incorporación y formación en cumplimiento efectivas?
HeyGen es una herramienta invaluable para los equipos de L&D, permitiéndoles producir una amplia gama de vídeos de formación esenciales, incluyendo la incorporación de empleados y la formación en cumplimiento. Su interfaz fácil de usar y características de AI permiten la creación rápida de vídeos de formación de alta calidad y profesionales que se actualizan y escalan fácilmente en toda la organización. Esto asegura que los empleados reciban recursos de aprendizaje consistentes y efectivos.