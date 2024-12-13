Creador de Vídeos de Orientación para Contratistas para una Incorporación Más Segura
Revoluciona la incorporación de contratistas con avatares de AI para vídeos de formación en seguridad atractivos y multilingües, asegurando el cumplimiento de OSHA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de orientación de seguridad en la construcción de 45 segundos diseñado para todo el personal del sitio, con un estilo visual robusto y orientado a la acción complementado por una pista de audio urgente e informativa. Utiliza la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente las pautas de seguridad críticas en una narrativa visual convincente, enfatizando el reconocimiento y la prevención de peligros.
Produce un vídeo de formación de empleados de 30 segundos para el personal interno, adoptando un estilo visual amigable y claro junto a una voz cálida y atractiva. Aprovecha las diversas plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un vídeo que introduzca nuevas características de software o procedimientos actualizados de la empresa, haciendo que la información compleja sea fácilmente comprensible.
Un tutorial de 60 segundos para crear vídeos de seguridad dirigido a gerentes de RRHH y seguridad debe mostrar un estilo visual moderno y limpio con un tono de audio persuasivo y calmado. Este vídeo guiará a los usuarios a través de la creación de contenido de formación en seguridad efectivo, destacando cómo la función de subtítulos/captions de HeyGen asegura la accesibilidad y comprensión para audiencias diversas.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso para la Formación Crítica.
Utiliza vídeos impulsados por AI para hacer las orientaciones de contratistas más cautivadoras, mejorando la retención de información y el cumplimiento.
Expande el Alcance y la Escala de la Formación.
Produce y distribuye de manera eficiente vídeos críticos de orientación para contratistas y formación en seguridad a una fuerza laboral global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación para contratistas y vídeos de formación para empleados en la industria de la construcción?
HeyGen simplifica la producción de vídeos de orientación para contratistas y vídeos de formación esenciales para empleados en la industria de la construcción. Con plantillas prediseñadas y avatares de AI realistas, puedes crear rápidamente vídeos de formación en seguridad profesional que comuniquen efectivamente información vital.
¿Qué hace que HeyGen sea un creador de vídeos de seguridad efectivo para lograr la seguridad en el lugar de trabajo y el cumplimiento de OSHA?
HeyGen es un creador de vídeos de seguridad efectivo porque permite la producción de vídeos de seguridad personalizables. Puedes añadir fácilmente subtítulos y voces en off para asegurar una comunicación clara de los protocolos críticos de seguridad en el lugar de trabajo, ayudando a tu organización a mantener el cumplimiento de OSHA.
¿Puede HeyGen ayudar con la localización de vídeos de formación en seguridad para llegar a una fuerza laboral diversa?
Sí, HeyGen ayuda significativamente con la localización de vídeos de formación en seguridad. Sus capacidades, incluyendo voces en off y subtítulos, aseguran que tus mensajes sean accesibles para una fuerza laboral diversa y equipos globales, fomentando una mejor comprensión y adherencia a los protocolos de seguridad.
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de seguridad en la construcción personalizados sin recursos extensos de producción?
HeyGen empodera a los usuarios para crear vídeos de seguridad en la construcción personalizados de manera eficiente utilizando sus capacidades de texto a vídeo y su biblioteca de avatares de AI. Puedes aprovechar las plantillas y personalizar el contenido para producir vídeos de seguridad impactantes sin necesidad de recursos tradicionales extensos de producción de vídeo.