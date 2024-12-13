Generador de Vídeos de Formación para Contratistas: Mejora la Eficiencia de L&D

Crea vídeos profesionales de formación en cumplimiento y de incorporación para contratistas. Utiliza avatares de AI para construir contenido atractivo rápidamente.

Diseña un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a nuevos contratistas, guiándolos a través de los protocolos de seguridad iniciales. El estilo visual debe ser limpio y profesional, utilizando un tono amigable y tranquilizador con locuciones de alta calidad de AI. Enfatiza la facilidad de crear contenido tan vital para la formación de contratistas utilizando las plantillas y escenas personalizables de HeyGen.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo perspicaz de 60 segundos para equipos de L&D que muestre un proceso efectivo de incorporación de empleados. El vídeo debe tener una estética visual moderna y atractiva, empleando los avatares de AI realistas de HeyGen para presentar los valores clave de la empresa y las tareas iniciales del trabajo, todo generado sin esfuerzo usando Texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación en cumplimiento de 30 segundos para contratistas sobre regulaciones específicas de la industria. El estilo visual y de audio debe ser autoritario pero accesible, manteniendo una fuerte identidad de marca a través de los controles de marca implícitos de HeyGen, e incluir subtítulos claros para máxima retención y accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo dinámico de 90 segundos para contratistas experimentados que aprenden procedimientos técnicos avanzados para nuevos equipos. El estilo debe ser práctico e informativo, incorporando visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar pasos complejos, y diseñado para varias plataformas usando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción



Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Generación de Vídeos de Formación para Contratistas

Crea sin esfuerzo vídeos de formación profesionales y atractivos para tus contratistas con nuestra plataforma impulsada por AI, asegurando una comunicación consistente y clara.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Vídeo de Formación
Comienza introduciendo tu contenido de formación, luego aprovecha la capacidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transformar tu texto en escenas de vídeo atractivas, perfectas para vídeos de formación comprensivos.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de AI
Mejora el compromiso eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de AI para servir como tu presentador en pantalla, haciendo que el contenido de tu generador de vídeos de formación para contratistas sea más dinámico y relatable.
3
Step 3
Personaliza con Controles de Marca
Mantén la consistencia de la marca en todos tus materiales de aprendizaje. Utiliza los controles de marca de HeyGen (logo, colores) para integrar sin problemas la identidad visual de tu empresa en tus módulos de formación, vital para los equipos de L&D.
4
Step 4
Genera y Exporta Contenido Atractivo
Una vez que tu vídeo esté perfeccionado, expórtalo fácilmente en el formato y relación de aspecto deseados usando la función de cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando que tus vídeos atractivos estén listos para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Formación Compleja

.

Simplifica temas intrincados como la formación técnica o en cumplimiento usando la generación de vídeos de AI, haciendo que los temas complejos sean accesibles para los contratistas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de formación con AI?

HeyGen es un potente generador de vídeos de AI que transforma guiones en vídeos atractivos. Aprovecha los avatares de AI y la tecnología de Texto a vídeo para crear vídeos de formación profesional de manera eficiente, simplificando significativamente el proceso para los equipos de L&D.

¿Qué controles de marca están disponibles para crear vídeos de formación personalizados?

HeyGen ofrece robustos controles de marca, permitiéndote integrar el logo, colores y fuentes de tu empresa directamente en tus vídeos de formación. Con plantillas personalizables, puedes asegurar que cada pieza de contenido, desde la incorporación de empleados hasta la formación en cumplimiento, refleje consistentemente la identidad de tu marca.

¿Puede HeyGen usarse como generador de vídeos de formación para contratistas?

Absolutamente. HeyGen sirve como un generador ideal de vídeos de formación para contratistas, simplificando la creación de vídeos comprensivos y atractivos para diversas necesidades de aprendizaje. Puedes producir fácilmente módulos de formación técnica o contenido de incorporación usando avatares de AI y medios enriquecidos.

¿HeyGen soporta locuciones de AI multilingües y subtítulos para audiencias globales?

Sí, HeyGen ofrece un amplio soporte multilingüe con avanzadas locuciones de AI y subtítulos automáticos. Esta característica asegura que tus vídeos de formación sean accesibles e impactantes para equipos globales diversos, rompiendo barreras lingüísticas sin esfuerzo.

