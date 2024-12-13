Generador de Vídeos de Formación para Contratistas: Mejora la Eficiencia de L&D
Crea vídeos profesionales de formación en cumplimiento y de incorporación para contratistas. Utiliza avatares de AI para construir contenido atractivo rápidamente.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo perspicaz de 60 segundos para equipos de L&D que muestre un proceso efectivo de incorporación de empleados. El vídeo debe tener una estética visual moderna y atractiva, empleando los avatares de AI realistas de HeyGen para presentar los valores clave de la empresa y las tareas iniciales del trabajo, todo generado sin esfuerzo usando Texto a vídeo desde el guion.
Crea un vídeo de formación en cumplimiento de 30 segundos para contratistas sobre regulaciones específicas de la industria. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero accesible, manteniendo una fuerte identidad de marca a través de los controles de marca implícitos de HeyGen, e incluir subtítulos claros para máxima retención y accesibilidad.
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos para contratistas experimentados que aprenden procedimientos técnicos avanzados para nuevos equipos. El estilo debe ser práctico e informativo, incorporando visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar pasos complejos, y diseñado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación Globalmente.
Produce rápidamente más vídeos de formación con avatares de AI y soporte multilingüe para educar eficientemente a una fuerza laboral global de contratistas.
Mejora el Compromiso en la Formación.
Aprovecha los vídeos impulsados por AI y las locuciones de AI para crear experiencias de formación atractivas, mejorando significativamente la retención y comprensión de los contratistas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de formación con AI?
HeyGen es un potente generador de vídeos de AI que transforma guiones en vídeos atractivos. Aprovecha los avatares de AI y la tecnología de Texto a vídeo para crear vídeos de formación profesional de manera eficiente, simplificando significativamente el proceso para los equipos de L&D.
¿Qué controles de marca están disponibles para crear vídeos de formación personalizados?
HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote integrar el logo, colores y fuentes de tu empresa directamente en tus vídeos de formación. Con plantillas personalizables, puedes asegurar que cada pieza de contenido, desde la incorporación de empleados hasta la formación en cumplimiento, refleje consistentemente la identidad de tu marca.
¿Puede HeyGen usarse como generador de vídeos de formación para contratistas?
Absolutamente. HeyGen sirve como un generador ideal de vídeos de formación para contratistas, simplificando la creación de vídeos comprensivos y atractivos para diversas necesidades de aprendizaje. Puedes producir fácilmente módulos de formación técnica o contenido de incorporación usando avatares de AI y medios enriquecidos.
¿HeyGen soporta locuciones de AI multilingües y subtítulos para audiencias globales?
Sí, HeyGen ofrece un amplio soporte multilingüe con avanzadas locuciones de AI y subtítulos automáticos. Esta característica asegura que tus vídeos de formación sean accesibles e impactantes para equipos globales diversos, rompiendo barreras lingüísticas sin esfuerzo.